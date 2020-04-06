HFT Dominator MT5

MyfxBook Reports: 


HFT Dominator – 超快速市场执行系统 这款 专家顾问 (EA) 专为高速、低延迟的市场操作而设计。 它能够在极小的点差内执行精确入场，非常适合快速市场，如贵金属、指数和外汇对，并具备优化的滑点控制。 促销：30美元租用EA 30天 — 限时优惠。 该系统支持多种资金管理模式、自适应交易时机和保护性追踪止损逻辑，以确保对快速交易的最大控制

输入参数概览

  • 通用设置 (General Settings)

    • Magic Number – EA交易的唯一标识符。

    • Slippage – 订单执行期间允许的最大价格偏差（以点为单位）。

  • 时间设置 (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – 定义经纪商服务器时间内的交易窗口。

    • secs – 交易操作之间的最短时间延迟（减少过度交易）。

  • 资金管理 (Money Management)

    • Lot Type – 计算仓位大小的方法：

      • Fixed_Lots – 固定手数

      • Pct_of_Balance – 基于账户余额的风险百分比

      • Pct_of_Equity – 基于当前净值的风险百分比

    • Fixed Lot – 使用固定模式时的手动手数

    • Risk Percent – 应用于余额、净值或保证金模式的风险百分比

  • 交易设置（以点为单位）(Trade Settings (in Points))

