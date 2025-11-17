GVolt

4.11

GVolt — 精密黄金网格引擎（非马丁格尔）


GVolt 是一款先进的黄金交易智能交易系统 (EA)，专为在波动剧烈的 XAUUSD 市场中追求稳定性、精准度和智能订单处理的交易者而设计。GVolt 基于非马丁格尔网格架构，在保持频繁交易活动和独立策略执行的同时，提供了一种可控且结构化的波动管理方法。

这款 EA 的创建目标只有一个：以一种使市场走势看起来更平滑、更易于掌控的方式来解读和管理黄金的波动性。其内部架构旨在捕捉长期方向性交易机会和短期日内波动——所有这一切都在保持严谨的网格结构的同时完成，而无需通过马丁格尔策略来增加交易手数。


购买后请立即私信我索取设置文件和说明。


低风险信号：点击此处

GVolt 信号 2：点击此处


售出五件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1800 美元。


主要亮点

一个EA，两种功能——独立策略引擎

GVolt 将两个完全独立的交易系统整合到同一架构下：

  • 趋势跟踪引擎——检测整体趋势走向并据此建仓。

  • 超短线交易引擎——瞄准趋势内的微小回调和日内波动。

这两层逻辑独立运行，因此买卖逻辑互不干扰。实际操作中：

  • 长期买入趋势可以持续接收买入信号

  • 同时，EA 会利用回调进行短线反向交易

  • 最终形成一种策略，它既像趋势 EA，又像短线 EA——两者协同运作，和谐共存。


非鞅网格——可控、有序、专业的风险设计

GVolt 使用固定批次的电网逻辑，没有任何鞅或激进的批次升级机制。

这将创建：

  • 结构化的敞口模式

  • 可预测的风险行为

  • 与传统网格系统相比，对黄金的投资策略更为温和。

大约 90% 的情况下，交易只需一个订单即可完成，无需依赖多级网格，这得益于内部信号引擎优先考虑精确的入场点。


专为小额资金设计——最低建议存款额：100美元

通过对网格间距、信号精度和订单管理的广泛优化，GVolt 即使在微型账户上也能保持强大的订单控制能力。

这种工程方法可以实现：

  • 高频操作

  • 均衡的持仓

  • 平滑的网格推进，避免了黄金EA交易策略中常见的激进操作


高频交易行为

GVolt 旨在积极、持续地进行交易，在所有正常交易条件下都能捕捉动量和微幅回调。

该 EA 经过优化，可在平衡网格大小、信号频率和风险敞口的同时，最大限度地提高每日交易机会。


图表定制和用户界面增强

GVolt包含提升视觉体验的功能：

  • 可调节的图表主题

  • 可自定义的颜色配置文件

  • 简洁的视觉叠加层，适合偏爱现代美观图表布局的交易者


回测兼容性

如果在回测过程中出现任何问题：

  • 使用 MetaQuotes 模拟账户

  • 使用 100% 真实价格变动单位进行测试


经纪商兼容性说明

GVolt 与 Exness 不兼容。


内部结构：先进的内部架构

  • 非马丁格尔网格交易执行

  • 双引擎独立运行（趋势引擎 + 超短线引擎）

  • 智能回撤逻辑

  • 高频入场检测

  • 独立买卖逻辑

  • 内置新闻保护

  • 图表主题自定义

  • 针对黄金优化的波动率平滑

  • 多层安全过滤器

  • 智能网格间距和稳定性平衡


推荐用途

  • 交易品种：XAUUSD

  • 最低存款额：100 美元起

  • 时间周期：M30 回测
  • 推荐杠杆比例：至少 1:300，建议更高
  • 虚拟支付服务 (VPS)：可以使用 VPS，但并非必需

评分 9
Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
154
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

