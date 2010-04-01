The Golden Dancer MT4

The Golden Dancer
 
The Golden Dancer 专为 MetaTrader 4（MT4）平台打造，聚焦黄金（XAU/USD）交易品种。它搭载经市场验证的成熟全面高频交易（HFT）策略，能生成高精度的买入和卖出信号，帮助您获得收益，且历经真实交易场景反复验证，是您黄金交易之路上可靠的智能交易伙伴。
 
设置信息
 
- 货币对: XAUUSD
 
- 时间范围: 推荐使用M5周期
 
- 入金金额：建议500USD以上
 
- 杠杆：1：100 至 1：1000
 
- 交易商：建议选择任何低点差账户
 
如何准确地回测？
 
请选择最低500USD的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。
 
如何使用？
 
购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系我们，我们会帮助您进行设置；根据设置将EA添加至图表中，开始自动交易，就这么简单（推荐使用VPS降低延迟并进行24小时交易）。
 
为什么选择The Golden Dancer？
 
- 无马丁格尔，无网格交易，无高风险仓位管理，是一个稳定的HFT策略
 
- 无回测造假，无数据拟合
 
- 高胜率，高盈利因子，回撤极小（在截图处查看回测结果）
 
- 高质量的数据保证回测结果准确
 
如果有任何疑问，请在MQL5论坛上联系我

该产品的买家也购买
作者的更多信息
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.5 (10)
专家
Croesus Gold EA 产品简介   Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 4（MT4）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。   设置信息    交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）    时间周期：M5（5分钟）    最低入金：200美元    杠杆要求：1:100及以上    推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户    其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易     不使用未来函数，未过拟合，无任何造假行为   准备好借助Croesus Gold EA进军黄金市场了吗？即刻开启交易之旅吧！ 如有任何疑问，可通过MQL5论坛联系我。
Croesus Gold EA MT5
Lin Lin Ma
3 (1)
专家
Croesus Gold EA 产品简介 Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。 设置信息  交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）  时间周期：M5（5分钟）  最低入金：200美元  杠杆要求：1:100及以上  推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户  其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易   准备好借助Croesus Gold EA进军黄金市场了吗？即刻开启交易之旅吧！ 如有任何疑问，可通过MQL5论坛联系我。
Energy Flow Analyzer
Lin Lin Ma
指标
OBV（On-Balance Volume）能量潮指标是基于成交量与价格联动关系的技术分析工具，通过累积成交量数据动态追踪资金流向，辅助交易者确认价格趋势的有效性及潜在反转信号。适用于外汇、股票、期货等多市场环境。   核心功能与技术特性   1. 双模式成交量适配   - 支持 VOLUME_TICK （变动次数，外汇市场专用）与 VOLUME_REAL （实际成交量，股票/期货市场专用）两种模式，通过参数 InpVolumeType 灵活切换，适配不同市场流动性特征。   - 默认采用 VOLUME_TICK ，针对外汇市场高频交易特性优化，减少数据失真。   2. 可视化交互设计   - 独立图表窗口显示，避免与主图指标重叠，提升数据可读性；   - 以蓝色实线绘制OBV曲线，动态映射资金流入流出趋势，数值以整数形式显示，直观反映量能累积规模；   - 从第二根K线开始计算（首根K线OBV=0），确保数据连续性与趋势判断准确性。   3. 精准量能计算逻辑   - 收盘价上涨：OBV = 前值 + 当前成交量（资金流入信号）；   - 收盘价下跌：OBV = 前值 - 当前成交
