Dynamic Flow Oscillator mw

“动态流量振荡器”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，高效交易！

- 新一代振荡器 - 参见图片了解如何使用。
- 动态流量振荡器具有自适应超卖/超买区域。
- 指标使用价格和成交量数据识别超卖和超买区域。
- 振荡器是一款辅助工具，可帮助您从超卖/超买区域找到准确的入场点。
- 超卖值：低于绿线，超买值：高于红线。
- 它比标准振荡器更精确。适用时间范围：30 分钟、1 小时、4 小时、1 天、1 周。
- 提供 PC 和移动端警报。
.................................................................................................................
// 优秀的交易机器人和指标可在此处获取：https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
本产品为独家产品，仅在 MQL5 网站上提供。
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标适用于 MT5 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ Crypto_Forex 指标：Heiken Ashi Candles for MT4。无需重绘。 - Heiken_Ashi_Candles 与趋势线 MA 指标完美结合，如图所示。 - 指标 Heiken_Ashi_Candles 是非常有用的辅助指标，可以使趋势更加明显。 - 它有助于使烛台图更具可读性，趋势更易于分析。 - 大多数利润是在市场趋势时产生的，因此正确预测趋势是必要的。 - Heikin-Ashi 图表的构造类似于常规烛台图，只是计算每个条的公式不同 - Heikin-Ashi 具有更平滑的外观，因为它本质上是取运动的平均值。 - 绿色蜡烛没有下影线，表示强劲的上升趋势。 - 红色蜡烛没有上影线，表示强劲的下降趋势。 - 蜡烛主体较小，周围有上下影线，表示趋势发生变化或修正。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“分形趋势线”适用于 MT4。 - 此指标非常适合使用突破图形分析的交易者！！！ - “分形趋势线”显示图形上升趋势（紫色）和下降趋势（红色）线。 - 上升趋势和下降趋势线建立在 2 个最接近的对应分形上。 - 指标有几个参数负责趋势线的颜色和宽度。 - 指标内置移动和 PC 突破警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .............................................................................................................................. MT4 外汇指标价差显示，出色的辅助交易工具。 - 价差显示指标显示其所附外汇对的当前价差。 - 可以在图表的任何角落找到价差显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 此外，我非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .................................................................................................................... MT4 外汇指标 SWAP 显示，出色的辅助交易工具。 - SWAP 显示指标显示其所连接的外汇对的多头和空头交易的当前 SWAP。 - 可以在图表的任何角落找到 SWAP 显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 - 每个交易者在保持交易超过 1 天时都应该知道 SWAP。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
MT4 外汇指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month” - 指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month”是非常有用的辅助交易工具。 - 它向您显示每日、每周和每月最有可能的水平，可以通过价格（价格范围水平）达到。 - 每日范围对日内交易者有用。 - 每周和每月范围适用于波动和长期交易者。 - 指标非常适合规划您的获利目标或安排止损。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF RVI 振荡器适用于 MT4，无需重绘。 - 使用专业的 HTF RVI 振荡器升级您的交易方法，适用于 MT4。HTF 表示 - 更高的时间框架。 - RVI 是用于趋势变化检测和从超卖/超买区域进入的最佳振荡器之一。 - 该指标非常适合多时间框架交易系统，价格行动从超卖/买入区域进入。 - HTF RVI 指标允许您将更高时间框架的 RVI 附加到当前图表 --> 这是专业的交易方法。 - 超买区域高于 0.23；超卖区域低于 -0.23； - 指标具有内置的移动和 PC 警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
动态振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标 - 适用于 MT4 的高效交易工具！ .................................................................................................... - 新一代振荡器 - 查看图片以了解如何使用它。 - 动态振荡器具有自适应超卖/超买区域。 - 振荡器是一种辅助工具，用于从超卖/超买区域找到准确的切入点。 - 超卖值：低于绿线；超买值：高于红线。 - 它比标准振荡器准确得多。合适的时间范围：M30、H1、H4、D1、W1。 - 具有 PC 和移动警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
适用于 MT4 的外汇指标“8 个符号的 RSI”。无需重绘。 - RSI 是交易中最受欢迎的震荡指标之一。 - 从强超买区域（高于 70）进入卖出，从强超卖区域（低于 30）进入买入，效果非常好。 - RSI 对于背离检测非常有用。 - “8 个符号的 RSI” 让您有机会在 1 张图表上控制多达 8 个不同符号的 RSI 值。 - 此指标非常适合与超卖/买入区域的价格行动条目相结合。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“Scalping_Channel”。 - 剥头皮通道具有基于 ATR 的波动边界。 - 非常适合用于剥头皮交易： - 通过安排中线的限价挂单进行交易。 - 当绿色稳定上行通道出现且至少有 1 根蜡烛在顶部边界上方关闭时，考虑看涨入场（见图片）。 - 当红色稳定下行通道出现且至少有 1 根蜡烛在底部边界下方关闭时，考虑看跌入场（见图片）。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“跟随趋势振荡器” - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 用户友好的指标提供了在主要趋势方向上进行剥头皮交易的机会。 - 平滑且可调节的振荡器，带有信号直方图部分。 - 振荡器绿色表示上升趋势，棕色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 -30；超买值：超过 30。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
