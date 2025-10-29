Equity Paragon EA
- 专家
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 版本: 1.8
- 更新: 9 一月 2026
- 激活: 20
基于净值控制的 XAUUSD 波段交易系统
重要信息
|策略类型
|基于净值控制的波段交易（无网格 / 无马丁 / 无加仓）
|风险等级
|由用户控制（净值保护、日损限制、风险过滤）
|Prop 公司兼容性
|内置日损与总体损失保护
|经纪商要求
|任何 MT5 经纪商（推荐 ECN/RAW）
|设置难度
|适合初学者（所有参数可调）
产品概述
Equity Paragon EA 是专为 XAUUSD（黄金）设计的波段交易系统，通过结构化的净值保护模型管理风险与仓位，并以分步方式锁定利润。EA 不使用网格、马丁、加仓等高风险方法。
系统包含动态保本、智能跟踪、净值保护以及在不利市场情况下自动暂停机制。整体结构提供稳定且透明的交易逻辑，并保持一致的风险管理。
品种与周期
- 品种：XAUUSD
- 周期：H1
策略与风险控制
策略基于中期波段行情，并结合净值控制机制。通过仓位限制、动态保本与跟踪功能，EA 在波动市场中保持稳定表现。
- 基于净值的风险与仓位控制
- 波段型交易逻辑
- 自适应保本与动态跟踪
- 无马丁 / 无网格 / 无加仓
系统优势
EA 使用 净值控制模块（Equity Control Module），实时响应账户余额与净值变化。通过多层利润保护系统逐步锁定利润，提供稳定的交易结构，适用于注重风险的一系列账户。
主要特点
- 基于净值的风险管理
- 分步式利润锁定机制
- 自适应跟踪和保本机制
- 每日交易与损失控制
- 净值压力时自动暂停交易
- 基于余额/净值的仓位限制器
- 无网格、无马丁、无加仓
交易逻辑与内部保护
- 净值风险引擎
- 保本与跟踪逻辑
- 仓位风险限制
- 每日和总体净值保护
- 无高风险策略
- 接近限制时自动暂停交易
技术参数
|交易品种
|XAUUSD
|周期
|H1
|杠杆
|1:100 – 1:500
|账户类型
|ECN / RAW
|最低余额
|$300
|推荐余额
|$500 – $1000
|执行类型
|市场执行
|净值保护
|启用
使用建议
- 回测时使用真实的点差与滑点参数
- 适用于大部分 MT5 ECN 经纪商
- 建议使用低延迟 VPS
- 无需频繁重新优化
官方支持
所有官方沟通均通过 MQL5 个人主页进行：
结语
请仅从 MQL5 Market 官方页面购买。非授权副本不提供支持，并可能运行异常。