推荐产品
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
专家
新增了更改手数大小的功能，并使EA达到最低价格。如果您购买，将获得支持和未来的更新。请支持其发展。 该EA即装即用。 AussiePrecision 是一款适用于 MetaTrader 5 的时间敏感型智能交易系统（EA），专为 AUD/USD 货币对设计。 它可在预设的、可控的时间点执行交易，非常适合希望根据时间自动精确入场的交易者使用。 所有基于时间的操作均与用户指定的 UTC 时区偏差同步，以实现稳定而精准的调度。 该EA无需持续监控，完全自动运行。 如有任何设置问题或需要定制功能，欢迎随时与我联系。 由于这是一个免费的EA，如果您下载了它，请加我为好友，这样我可以提供必要的支持与帮助。 For any setup questions or customization requests, feel free to contact me directly. As this is a free EA, if you download it, please send me a friend request. This way I can offer support and monito
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
专家
Exp-TickSniper - 具有自动为每个货币对自动选择参数的高速蜱黄牛。 您是否梦想有一位顾问会自动计算交易参数？自动优化和调整？ MetaTrader 4 系统的完整版：       TickSniper   黄牛 为MetaTrader 4 TickSniper - 完整说明     + 演示 + PDF EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 策略适用于任何符号。 时间范围无关紧要。 机器人基于当前报价、分时到达速度、点差大小和其他合约规范参数。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 应用针对趋势的额外开仓系统（“平均”）。 它的设置已经过优化，可以在我们的真实账户上进行测试。 Expert Advisor 可以处理任何货币对。 交易系统的所有参数都是自动计算的，并取决于货币对的当前点差。 推荐交易账户： 建议存款 LOW   RISK 1,000 美元，最低手数为 0.01 3 个货币对（例如，EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等 风险，1 个货币对（例如 EURUSD）的
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
专家
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
专家
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
专家
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
专家
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
专家
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
专家
新汇率EA——精准突破自动化交易系统 新汇率EA是一款全自动专家顾问，旨在以严谨精准的方式捕捉每日突破交易机会。 该系统每日仅执行一次交易，锁定预设日内波动区间，并在精准突破点位执行操作。杜绝重复进场、过度交易及情绪化操作。 基于成熟的开盘区间突破（ORB）理论构建，新汇率EA融合了精准执行、严格风险控制与灵活配置选项，适用于任何MT5交易品种，尤其在XAUUSD等高波动性资产上表现卓越。 核心特性 每日单次交易——专注纪律 New Rate EA精准识别当日突破位并执行单次交易。这种“一锤定音”逻辑有效过滤噪音、保全本金，使日间表现保持稳定。 智能区间识别 EA自动根据选定时段的前 N 根K线定义初始市场区间，并在突破点（高点/低点）精准挂单。 交易触发后，反向挂单立即取消，确保完全掌控且杜绝重复入场。 内置资金保护机制 每笔交易均预设止损与止盈，此非安全网而是系统逻辑核心，确保风险可控与结果可复现。 多市场兼容性 虽针对XAUUSD日内周期优化，New Rate亦适用于外汇主流货币对、指数、贵金属及加密货币对。其逻辑透明且经纪商无关。 使用建议 理想周期：M5至M30适用于日内OR
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
专家
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
专家
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
专家
移動平均線指標上的交易機器人 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、獲利、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人會看到您的止損或交易策略。您可以在專家設置中可視化級別。 電子郵件通
Diamond X
Vitalii Buriagin
专家
強大而專業的專家，可讓您以最小的風險帶來穩定的利潤。 重要！ 說明（在屏幕截圖中）顯示了EURUSD的設置。 其他貨幣對的設置將在以後進行優化和添加！ 重要！ 達成交易的頻率可以從幾天之內的1到1天的5的頻率。 它直接取決於市場狀況和搜索進入信號的算法！ 重要！ 我們建議使用我們提供的專家設置。 第三方設置值會增加您的風險！ 主要優點： 1.全天24小時全自動交易！ 2.簡單的設置！ 3.高利潤率！ 這是可以由大型金融機構應用的專業專家。 根據2016.01.01開始的歷史數據，EA交易適用於進一步交易。 日期可能以前顯示出重大的縮水甚至損失。 在改變市場行為的過程中，專家將對交易算法進行更正，這將使您始終使用關注利潤的最新版本！ 給您帶來利潤！
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
专家
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
专家
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
专家
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Cash Drop MT5
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
专家
Данный советник - это результат многолетних разработок. Я специализируюсь в основном на сеточных и хеджирующих стратегиях, весь свой опыт и знания я  передал в данном эксперте. В результате мы имеем гибко настраиваемый шаблон эксперта и несколько хороших стратегий на выбор трейдера, стратегии торговли будут постоянно добавляться, и эксперт останется актуальным и будет в топе даже через 10 лет. Иными словами, приобретая данный продукт, Вы получаете гибко настраиваемый советник с постоянной поддер
