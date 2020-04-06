Extractors MT4

XAUUSD 提取器

XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。

Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目 Gold Throne 的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。


通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。


设置文件 通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。


购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。


售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元



策略一 – 网格交易（无马丁格尔策略）

该策略采用非马丁格尔网格算法，旨在降低风险敞口，同时保留网格交易的结构化优势。与传统网格不同，提取器策略的入场点间隔为 4000 个点，从而显著降低持仓密度和累计回撤风险。

由于这种间距，系统大约 80% 的时间都以单一活跃位置运行，有效地像单一进入交易系统一样运作，同时在长期价格变动期间仍保留网格的灵活性。


Cut_Loss (%) – 基于百分比的风险控制

Cut_Loss (%) 输入项允许用户控制 EA 在电网运行期间可使用的账户资金比例。一旦达到百分比阈值，电网扩展将停止，从而有效地引入虚拟止损系统，根据用户定义的资本保护水平限制电网风险敞口。这种设计最大限度地减少了过度敞口，并为交易者提供了对电网风险的精确控制。


策略二——手动风险回报管理

第二个内置策略侧重于手动风险和收益控制。用户可以在此设置固定的止损和止盈距离，这使其特别适合需要精确风险参数和低回撤一致性的自营公司账户。

通过手动设置这些值，交易者可以创建一个清晰且基于规则的结构，根据其交易目标平衡奖励和保护。这种方法可以确保交易行为完全透明且一致，并符合严格的评估和资金账户要求。


五种市场方法模式

Extractors 提供五种独特的操作模式，每种模式都有各自的逻辑结构和市场解读。这些模式可以调整以下参数：

  • 交易入场条件和确认过滤器
  • 订单间隔和执行逻辑
  • 交易频率
  • 基于波动率的动态调整
  • 风险缩放和敞口响应

这使得交易者能够探索多种入市方法，从保守型到适应型或主动型交易风格。您可以：

  • 在一张图表上同时运行两种策略，或者
  • 在不同的图表上分别应用每种策略，以便更清晰地进行比较和绩效分析。


新闻过滤集成

Extractors 内置新闻过滤器，可自动管理与重大经济事件相关的交易活动。启用后，EA 可以在新闻发布前后暂停或延迟新交易，从而降低非农就业数据、消费者物价指数或联邦公开市场委员会 (FOMC) 公告等波动时期的风险敞口。此功能有助于在不可预测的市场波动期间防止不必要的交易，尤其适用于黄金等敏感型产品。


仪器兼容性和时间框架

虽然 Extractors 针对 XAUUSD（黄金）进行了优化，但它也可以应用于具有类似波动性特征的其他工具，包括：

  • 主要货币对（欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等）
  • 比特币 (BTCUSD)
  • 纳斯达克 (US100)
  • 道琼斯 (US30)
  • 您的经纪商支持的其他差价合约

建议时间范围：M1 至 M30

最低存款额：100美元


重要兼容性通知：

由于交易品种执行模型和回测数据格式存在内部差异，此 EA 与 Exness 经纪商服务器不兼容。如果您在回测过程中遇到交易不完整或无法执行的情况，请：

  1. 直接从 MetaTrader 5 终端创建 MetaQuotes 模拟账户。
  2. 使用 MetaQuotes 数据馈送重新运行回测。


支柱公司适用性

Extractors 在设计时充分考虑了自营公司的合规性。该 EA 具有渐进式交易手数调整、固定的每笔交易风险逻辑以及一致的资金管理原则，使其适用于自营公司评估以及严格执行风险和回撤限制的资金账户。


视觉演示和测试示例

提供的产品截图说明：

  • 紧密止损设置与宽止损设置的影响，展示灵活性如何影响市场定位。
  • 波动性条件下网格间距的示例及其对交易频率的影响。
  • 在不同模式下同时运行的双策略设置示例配置。

这些视觉效果仅供教育和配置参考，并不代表具体结果或性能成果。


主要特性总结

  • 两种先进的内置策略：网格策略（无马丁格尔策略）和手动风险回报策略
  • 五种操作模式，灵活适应市场
  • 4000 点网格间距，降低风险
  • 基于百分比的止损 (%)，用于控制网格的净值限制
  • 内置新闻过滤器，用于基于事件的交易管理
  • 可在 M1 至 M30 时间范围内操作
  • 针对 XAUUSD 进行了优化，并支持其他交易品种
  • 符合自营公司标准的配置
  • 与 Exness 服务器不兼容
  • 可在一个或多个图表上进行双策略操作
  • 可调整止损和止盈设置
  • 清晰的净值保护机制和交易过滤器


最终概述

XAUUSD 的提取器是一个平衡且适应性强的交易框架，围绕两个原则构建：控制风险敞口和战略市场灵活性。

无论是用作低风险网格系统，还是精准驱动的手动风险回报结构，Extractors 都能帮助交易者以结构化、一致性和风险意识来应对黄金的波动。它不使用马丁格尔策略，避免了高风险复利，并在各个操作层面集成了用户自定义控制。

对于寻求可定制、规范且专业级系统的交易者来说，该系统以稳定性和适应性为中心，XAUUSD 的提取器提供了一种结构化的交易自动化方法。