    • Delta – 触发交易的最小价格变化

    • Max Distance – 入场前与当前价格允许的最大距离

    • Stop – 止损距离（以点为单位）

    • Max Trailing – 最大追踪止损距离

    • Max Spread – 允许开仓的最大点差

这款EA专注于速度、精确度和控制，适合寻求高频执行并希望定制风险和时机的交易者。 它在低延迟VPS或专用服务器上运行效果最佳，尤其是在伦敦或纽约等活跃交易时段。


推荐产品
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nusantara MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 智能突破，挂单精准 “Nusantara”是一款基于突破箱体策略的专家顾问 (EA)，通过远距离挂单执行增强，并配备风险管理切换系统。专为希望采用自动化、安全策略的严肃交易者而设计，该策略在不断变化的市场特征面前仍能保持灵活性。 主要策略：突破 + 距离缓冲 Nusantara EA 不会在突破期间直接进入，而是： 根据特定时间（例如：亚洲、伦敦或自定义时段）绘制箱体范围。 等待价格突破箱体。 然后打开挂单买入止损和卖出止损，并附加距离（缓冲）——以确保走势真正有效，而不是假突破。 风险管理切换 当市场方向不正确时，EA 不会立即放弃： 可以从 TP/SL 模式切换到切换模式（例如：对冲、恢复步骤或通过调整手数重新进入）。 智能尾随选项可在价格大幅波动时锁定利润。 每日亏损限制系统和每日利润目标。 完整功能： 自定义框时间
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
专家
Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统 绝不会爆仓的智能交易EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE 。 仅使用30分钟时间周期。 ️ 警告 ：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。 限时24小时优惠价格，立即抢购！ 什么是 Venom US30 Scalp？ Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在 H1 时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。 本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。 由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。 运行原理（策略逻辑） Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
专家
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Everest Gold
Juwita Sari
1 (1)
专家
Limited-Time Launch Offer: Don't miss the opportunity to acquire the EVEREST GOLD EA at the lowest possible price. Our pricing model rewards the earliest adopters: Launch Price  : $99. Now  price up to $299           Next Price:  $399  :) Final Price will be   $749. Act fast to lock in your lifetime license at the best price! EVERST GOLD EA : Advanced Trading System for Gold (XAUUSD) in H1 Timeframe Are You Ready to Automate Your Gold Trading with Algorithmic Strategy? Introducing EVEREST GOLD
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Marksman MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – 精准入场，干净利落地执行。 Marksman 是一款基于单次交易策略的自动化 EA，旨在通过一次精准交易，在每个仓位上设置止盈和止损。 这款 EA 的设计灵感源自真正的神射手，结合使用 OsMA、随机震荡指标和移动平均线，以高精度筛选最佳交易机会。 主要特点： 单次入场：一个仓位，一次决策，无需平均或马丁格尔策略。 全面风险控制：每个仓位均配备止损和获利，非常适合自律的交易者。 三重过滤系统：只有当 OsMA、随机震荡指标和移动平均线三个指标一致时，才会入场。 通用货币对和时间框架：适用于所有交易品种和时间框架，并可根据货币对的特性进行优化。 轻量稳定：图表负载低，适用于 VPS 或实盘交易。 核心策略： OsMA 检测动量和背离。 随机指标确认超卖/超买状态。 移动平均线作为主要趋势过滤器。 当三者一致时，EA 将开仓，
KingKong MT5
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The White Rabbit
Kevin Craig E Gittins
专家
WHITE RABBIT - 专业时间范围突破交易EA 概述 White Rabbit是一款专业的突破交易EA，基于多年的手动交易经验开发而成。专为要求精确性和灵活性的交易者设计，它能够在任何市场和时间框架上捕捉高概率的突破机会，同时提供专门为零售和自营交易量身定制的高级风险管理工具。 核心突破策略 White Rabbit在可自定义的时间段内识别区间高点和低点，并在价格果断突破这些水平时执行突破交易。 可视化交易区域 自动在图表上绘制突破矩形 清晰可视化每个交易时段的高/低区间 适用于M1到H4的任何单一时间框架 两种突破方法 矩形大小方法 ：止损和止盈根据突破期间的高低区间计算，使用风险回报比率 固定点数方法 ：传统的基于固定点数的止损和止盈，实现精确控制 选择适合您交易风格和市场条件的方法 高级入场管理 入场缓冲区防止假突破 要求价格突破高点/低点指定的点数 防止在轻微触碰水平时过早入场 可调节的缓冲区大小允许保守或激进的入场方法 非常适合假突破常见的波动市场 智能订单放置 使用挂单放置在突破水平上方/下方，带有缓冲距离 当追踪止损或盈亏平衡激活时，自动将挂单转换为限价单 在初始
