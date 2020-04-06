The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – 开盘区间突破 + Prop Firm 风控保护

一款为 prop firm 挑战和严格的日内交易打造的快速、稳定的突破 EA。

无马丁。无网格。完全规则化执行。

为什么选择 ORB Guardian

• 自动同步交易到我们的专业交易日志

• 自动开盘区间突破交易

• 单信号或确认突破模式

• 内置 Prop Firm 风控（每日/每周/每月/总回撤）

• 达到限制或盈利目标时自动停止交易

• 趋势与波动率过滤

• 可控制交易日与交易时间





为挑战稳定通过而设计

• 单订单逻辑

• 固定风险

• 无隐藏策略，无危险手法

• 适用于 USDJPY、XAUUSD、US30 及所有符号

主要功能

• 可自定义的开盘区间逻辑

• Breakout 或 Reverse 模式

• Prop Firm 回撤保护系统

• 周报/月报（可选）

• 图表实时面板

推荐设置

• M5–M15

• 最低 500 USD

• 非常适合 FTMO、MFF、FundedNext、The5ers