The Golden Dancer MT4
- 专家
- Lin Lin Ma
- 版本: 1.0
- 激活: 10
The Golden Dancer
The Golden Dancer 专为 MetaTrader 4（MT4）平台打造，聚焦黄金（XAU/USD）交易品种。它搭载经市场验证的成熟全面高频交易（HFT）策略，能生成高精度的买入和卖出信号，帮助您获得收益，且历经真实交易场景反复验证，是您黄金交易之路上可靠的智能交易伙伴。
设置信息
- 货币对: XAUUSD
- 时间范围: 推荐使用M5周期
- 入金金额：建议500USD以上
- 杠杆：1：100 至 1：1000
- 交易商：建议选择任何低点差账户
如何准确地回测？
请选择最低500USD的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。
如何使用？
购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系我们，我们会帮助您进行设置；根据设置将EA添加至图表中，开始自动交易，就这么简单（推荐使用VPS降低延迟并进行24小时交易）。
为什么选择The Golden Dancer？
- 无马丁格尔，无网格交易，无高风险仓位管理，是一个稳定的HFT策略
- 无回测造假，无数据拟合
- 高胜率，高盈利因子，回撤极小（在截图处查看回测结果）
- 高质量的数据保证回测结果准确
如果有任何疑问，请在MQL5论坛上联系我