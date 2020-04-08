The Malaysian trend

Трендовый индикатор. Стрелки не перерисовываются, не запаздывают и не пропадают. Подходит для работы на любом инструменте и любом таймфрейме.Подходит как дополнение к любой стратегии и стилю торговли. Рекомендовано использовать данный индикатор по принципу трёх окон. Пример: пара XAUUSD, открываем три окна данного инструмента ТФ М5,М15,Н1....первый сигнал ждем на старшем ТФ, в нашем случае Н1, второй на М15 и далее на М5. Три сигнала совпали в одном направлении входим в сделку и т.д. Выходим из позиции либо по желтой круглой метке на самом младшем, в нашем случае ТФ М5, либо по противоположному сигналу на М5. Желтые метки(кружки) являются рекомендацией по закрытию позиции.https://www.youtube.com/watch?v=4q-L5flyIxo
Meraz V2
Md Meraz Mahmud
指标
Hello Alright. This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with a long dotted like for easy identification of trade signal. Are you okay with that?   100% non repaint Work All Major currency  Pair,  1 minute time frame 1 minute expire, 5 minute timeframe 5 minute expire
Urgently
Tatiana Savkevych
指标
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
指标
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
指标
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
MA Ribbon PRO
Imre Heli
指标
MA Ribbon PRO – Dynamic Trend Map with Real-Time Direction & Strength (MT4) See the trend instantly! MA Ribbon PRO shows live direction (Long / Short) and strength (Weak / Medium / Strong) with color-coded precision. A compact info panel updates on every tick – fast, clear, and intuitive. Why traders love it Real-Time Direction: Instantly displays Long / Short based on current price vs. the main MA. Readable Momentum: “Strength” measures ribbon expansion or contraction over time. Clean Visua
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
Market Secret
Ramzi Abuwarda
指标
在二元期权交易的世界中，精确的市场分析和战略决策至关重要，寻找一种能够开启盈利机会的卓越交易指标的追求永无止境。进入秘密指标的世界——这是一款非凡的MT4二元期权交易工具，以其卓越性能在同类产品中赢得了声誉。 秘密指标是由一群经验丰富的交易员和专业程序员经过多年精心研究、开发和测试而推出的。其独特的算法和先进的数学模型经过精确调校，为交易员在快节奏的二元期权世界中提供了无与伦比的优势。 秘密指标的独特之处在于其惊人的准确性，能够精准地发现有利可图的交易机会。它的信号是由强大的技术指标、价格行动分析和市场情绪评估相结合得出的。这种多方面的方法确保了秘密指标捕捉到短期波动和长期趋势，为交易员提供全面的市场视角。 秘密指标的一个显著特点是其灵活性。无论您是新手交易员还是经验丰富的专业人士，该指标都可以根据您独特的交易风格和偏好进行定制。其用户友好的界面可轻松安装并与流行的MetaTrader 4（MT4）平台集成，使广大交易员能够使用。 秘密指标赋予交易员及时准确的信号，确保他们能够做出明智的交易决策。通过接收实时警报，交易员可以精确进入和退出交易，最大限度地发挥利润潜力，同时有效
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
指标
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
指标
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
ReboltP
David Theodore Caro-greene
指标
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
指标
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines   is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds   trailing trend lines   using Bollinger Bands: In an   uptrend , the   lower band trails price and can only rise In a   downtrend , the   upper band trails pri
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
指标
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Secret Liquidity Zones
Ihab Salloum
指标
Secret Liquidity Zones Indicator User Manual Introduction Unlock the power of hidden market opportunities with the Secret Liquidity Zones Indicator . This cutting‐edge tool is designed to reveal critical price levels where market momentum may shift. With its dynamic adaptability and sleek gold visuals, it offers clear and elegant insights into key trading opportunities—making it the perfect secret weapon for traders who demand precision and clarity. Key Features Dynamic Timeframe Adaptation: A
Shark Trading
Yaroslav Varankin
指标
The indicator is designed to trade binary options on small time frames up to m 30 Signals The blue up arrow is a buy signal. The red dn arrow is a sell signal. The signal will appear together with the advent of a new candle  and during formation Signals on the current candle Expiration time one candle from the timeframe on which you are trading You can use moving average to filter out false signals. Or escort support levels. This tool is reliable in trading.