专家
ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用！ 使用“评论”部分中的 Set_files v25.11 来使用/测试 EA。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。 - 时间范围：仅 M15。 - 交易对：- GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD、EURUSD。 - 当您在不同的货币对上安装 EA 时（如上所
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标适用于 MT4 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内没有开单
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“带有趋势之字形的 MACD”。 - MACD 指标本身是趋势交易最受欢迎的工具之一。 - “MACD 趋势之字形”非常适合与价格行动入场或与其他指标结合使用。 - 使用此指标选择最准确的入场信号： _ 如果 MACD 高于 0（绿色）且之字形线向上 - 仅搜索买入价格行动模式。 _ 如果 MACD 低于 0（粉红色）且之字形线向下 - 仅搜索卖出价格行动模式。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“剥头皮直方图”适用于 MT4，无需重绘。 - 剥头皮直方图指标可用于在价格小幅调整后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。 - 剥头皮直方图可以有两种颜色：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。 - 一旦您看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图条，则意味着出现强劲动量。 - 入场信号是直方图中 1 列相反颜色，下一列为初始动量颜色（见图片）。 - 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。 - 指标内置移动和 PC 警报。 如何使用指标： - 对于买入信号：至少 10 个连续的绿色直方图条（动量）+直方图上的 1 个橙色条（修正）+1 个绿色条（在此处打​​开多头交易）。 - 对于卖出信号：至少 10 个连续的橙色直方图条（动量）+1 个直方图上的绿色条（修正）+1 个橙色条（在此处开空头交易）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标 SCALPING SNIPER 适用于 MT4，无需重绘交易系统。 Scalping Sniper - 是一种显示准确价格动量的高级系统（指标）！ - 使用专业的 Scalping Sniper 指标升级您的交易方法，适用于 MT4。 - 该系统提供非常准确但罕见的狙击信号，胜率高达 90%。 - 系统假设使用多对来搜索信号，以补偿每对信号数量少的问题。 - Scalping Sniper 包括： - 顶部和底部波动线（蓝色）； - 中线（橙色或黄色）- 显示主要趋势； - 信号方向线（红色）- 显示局部趋势方向。 - 70 水平以上的区域 - 超买区域（不要在那里买入）。 - 30 以下的区域 - 超卖区域（不要在那里卖出）。 - 动量线（绿色）- 生成进入交易的准确信号。 - Scalping Sniper 没有可调参数（颜色除外），以避免用户麻烦。 如何使用（以 LONG 为例，见图片）： 1. 当前蜡烛刚刚关闭。 2. 红线高于橙线（表示 - 上升趋势）。 3. 绿线值低于 70 水平（不在超买区域）。 4. 绿线高于红线，刚刚形成反弹向上
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“内柱和外柱模式”适用于 MT4。 - 指标“内柱和外柱模式”对于价格行为交易非常强大。无需重绘；无延迟； - 指标检测图表上的内柱和外柱模式： - 看涨模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 内柱本身具有高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“内柱和外柱模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
专家
“SINGLE SNIPER” EA 是一款功能强大的 MT4 平台剥头皮交易系统！ 赢率高达 85-90% 左右！系统采用复利风险管理！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 使用 Set_file 进行测试和交易： 下载 EA set_file - 交易非常准确：大约 85-90%。 - 系统不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 实施复利方法。 - 订单开仓传感器用于设置入场敏感度。 - EA 根据市场波动自动设置动态 SL。 - 不进行周末交易。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 推荐货币对为 GBPAUD 和 GBPCAD。 - 内置 SPREAD 显示。 - 操作时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在操作时间内没有打开订单 - 这意味着图表上没有可用的入场信号 - 不要忘记这个 EA 是狙击交易系统。 - 时间范围：仅 M15。 如何安装 EA： - 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 M
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
专家
