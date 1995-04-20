Dynamic Flow Oscillator mw
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.59
- 激活: 10
“动态流量振荡器”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，高效交易！
- 新一代振荡器 - 参见图片了解如何使用。
- 动态流量振荡器具有自适应超卖/超买区域。
- 指标使用价格和成交量数据识别超卖和超买区域。
- 振荡器是一款辅助工具，可帮助您从超卖/超买区域找到准确的入场点。
- 超卖值：低于绿线，超买值：高于红线。
- 它比标准振荡器更精确。适用时间范围：30 分钟、1 小时、4 小时、1 天、1 周。
- 提供 PC 和移动端警报。
本产品为独家产品，仅在 MQL5 网站上提供。