Over Arrow
Svyatoslav Kucher
指标
Over Arrow  - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображения сигналов в направлении основной тенденции, или против нее. Over Arrow  подходит для любого таймфрейма, валютной пары, но лучше всего использовать его на средних временных периодах, таких как М30, Н1, Н4. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является наличие фильтра тенденции, при активации которого, сигналы будут появляться только в направлении основного движения. Параметры
BioStars
Sabina Fik
指标
The "BioStar" indicator is an innovative tool for trend analysis on the Forex market. It has unique capabilities and a wide range of settings that will help traders make informed decisions when trading. This indicator is based on the analysis of the market trend and helps to identify the direction of price movement. It uses various mathematical algorithms and statistical methods to determine the strength and stability of the trend in the market. One of the key features of the "BioStar" indica
Professional Level
Yaroslav Varankin
指标
indicator for trading binary options and forex trading. The indicator does not redraw the readings. when trading binary options, testing was performed. This indicator showed the good results correct predictions. Under these conditions, the eur / usd m1 chart, when a signal appears, the transaction opens in the direction indicated by the indicator for 5 candles, then the truth is (5 minutes since in us the 1-minute chart of a candlestick is 1 minute) the result was. When trading in the forex m
PairMaster Buy Sell Arrow
Issam El Amri
指标
PairMaster Buy Sell Arrow Indicator for MT4 Trade Reversals Like a Pro — Catch Every Swing Point with Precision The PairMaster Buy Sell Arrow Indicator is a powerful MetaTrader 4 tool built to identify high-probability swing trading opportunities . Designed for traders who value accuracy, clarity, and simplicity, PairMaster detects key market turning points and plots intuitive buy and sell arrows directly on your chart. Key Features Accurate Swing Point Detection – Automatically identifies ma
Goal Time
Mourad Ezzaki
专家
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
指标
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Scalping Master M5
Andrey Kozak
指标
该指标是一款多功能技术分析工具，基于自适应指数移动平均线（EMA）与通过真实波动幅度均值（ATR）计算的波动率过滤器相结合而构建。其设计目的是精确识别当前价格方向，突出潜在趋势转折的关键区域，并直观显示可能的反转区域。 算法的核心是通过两层波动率构建动态趋势带：外层和内层。外层边界起到强突破信号的作用，而内层水平则在指数均线斜率发生变化时捕捉价格结构的温和反转。这种组合确保了指标在保持对市场噪音抗干扰性的同时，也具有较高的灵敏度。 图形表现中加入了对比鲜明的箭头标记，用于提示趋势的变化。该指标不会重绘信号，这使其在交易策略和风险管理系统中成为可靠的过滤工具。 优势 多层波动率分析 —— 通过使用内外ATR通道，既能捕捉剧烈突破，也能识别趋势的逐渐转向。 自适应平滑 —— 内置可调系数的EMA平滑算法，能够适应不同的市场环境。 无重绘 —— 信号在出现时固定不变，确保历史分析的可靠性。 清晰可视化 —— 明确的趋势线与箭头标记，可即时评估市场状态。 灵活配置 —— 广泛的参数设置，可适配各种时间周期和金融工具。 通用应用 —— 既可用于趋势跟随策略，也可作为逆势过滤器。 指标参数 算法
Seff
Oleg Borisov
指标
