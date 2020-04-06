AI Gold ATM

Breakeven Manager Ibrahim Olalekan Ganiu 实用工具

各位交易高手們，你們好！相信你們一定做得很好。你們有沒有遇過這樣的情況：市場最初走勢對你有利，或接近你的止盈目標，然後突然反轉，與你的部位方向相反？這種情況我遇過很多次，今天我決定反擊。 我向你們介紹一款交易管理器，它可以幫助你保護你的部位。這個項目可以幫助你將部位設定為損益平衡，當達到你指定的點數或止盈的一定百分比時，即可達到損益平衡，取決於你選擇的模式。 此外，這個專案還可以幫助你追蹤部位，當部位達到你指定的點數或止盈的一定百分比時，即可達到損益平衡，取決於你選擇的模式。 MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144196 使用方法 只需將 EA 應用於活躍貨幣對（例如 BTCUSD 或 XAUUSD），然後相應地設定損益平衡和交易參數即可。 注意： EA 不依賴價格變動。即使應用該功能的圖表沒有出現任何價格變動或價格波動，它也能管理您的所有部位。 祝您好運，交易順利。