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
交易员您好！ 我提出“杜安德”战略， Duende 是一种算法，可以检测不同高位和低位的模式，在这些模式中它们保持不变以进行良好的输入，恢复系统查询各种事物，例如盈亏平衡，并在同行之间交叉 它已被证明可以毫无问题地控制多种货币，并在市场中对新闻进行强大的控制 可以使用您需要的所有符号来管理它 我的策略针对“所有外汇市场”进行了优化，但也有最好的货币对 USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY”，与其他 RANGED 货币相比，它是最稳定的货币，您可以找到自己的方式来使用其他符号，但是 推荐使用我设计的 Duende 它有一个内置的系统来冒险 x 金额的余额，如果市场在任何时候变得不稳定它也有恢复 它也有我的智能算法系统，当它从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，TP 可以关闭一些头寸而不是其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史 现场表演 如果您想要我的信号预设，请私下询问我的客户 https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller 每次收购价格都会上涨，我们将以此来保护，这
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
GoldenEagle
Chantal Thys
专家
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Crush
Yvan Musatov
专家
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
专家
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
专家
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
专家
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
专家
推出促銷活動： 只需 34 9 美元，而不是 990 美元！ 此促銷價僅剩幾本！ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“ 終極 EA 組合套餐 ”   ！   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 實時結果低風險 實時結果高風險 歡迎使用 STABILITY PRO ：市場上最先進、穩定、低風險的網格系統之一！ 該 EA 已對其使用的外匯對的完整可用歷史記錄進行了壓力測試。 在這些壓力測試中，從 2007 年至今，EA 每個月都盈利，如下面的屏幕截圖所示。 EA 使用先進的 SVG 算法（智能可變網格），該算法不會以固定距離添加網格交易，而是會分析市場走勢以確定網格位置。 我付出了很多努力來為這個 EA 獲得良好的風險/回報比和強大的恢復係數。 因此，您有多種方法來控制風險和回撤，並且 EA 將從任何潛在損失中快速恢復。 為了防止帳戶崩潰，有多種方法可以在每個網格上放置“最壞情況”SL。 範圍從基於最大歷史回撤的止損，到更嚴格的止損以防止重大損失。 這些只是“最壞的情況”，SL 是為了防止市場上大多數 EA 經歷的高額淨值虧損或賬戶崩潰。 所有模式都很
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
专家
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Recovery System
Maksim Neimerik
专家
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro  EA     是一款多功能交易机器人，适用于在最受欢迎的金融工具上进行活跃交易，包括流行的货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、黄金（XAU/USD）、石油（Brent、WTI）以及加密货币（BTC、ETH、LTC等）。 其核心算法基于改进版Hull移动平均线（HMA），相比传统移动平均线可提供更清晰的信号。该智能交易系统能灵活应对短期价格波动，运用网格化的订单开启模式并结合高级风险管理工具。内置的可视化面板可简化交易参数的设置与控制。 HMA Scalper Pro EA   的主要功能和用途 剥头皮交易模式 聚焦于短期价格波动，迅速确定潜在进场和出场点位。 网格交易模式 支持网格模式（Grid）。当价格走势不利时，可按设定间隔继续加仓，从而获得更有利的平均进场价格。 多层次资金保护 灵活设置止损（Stop Loss）、移动止损到保本（Break Even）、移动止盈（Trailing Stop）以及每日限制等功能，帮助控制黄金、原油、加密货币等高波动品种的风险。 信息面板 在图表上显示当前
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
作者的更多信息
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
专家
HFT Dominator – 超快速市场执行系统 这款 专家顾问 (EA) 专为 高速、低延迟 的市场操作而设计。 它能够在 极小的点差内执行精确入场 ，非常适合 快速市场 ，如贵金属、指数和外汇对，并具备优化的滑点控制。 促销： 以 30美元租用EA 30天 — 限时优惠。 该系统支持 多种资金管理模式 、自适应交易时机和保护性追踪止损逻辑，以确保对快速交易的 最大控制 。 输入参数概览 通用设置 (General Settings) Magic Number – EA交易的唯一标识符。 Slippage – 订单执行期间允许的最大价格偏差（以点为单位）。 时间设置 (Time Settings) Start Hour / End Hour – 定义经纪商服务器时间内的交易窗口。 secs – 交易操作之间的最短时间延迟（减少过度交易）。 资金管理 (Money Management) Lot Type – 计算仓位大小的方法： Fixed_Lots – 固定手数 Pct_of_Balance – 基于账户余额的风险百分比 Pct_of_Equity – 基于当前净值的风险百分比
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
实用工具
