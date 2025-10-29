Equity Paragon EA

基于净值控制的 XAUUSD 波段交易系统

重要信息

策略类型 基于净值控制的波段交易（无网格 / 无马丁 / 无加仓）
风险等级 由用户控制（净值保护、日损限制、风险过滤）
Prop 公司兼容性 内置日损与总体损失保护
经纪商要求 任何 MT5 经纪商（推荐 ECN/RAW）
设置难度 适合初学者（所有参数可调）

产品概述

Equity Paragon EA 是专为 XAUUSD（黄金）设计的波段交易系统，通过结构化的净值保护模型管理风险与仓位，并以分步方式锁定利润。EA 不使用网格、马丁、加仓等高风险方法。

系统包含动态保本、智能跟踪、净值保护以及在不利市场情况下自动暂停机制。整体结构提供稳定且透明的交易逻辑，并保持一致的风险管理。

品种与周期

  • 品种：XAUUSD
  • 周期：H1

策略与风险控制

策略基于中期波段行情，并结合净值控制机制。通过仓位限制、动态保本与跟踪功能，EA 在波动市场中保持稳定表现。

  • 基于净值的风险与仓位控制
  • 波段型交易逻辑
  • 自适应保本与动态跟踪
  • 无马丁 / 无网格 / 无加仓

系统优势

EA 使用 净值控制模块（Equity Control Module），实时响应账户余额与净值变化。通过多层利润保护系统逐步锁定利润，提供稳定的交易结构，适用于注重风险的一系列账户。

主要特点

  • 基于净值的风险管理
  • 分步式利润锁定机制
  • 自适应跟踪和保本机制
  • 每日交易与损失控制
  • 净值压力时自动暂停交易
  • 基于余额/净值的仓位限制器
  • 无网格、无马丁、无加仓

交易逻辑与内部保护

  • 净值风险引擎
  • 保本与跟踪逻辑
  • 仓位风险限制
  • 每日和总体净值保护
  • 无高风险策略
  • 接近限制时自动暂停交易

技术参数

交易品种 XAUUSD
周期 H1
杠杆 1:100 – 1:500
账户类型 ECN / RAW
最低余额 $300
推荐余额 $500 – $1000
执行类型 市场执行
净值保护 启用

使用建议

  • 回测时使用真实的点差与滑点参数
  • 适用于大部分 MT5 ECN 经纪商
  • 建议使用低延迟 VPS
  • 无需频繁重新优化

官方支持

所有官方沟通均通过 MQL5 个人主页进行：


结语

请仅从 MQL5 Market 官方页面购买。非授权副本不提供支持，并可能运行异常。

Equity Paragon EA — 稳定 · 控制 · 持续