Indicator  Seff designed for both beginners and professionals. This indicator generates possible entry points to open BUY and SELL trades and will help you: reduce the number of errors when opennig orders; predict price movement(in absent of significant news); do not rush to close profitable trades prematurely and increase profit; do not rush to enter the market and wait for "easy prey": and increase the profitability of trading. Does not redraw and works by opening bar. Settings ALARM- enabl
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
实用工具
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 4 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 4 is an advanced trading utility designed to optimize execution, strengthen capital efficiency, and enhance risk management within the MT4 environment. Featuring a fully interactive and intuitive control panel, this expert advisor automates key functions such as Break Even, adaptive Trailing Stops, and precise multi-symbol trade management. Built with seven customizable configuration p
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
指标
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Shogun Trade
Yuki Miyake
指标
Product Description:SHOGUN Trade SHOGUN Trade is a high-performance market analysis engine designed for professional traders who prioritize structural integrity and trend synchronization. By automating the core tenets of Classical Market Theory , this system identifies institutional-grade momentum and trend maturation phases with surgical precision. Developed through extensive quantitative analysis, SHOGUN Trend Pro eliminates the ambiguity of manual charting, providing a streamlined, objective
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过识别一种特殊的突破形态，为交易者提供关键的入场信号。该指标持续扫描图表中某一方向上趋于稳定的动能，并在主要行情启动之前给出准确的进场信号。  点击此处获取多品种、多周期扫描仪 - ACB Breakout Arrows MT4 专用扫描仪 主要功能 指标自动提供止损和止盈位置。 配备 MTF 多周期扫描仪面板，可跟踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 采用优化算法，提高信号准确性。 提供特殊目标线，用于设置快速平仓点或无损平移位（Quick Profit Line）。 包括胜率、成功率、平均收益等表现分析指标。 不重绘，信号一旦出现即保持不变。 交易确认 -  建议结合使用 ACB Trade Filter 指标 以过滤低质量信号。 强买入： 上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强卖出： 下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 避免交易 ：当柱状图为灰色且趋势为震荡时。 (可选) -  建议使用 KT  支撑与阻力位指标  来避免在关键支撑/阻力区域附近开仓。此类交易可能迅速转为亏损，造成不必
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
指标
这是一款 MT4 的趋势指标，可提供准确的入场交易信号，且无重绘或延迟。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 最好的结果出现在 M15+ 的时间帧内。 指标的 MT5 版本 重要！ 购买后请联系我，以便获取详细指南和奖励。 视频 (6:22) - 一个信号赢取的利润等于指标价格的三倍。 视频 (4:44) - 它如何在测试器中工作，我的提示和技巧。 视频 (1:44) - 有关它如何处理加密货币和指数的几句话。 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内就改善了他们的交易结果。 Entry Points Pro 指标的益处 入场信号无重绘或延迟 如果信号出现，并得到确认（如果信号所在烛条已收盘），则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT4 平台上交易任何经纪商提供的加密货币、股票、金属、指数、商品
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