Apex Trading Dashboard PRO 是一款专业的交易面板，具有高级风险管理、实时分析和快速执行。您可以轻松管理止损、止盈、手数以及每日风险限制，一切都在一个直观的界面中完成。非常适合追求精确、纪律和完全掌控的交易者。 主要功能 • 高级交易面板：快速执行买/卖订单、关闭仓位并管理交易。 • 风险管理：控制单笔风险、每日风险、回撤限制和移动止损。 • 灵活手数计算：根据余额、净值、可用保证金或固定风险金额自动计算手数。 • 可自定义的止损/止盈：可设置默认或单独调整。 • 实时分析：余额、净值、可用保证金、盈亏、仓位与风险暴露。 • 友好界面：TradingView 风格，可自定义颜色和布局。 • 警报：回撤警报、RSI 超买/超卖警报、风险限制警报。 • 输入参数标签：快速调整 SL、TP、风险百分比、固定手数和计算方式。 • Units/Lots 切换：支持手数或单位模式。 输入参数说明 Risk Management Settings • RiskPercent：每笔交易风险百分比（默认 1%）。 • MaxDailyRisk：每日最大总风险（%）。 • Ma
FREE
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
专家
ORB Guardian – 开盘区间突破 + Prop Firm 风控保护 一款为 prop firm 挑战和严格的日内交易打造的快速、稳定的突破 EA。 无马丁。无网格。完全规则化执行。 为什么选择 ORB Guardian • 自动同步交易到我们的专业交易日志 • 自动开盘区间突破交易 • 单信号或确认突破模式 • 内置 Prop Firm 风控（每日/每周/每月/总回撤） • 达到限制或盈利目标时自动停止交易 • 趋势与波动率过滤 • 可控制交易日与交易时间 为挑战稳定通过而设计 • 单订单逻辑 • 固定风险 • 无隐藏策略，无危险手法 • 适用于 USDJPY、XAUUSD、US30 及所有符号 主要功能 • 可自定义的开盘区间逻辑 • Breakout 或 Reverse 模式 • Prop Firm 回撤保护系统 • 周报/月报（可选） • 图表实时面板 推荐设置 • M5–M15 • 最低 500 USD • 非常适合 FTMO、MFF、FundedNext、The5ers
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
指标
TripleWave Signal Indicator - 多时间周期趋势确认系统 是一个专业级交易系统。它能 同时分析 M15、H1、H4 三个关键时间周期 ， 独家提供 经过三重确认的 最可靠 BUY/SELL 信号 。助您 永远不会错过 真正的高概率交易机会！ 【推荐设置】 黄金 (XAUUSD) ：当前默认设置即可直接应用。 【核心优势】 您将即刻获得： 强大的 多时间周期趋势分析引擎 。 图表上 清晰直观的 BUY/SELL/EXIT 视觉箭头 。 实时状态仪表板 ，市场概况一目了然。 弹出式和移动推送通知 ，交易信号绝不遗漏。 完全可定制 的参数（如 EMA 周期、颜色等）。 一次购买，享受终身免费更新服务 。 立即下载 TripleWave Signal Indicator ， 停止追逐 那些烦人的错误信号！ 开始 以更智能、更自信的方式进行交易，把握每一次盈利机会。
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
专家
大家好，各位交易者！我是 Quant Pulse ，有史以来最先进的多时间框架趋势确认专家顾问。我擅长什么？跨多个市场进行精准趋势交易，精确无误。我交易 黄金 (XAUUSD) 和 GBPUSD ，以绝对精度捕捉趋势，为您带来稳定的交易机会，依靠三重时间框架分析的力量。 我为何出众？ 我是一个趋势确认型 EA，经过精心设计，旨在剔除虚假信号，仅捕捉最高概率的交易。在我的代码中融合了超过 15 年的算法交易经验，已被优化至几近完美。我的开发者将他们对市场的深刻理解凝练成一个强大的系统，同时分析三个时间框架 — M15、H1 和 H4 — 确保每笔交易都得到三重确认。 与那些基于单一时间框架信号就贸然入场的普通 EA 不同，我耐心等待所有三种时间框架达成一致。这意味着交易更少，但胜率大幅提升。我的信条是“质量重于数量”。当我发出交易信号时，你可以信赖它已在多个时间维度被验证。 即插即用的简便性 我非常通用且使用极其简单。只需将我附加到你的 XAUUSD 或 GBPUSD 图表上，配置你的手数和风险参数，然后静静地看我识别完美的趋势入场点。不需复杂设置，不需屏幕上杂乱的指标 — 只有纯粹
FREE
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
实用工具
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) 是一款轻量且安全的数据同步工具，用于将您的 MT4/MT5 交易活动与 KnightWatcher 交易日志连接。它会自动读取所有持仓和已平仓交易历史，不会执行、修改或管理您的账户交易。该工具每 5 秒发送一次更新，以确保仪表板始终显示准确的实时盈亏和持仓信息。使用您的 API Key 和 Secret 进行安全认证。 TradeSync 在后台静默运行，对您的交易性能或执行没有任何影响。安装简单，只需启用 WebRequest 并添加 KnightWatcher API URL。 此工具非常适合希望实现自动交易记录、分析和跟踪的交易者，无需手动输入数据。 无论是新手还是高级交易者，都能轻松受益于其便捷的集成和清晰的数据流。 它提供完整的透明度，可选择启用调试日志，并跟踪每次同步尝试。 完整的设置指南请访问： https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-i
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
专家
ORB Guardian – 开盘区间突破 + Prop Firm 风控保护 一款为 prop firm 挑战和严格的日内交易打造的快速、稳定的突破 EA。 无马丁。无网格。完全规则化执行。 为什么选择 ORB Guardian • 自动同步交易到我们的专业交易日志 • 自动开盘区间突破交易 • 单信号或确认突破模式 • 内置 Prop Firm 风控（每日/每周/每月/总回撤） • 达到限制或盈利目标时自动停止交易 • 趋势与波动率过滤 • 可控制交易日与交易时间 为挑战稳定通过而设计 • 单订单逻辑 • 固定风险 • 无隐藏策略，无危险手法 • 适用于 USDJPY、XAUUSD、US30 及所有符号 主要功能 • 可自定义的开盘区间逻辑 • Breakout 或 Reverse 模式 • Prop Firm 回撤保护系统 • 周报/月报（可选） • 图表实时面板 推荐设置 • M5–M15 • 最低 500 USD • 非常适合 FTMO、MFF、FundedNext、The5ers
筛选:
无评论
回复评论