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
专家
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
专家
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
专家
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
专家
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
专家
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
专家
491   / 5000 该算法在极端波动条件下蓬勃发展。 它将在收市前评估状况，当市场波动到对您有利的极端水平时进入头寸并退出。 该算法不部署任何技术指标，只是简单的数学计算。 这在短期内非常波动的非定向市场尤其是外汇市场上非常有效。 您也可以在其他资产类别上进行测试。 进行了 20 年的回测以验证规则。 同样的逻辑已用在20多年的外汇市场。每个开仓最大的止损是0.8%，您可以随时调正，如果风险太高，请用于小数的Size来交易，可以输入0.01的Size。这个逻辑也会在周末把开仓带过，周五闭市前开仓，会在周一平掉。最迟会在Close HR的时钟平掉。不会把仓位带过第二个交易日。您也可以把最迟的平仓时钟给改掉，看看有别的方案。这个逻辑还未优化。
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
专家
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
作者的更多信息
DualGrid
DRT Circle
5 (1)
专家
DualGrid 智能交易系统 DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 实时信号： 点击此处 售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元 战略架构 EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔） 第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。 EA Two – 超级延迟网格（固定马丁
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne EA 已针对 M30
Extractors
DRT Circle
5 (1)
专家
XAUUSD 提取器 XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。 Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目 Gold Throne 的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。 通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。 设置文件  通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。 购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。 售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 策略一 – 网格交易（无马丁格
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Extractors MT4
DRT Circle
专家
XAUUSD 提取器 XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。 Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目   Gold Throne   的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。 通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。 设置文件  通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。 购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。 售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 策略一 – 网格交易
GVolt MT4
DRT Circle
专家
GVolt — 精密黄金网格引擎（非马丁格尔） GVolt 是一款先进的黄金交易智能交易系统 (EA)，专为在波动剧烈的 XAUUSD 市场中追求稳定性、精准度和智能订单处理的交易者而设计。GVolt 基于非马丁格尔网格架构，在保持频繁交易活动和独立策略执行的同时，提供了一种可控且结构化的波动管理方法。 这款 EA 的创建目标只有一个：以一种使市场走势看起来更平滑、更易于掌控的方式来解读和管理黄金的波动性。其内部架构旨在捕捉长期方向性交易机会和短期日内波动——所有这一切都在保持严谨的网格结构的同时完成，而无需通过马丁格尔策略来增加交易手数。 购买后请立即私信我索取设置文件和说明。 低风险信号： 点击此处 GVolt 信号 2： 点击此处 售出五件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1800 美元。 主要亮点 一个EA，两种功能——独立策略引擎 GVolt 将两个完全独立的交易系统整合到同一架构下： 趋势跟踪引擎——检测整体趋势走向并据此建仓。 超短线交易引擎——瞄准趋势内的微小回调和日内波动。 这两层逻辑独立运行，因此买卖逻辑互不干扰。实际操作中： 长期买入趋势可以持
DualGrid MT4
DRT Circle
专家
DualGrid 智能交易系统 DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 实时信号： 点击此处 售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元 战略架构 EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔） 第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。 EA Two – 超级延迟网格（固定马
筛选:
Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
154
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.01 18:46 
 

