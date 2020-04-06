HFT Dominator MT5

MyfxBook Reports:





HFT Dominator – 超快速市场执行系统 这款 专家顾问 (EA) 专为高速、低延迟的市场操作而设计。 它能够在极小的点差内执行精确入场，非常适合快速市场，如贵金属、指数和外汇对，并具备优化的滑点控制。 促销： 以 30美元租用EA 30天 — 限时优惠。 该系统支持多种资金管理模式、自适应交易时机和保护性追踪止损逻辑，以确保对快速交易的最大控制。

输入参数概览

通用设置 (General Settings) Magic Number – EA交易的唯一标识符。 Slippage – 订单执行期间允许的最大价格偏差（以点为单位）。

时间设置 (Time Settings) Start Hour / End Hour – 定义经纪商服务器时间内的交易窗口。 secs – 交易操作之间的最短时间延迟（减少过度交易）。

资金管理 (Money Management) Lot Type – 计算仓位大小的方法： Fixed_Lots – 固定手数 Pct_of_Balance – 基于账户余额的风险百分比 Pct_of_Equity – 基于当前净值的风险百分比 Fixed Lot – 使用固定模式时的手动手数 Risk Percent – 应用于余额、净值或保证金模式的风险百分比

交易设置（以点为单位）(Trade Settings (in Points)) Delta – 触发交易的最小价格变化 Max Distance – 入场前与当前价格允许的最大距离 Stop – 止损距离（以点为单位） Max Trailing – 最大追踪止损距离 Max Spread – 允许开仓的最大点差



这款EA专注于速度、精确度和控制，适合寻求高频执行并希望定制风险和时机的交易者。 它在低延迟VPS或专用服务器上运行效果最佳，尤其是在伦敦或纽约等活跃交易时段。