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用于 10 对！ 使用“评论”部分中的 Set_files (v25.11) 来使用/测试 EA。 此 EA 是 Adaptive Scalper EA 的高级版本。 与基本 Adaptive Scalper EA 相比，Advanced Adaptive Scalper EA 的附加功能： - 附加点差设置。 - 点差显示。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 两个版本的共同特点： - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 正在“评论”部分等着您。 - 此 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！ 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA 的功能： - 剥头皮技术。 - 不受展期影响。 - 不涉及掉期。 - 不涉及周末缺口。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。 - 运行机器人所
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“MA Speed”适用于 MT4，无需重绘。 移动平均线速度 - 是一种独特的趋势指标。 - 该指标的计算基于物理方程。 - 速度是移动平均线的一阶导数。 - MA 速度指标显示 MA 本身改变方向的速度。 - 有很多机会使用 MA Speed 升级标准策略。适用于 SMA、EMA、SMMA 和 LWMA。 - 建议在趋势策略中使用 MA Speed，如果指标值 < 0：趋势下降；如果指标值 > 0：趋势上升。 - 时间范围 - 任意；交易对 - 任意。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 参数（设置非常简单）： 1) 速度周期。建议值为 3 到 7。速度周期较低时，指标的灵敏度增加，反之亦然。 2) MA 周期（将计算此 MA 的速度）。 3) MA 方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 4) MA 应用价格（7 个选项）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
专家
无隔夜利息 MULTI SNIPER EA 是适用于 MT4 平台的高精度精确自动交易系统。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一。 它是原创产品，仅在此 MQL5 网站上提供。 SF Multi Sniper EA 是“设置后即可忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 使用“评论”部分的 Set_files 来使用/测试 EA。 - 不受展期影响。 - 不涉及隔夜利息。 - 无需周末交易。 - 采用剥头皮技术实施复利方法。 - 系统根据市场波动自动设置动态 SL。 - EA 具有自动批次风险管理（默认情况下）和固定批次选项。 - 可调整的交易进入敏感度参数。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 内置 SPREAD 显示。 - 机器人具有可调节的追踪止损功能。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 主要使用的货币对是 GBPCAD、GBPAUD；辅助货币对是 GBPCHF、EURCHF、EURCAD、EURAUD、AUDCAD、USDCHF。 - 没有任何危险的马丁格尔/网格。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 操作时间
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标整合条形图模式适用于 MT4。 - 指标“整合条形图”是针对价格行为交易的非常强大的突破重点指标。 - 指标在 1 条期间检测窄区域内的价格整合并显示：突破方向、挂单位置和 SL 位置。 - 看涨整合条形图 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌整合条形图 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 无需重绘；无延迟；高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“整合条形图”适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
指标
OSB 振荡器 - 是一种高级自定义指标，高效的价格行为辅助工具。 - 使用先进的新计算方法。 - 新一代振荡器 - 查看图片了解如何使用它。 - OSB 振荡器是一种辅助工具，用于查找价格行为、背离和超卖/超买信号的准确切入点。 - 超卖值：低于 30。 - 超买值：超过 70。 - 使用此指标有很多机会升级标准策略。 - 它比标准振荡器更快、更准确。 指标设置非常简单。它只有 1 个参数 - 灵敏度。 如何使用： - 作为价格行为过滤器（见图）。 - 作为主要趋势方向的进入信号（见图）。 - 作为具有准确信号的背离指标（见图）。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“上吊线和倒锤线形态”适用于 MT4。 - 指标“上吊线和倒锤线形态”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟。 - 指标可检测图表上的看涨倒锤线和看跌上吊线形态： - 看涨倒锤线 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌上吊线 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件提醒。 - 指标“上吊线和倒锤线形态”非常适合与支撑/阻力位和挂单结合使用。 ................................................................................................................. // 出色的交易机器人和指标可在此处获得： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
DeMarker with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“DeMarker 带动态超卖/超买区域”适用于 MT4。无需重绘。 - DeMarker 振荡器曲线指示指标计算期间当前价格相对于先前高点和低点的位置。 - 从动态超买区域卖出和从动态超卖区域买入都很棒。 - 此指标也非常适合与价格行动条目结合使用。 - 动态超买区域 - 黄线上方。 - 动态超卖区域 - 绿线下方。 - DeMarker 本身提供了其他振荡器中最有效的常规发散信号。 - 带有 PC 和移动警报。 ................................................................................................................. // 出色的交易机器人和指标可在此处获得： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