指标
TPSproTrend PRO     这是一个趋势指标，它可以自动分析市场，提供有关趋势及其变化的信息，并显示交易入场点。     无需重绘！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   英文 说明 -   MT5 版本 主要功能： 准确的进入信号   无需重新粉刷！ 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着显著的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以以更高的概率和精度进入市场。此外，还有一个功能可以在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈价）或出现反转信号为止 。 显示止损/止盈区域 为了在寻找入场点时提升视觉清晰度，我们创建了一个模块，用于初始显示买入/卖出区域，以便寻找市场中的最佳入场点。此外，我们还运用智能逻辑来管理止损位，使其随时间推移而减小，从而降低入场时的初始风险（移动止损位）。 显示更高时间周期内的最小值/最大值（MTF 模式） 新增功能可显示更高时间间隔内的最小值/最大值修正区域，并指示趋势变化。此外，最小值/最大值现在带有编号，指示修正的顺序。 风险回报比（RR） 利用该指标的算法，可以识别出精确的入场点，平均风险回报比
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
指标
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
指标
您有多少次购买了一个交易指标，它拥有 出色的回测 、 实盘账户表现证明 以及惊人的数据和 无处不在的统计数据 ，但使用后您却 最终爆仓 ？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初为何出现，而这正是 RelicusRoad Pro 最擅长的！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 权限的私人群组 + 提供移动版本 一种全新的市场视角 RelicusRoad 是外汇、期货、加密货币、股票和指数领域 全球最强大、最好的交易指标 ，为交易者提供 账户增长 所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每一位交易者成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个毫无意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这些信息 无与伦比 且 非常准确 。   RelicusRoad 利用机器学习（AI）技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功且消息灵通的交易者。   利用领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
指标
该指标筛选每个柱的买入或卖出压力，并识别 4 种具有最高交易量的蜡烛形态。然后使用多个线性过滤器过滤这些蜡烛以显示买入或卖出信号。结合更高的时间框架方向以及在高交易量时段进行交易时，信号效果最佳。所有过滤器都是可定制的并且独立工作。单击按钮即可查看单个方向的信号。 该指标还包含最重要的价格行为和智能货币概念，可以帮助您的决策过程。 信号和交易教育集于一工具之中。 特征 ： 信号不会重新绘制。 识别吞没蜡烛、拒绝蜡烛、扩展范围蜡烛和 Pinbar 蜡烛。 显示每个有效信号的多个入场点、止损和多个止盈水平。 按高容量会话进行过滤。 按支撑/阻力位和蜡烛结构过滤。 按 MACD 柱状图过滤。 ICT 买方和卖方流动性水平（亚洲突袭/伦敦突袭/犹大摇摆）。 洁净空间或间隙检测。 识别停止搜寻级别。 基于纯粹的价格行为自动绘制支撑/阻力位。 前一日高点和前日低点。 心理数字和整点、半点和四分之一点的图表水平。 显示基于动态移动平均线的价格交叉和回调。 每日开盘价。 识别 HH、HL、LL 和 LH 点。 内置蜡烛倒计时和符号传播。 内置损益信息面板。 私人导师小组访问。 包括教育、分析和支持
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
指标
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
指标
这款智币狙击指标分析系统使用了强大的内部循环调用指标自己的外部指标，然后，再前后周期调用分析。 本指标分析系统的数据计算非常复杂（前后循环周期调用），所以减小了信号的滞后性，而达到提前预测的准确性。 本指标可以用在MT4上的所有周期，最适合15分钟、30分钟、1小时、4小时的周期使用。 做多单：       当出现紫色线，并且紫色线在0轴上方，即可下单做多（买涨单）！ 做空单：      当出现绿色线，并且绿色线在0轴下方，即可下单做空（买跌单）！ 注意：      如果下单后出现了相反信号，最好的办法是立即平仓止损，并且再反向做单！      因为下单后出现反信号，这个时候持仓单的亏损会很小，所以止损掉也不会有很大损失！      我们下单盈利需要抓大波段，这款指标有很强的抓大波段的能力！而且滞后性非常小！
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
指标
Wave Price Channel - 旨在寻找冲动和修正的交易分析系统。 该指标允许您沿着价格通道的方向工作，该通道建立在波动性的基础上。 当在通道上绘制向上或向下箭头时，就可以朝该方向前进；该方向的信号由对价格变化敏感的点指标确认。 只要相同颜色的点持续存在，信号就会持续存在。如果有箭头，但没有相同颜色的点，则该信号是错误的，您需要在点出现时跟随它。 该指标具有唯一可更改的参数“价格通道长度”，可以针对不同的时间范围进行更改。 建议在 M15 及更高时间范围上使用。 可用于任何交易工具。 箭头有多种类型的警报。 在操作过程中，可以将信号箭头更改为 1 根蜡烛。 如果出现红色向上箭头，则表示进行购买；红点是箭头轨迹的延续。 如果出现黄色向下箭头，则是进行销售的信号；黄色点表示箭头轨迹的延续。
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