After the update, the bot will produce very good results, there is no big drop in capital, I recommend it:)

Ludvig Olsen
42
Ludvig Olsen 2025.11.28 22:02 
 

It's a really great Product, a little missleading at first because of 1M timeframe usage, but i would advice those with low USD (below 700 USD) to use 30 Min timeframe because it is the safest, and if you backtest it with different timeframes, 20-30 min are the safest, think it is because of more analysis of the past, from october 6 to today, i have test it many time and have conclusion: minimum 1.000 USD to 1M-15M , min. 500 USD to 20M, min. 300 USD to 30M timeframe. Drawdown in test of 400 USD from oct 5: 1M-15M timeframe, all money lost (100% DD) 20M 66% DD, and 30M 10% DD. so in conclusion, use 30M if you value your money and want to use DD protection, but it is adviced not to use DD protection because this is grid EA.

Cristian Mari
23
Cristian Mari 2025.11.27 06:35 
 

I am very disappointed with this EA. The performance is far from what the seller promises: the results are poor, the strategy is unstable and it exposes the account to unnecessary and dangerous risk. The seller later told me that a very high leverage is required for the EA to work properly, but this crucial information was never mentioned in the product description or conditions before the purchase. I consider this extremely unprofessional and misleading. With normal leverage the EA opens positions that quickly become risky, and the system does not show any real capacity to manage the drawdown safely. If I could, I would definitely request a refund for the money spent. I strongly advise other users not to waste their money on this EA — it is not profitable, not transparent, and far too dangerous for a real account.

DRT Circle
4574
来自开发人员的回复 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.27 07:30
In the description it is written that after purchase come for a discussion, instruction and set file. I remember just after purchasing we discussed your account's leverage before applying the EA and my respond was at least 1:400 in order for the EA to perform grid and went and used an account of 1:30 after responding to me that the maximum leverage your broker have is 1:400 and we said yes you can use that leverage. On a $300 account you sent me a screenshot of having -$30 and when I did a check I noticed that the EA is not performing grid because of the leverage which you avoided my advice. That leverage there will never be a second order meaning that it will no longer be trading grid. Not only do I find this review unfair, I find it as well childish, you avoided my advice before activating the EA and even after the trade is in a negative, I told you to close the trade and increase the leverage knowing that the EA will make that money back. This is completely childish. (I am happy that you have revealed you revealed your true intentions to keep the product and have the money back, screenshot of the chats by the comment section)
Yo-san
119
Yo-san 2025.11.26 11:09 
 

They are amazing developers. I've never met such confident developers before. They are also incredibly humble and good developers. I have high hopes for them. I believe in them. I will continue to use this EA.

, I thought. They haven't fixed the bug. You should stop using it now.

DRT Circle
4574
来自开发人员的回复 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.28 19:14
Go check the respond by the comment section. Stop turning this EA into something it's not. This is a grid EA. Stop using Cut_Loss as a SL. I will just remove the Cut_Loss mode to avoid people using it without understanding how it should be used. It was not meant to be turn to be a SL. And from the picture you attached on the comment, that is not even my EA, 250 orders in 4 minutes. Tell people where you have found the EA doing that, the date, the time so that we can all see with our own eyes. Stop misleading people with your confusion of not understanding why Cut_Loss is implemented and how to introduce it into your account. You are making changes that you dot understand yourself. It's funny that you are coming like this in public while in private message you are accepted that you are not doing as I'm advising you to do. And stop putting words in my mouth that I never said.
Rafał Plura
791
Rafał Plura 2025.11.22 14:49 
 

Ok

Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.11.19 20:25 
 

Amazing !!!!!!!!! congratulation

回复评论