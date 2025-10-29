Equity Paragon EA

One Bar Breakout EA 系统是一种突破策略，由于利润率较高，因此具有很大的潜力。 它的设计方式是试图追随当天最强劲的趋势，并通过创新的跟踪方法实现利润最大化。 即使胜率很低，这也可以在短时间内为您带来大量利润。一旦设置正确，它可以连续几个月盈利。 这最适合 ES (US500)、NQ (NAS100) 等大型市场或黄金、白银等大宗商品。 如果您对功能或设置/回测有任何疑问，请随时与我联系。也欢迎您在购买前给我们写信。 您正在购买一个非常灵活的分支系统，具有许多设置和优化选项。 首先，我包括 NAS100 (NQ) 和 Gold 的当前最佳设置。您还将收到有关成功回测和最佳数据的提示。 One Bar Breakout EA 系统是一种突破策略，由于利润率较高，因此具有很大的潜力。 它的设计方式是试图追随当天最强劲的趋势，并通过创新的跟踪方法实现利润最大化。 即使胜率很低，这也可以在短时间内为您带来大量利润。一旦设置正确，它可以连续几个月盈利。 这最适合 ES (US500)、NQ (NAS100) 等大型市场或黄金、白银等大宗商品。 如果您对功能或设