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
指标
TrendVigor Index是一个RVI（相对活力指数）指标，是聚焦价格运动强度与趋势持续性的技术分析指标，通过量化开盘价、收盘价与全周期波幅的动态关系，以50为界衡量多空活力：高于50时多方动能占优，低于50则空方主导。其核心功能包括：   1. 趋势方向识别：通过指标在50线上下的运行状态，确认市场主趋势方向，辅助判断上升或下跌动能的持续性，避免在震荡市中误判趋势；   2. 背离信号预警：通过价格与RVI的顶底背离现象（如价格新高但RVI未新高），提前预判趋势反转拐点，为仓位调整提供参考；   3. 波动质量过滤：区别于传统动量指标，RVI侧重衡量价格波动的“有效性”，过滤无趋势的震荡噪音，减少虚假突破信号；   4. 多场景策略适配：适用于股票、期货等多品类市场，可与均线、成交量等指标结合构建共振策略，或通过多周期（分钟级至周线级）联动增强信号可靠性。 作为动态量化工具，RVI以“活力强度”为核心，帮助交易者从价格波动中提炼有效趋势信息，优化进出场时机判断。                                                         
FREE
MEMA TrendHunter
Lin Lin Ma
指标
MEMA TrendHunter是一款专为MT5平台设计的多功能双均线交易指标，深度整合简单移动平均线（MA）与指数移动平均线（EMA）的协同优势，帮助交易者快速识别市场趋势与买卖信号，同时提供高度灵活的自定义配置与多维度提醒系统。   核心功能：从数据计算到交易决策一站式覆盖   1. 双均线动态计算引擎 实时同步绘制MA与EMA曲线，支持7种价格源自由选择（收盘价、开盘价、最高价等），满足不同交易策略需求。用户可独立设置MA与EMA的计算周期（默认14周期），适配从日内短线到中长线持仓的多样化场景。   2. 智能交叉信号捕捉 自动检测MA与EMA的金叉（MA上穿EMA）和死叉（MA下穿EMA），并在图表上以醒目箭头标记：绿色上箭头指示金叉，红色下箭头标记死叉。箭头位置经过智能算法优化，自动偏移避免重叠，确保信号清晰可见。   3. 全渠道交易提醒系统 提供5种交易提醒方式，覆盖所有交易场景：   - 弹窗提醒：MT5内置弹窗实时推送信号，搭配交易品种与周期信息；   - 声音提醒：支持自定义音效文件（如 alert.wav ），重要信号“一听即知”；     - 终端日志：自动
FREE
Azath MT4
Lin Lin Ma
专家
Azath EA是一个专为MT4平台设计的超短线黄金（XAUUSD）自动交易程序，以马丁格尔策略为核心框架，结合黄金市场高频波动特性，捕捉黄金日内微小价格波动，通过高频交易获取高额利润。对于想进入黄金市场的交易者而言，Azath EA会是你交易中的不二之选。   基础信息：   - 交易货币对：XAUUSD（黄金）   - 时间范围：不限 (任意时间周期)   - 最低入金：500 USD，建议1000USD以上   - 杠杆：最低1:50，建议1:200   - 交易商：不限，建议使用ECN账户   - 建议使用VPS，以降低延迟并确保全天稳定运行   设置说明： 无论回测还是实盘，设置参数都至关重要。请在评论区留言或私信我获取详细设置。   咨询渠道： 如有任何疑问，请在MQL5论坛上私信我交流。
The Gold Scalper MT4
Lin Lin Ma
专家
he Golden Scalper 是一款专注 于 XAUUSD 市场动能交易的智能系统。它旨在识别并有效利用价格的短期爆发瞬间，从而为交易者提供 新的盈利机会。 The Golden Scalper 的核心优势在于其独特的动量分析框架。它通过对价格速度的精确测量，能识别出市场中真实的动能信号，避免了滞后指标带来的误判。结合高效的订单管理和持仓优化策略， The Golden Scalper 力求在每一次有利的市场波动中，都能实现稳健的入场与出场，帮助您在动态市场中寻求持续的交易表现。   设置信息 :   货币对 :  XAUUSD    时间范围 :   不限，推荐 M1 或 M5   入金：建议 200USD 以上   杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000   账户：请选择低点差，极低滑点的账户使用   如何准确的回测？   请选择 最低 200 的存款， 选择任意周期， 自定义日期，选择每个报价， 选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。   如何使用？   购买产品后，请及时在 MQL5 论坛上联系我，我们会帮助您进行设置   根据设置将 ea 添加至图表中，开
