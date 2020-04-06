The ORB Guardian MT4
- 专家
- Cedric Landry Shema
- 版本: 1.60
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 10
ORB Guardian – 开盘区间突破 + Prop Firm 风控保护
一款为 prop firm 挑战和严格的日内交易打造的快速、稳定的突破 EA。
无马丁。无网格。完全规则化执行。
为什么选择 ORB Guardian
• 自动同步交易到我们的专业交易日志
• 自动开盘区间突破交易
• 单信号或确认突破模式
• 内置 Prop Firm 风控（每日/每周/每月/总回撤）
• 达到限制或盈利目标时自动停止交易
• 趋势与波动率过滤
• 可控制交易日与交易时间
为挑战稳定通过而设计
• 单订单逻辑
• 固定风险
• 无隐藏策略，无危险手法
• 适用于 USDJPY、XAUUSD、US30 及所有符号
主要功能
• 可自定义的开盘区间逻辑
• Breakout 或 Reverse 模式
• Prop Firm 回撤保护系统
• 周报/月报（可选）
• 图表实时面板
推荐设置
• M5–M15
• 最低 500 USD
• 非常适合 FTMO、MFF、FundedNext、The5ers