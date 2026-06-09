AI Prop Runner Gold

这个机器人 10 笔交易输 7 笔（胜率约 25%）——但依然能稳定通过自营公司（prop firm）的考核，并且专为个人账户的稳健资金增长而设计。原因在于数学：在 1:6 的风险回报比下，系统的盈亏平衡点约为 15% 的盈利交易。高于这一点的部分都对交易者有利。

这款 EA 并不号称是史上最强交易策略。但至少，它没有隐藏的加仓网格，也没有马丁格尔。其核心是一套简单且经过验证的黄金趋势跟随系统，并由一个 AI 过滤器加以强化——它在每根一分钟K线上分析 43 个以上的市场特征，剔除弱势入场。每一笔交易都由真实挂在经纪商服务器上的止损单加以保护。

一个工具，两项任务：通过自营公司考核，并在个人账户上交易。开发者持续关注参数设置的时效性，定期根据当前市场波动率重新校准 AI 过滤器，并不断完善系统——所有更新均永久包含在授权中。

真实回撤、真实胜率——全部公开展示在回测截图中。自 2026 年 3 月起的测试为样本外（out-of-sample）：机器人在训练时从未见过这些数据。

随附——5 个适配各种场景的现成 set 文件：

Aggressive（小账户加速，$500 起） · Challenge Stage 1 · Challenge Stage 2 · FUNDED · Regular Accounts（$5,000 起）。



全部五个 set，连同每一个的详细回测统计（盈利因子、最大回撤、胜率、带样本内/样本外标注的资金曲线），均发布于此： （小账户加速，$500 起） ·（$5,000 起）。全部五个 set，连同每一个的详细回测统计（盈利因子、最大回撤、胜率、带样本内/样本外标注的资金曲线），均发布于此： set 文件与测试结果 →

测试前——重要提示

机器人仅在 XAUUSD（黄金）、M1 时间框架上运行。



新终端没有价格历史——测试器首次运行会下载 tick 数据，这可能需要时间。结果异常或交易很少 = 数据问题，而非机器人问题。



推荐经纪商：FTMO、ICMarkets、RoboForex（ECN 账户）。在测试器中选择 "Every tick" 模式。

Live Signal：准备中。



当前价格：$399。每售出 10 份涨价 $50。在当前阶段购买可永久锁定最低授权价格。



购买后请给我发私信——我会把您加入私人支持群。

适合谁

AI PropRunner 同时适用于两类账户：

自营交易者（Prop Firm Ready）。与 FTMO、FundedNext、The5ers 等自营公司的规则完全兼容。所有保护机制——服务器端真实止损、Daily Loss Limit、Hard News Filter、Weekend Close——均已内置，并可根据您所在自营公司的具体要求进行调整。推荐使用 Swing 账户类型。

个人账户。从激进 set 的 $500 到保守 set 的 $5,000 以上。适合希望在不每日干预、且系统核心不含马丁格尔的前提下实现稳健资金增长的交易者。

数学：为何 1:6 的风险回报比改变一切

在算法交易中存在一个根本性悖论：高胜率系统（70-80%）几乎总是对交易者不利的风险不对称系统。它们经常获胜，但一旦亏损就是灾难性的。糟糕的一天会抹去半年的利润。

AI PropRunner 建立在相反的原则之上——对交易者有利的数学不对称。每笔交易的平均风险回报比为 1:6。每冒险 1 美元，系统瞄准 6 美元的利润。这意味着系统的盈亏平衡胜率约为 14-15%。高于此即为利润。

实践中是这样运作的。10 笔交易中，系统赢 3 笔、输 7 笔：

盈利：3 × 6R = +18R

亏损：7 × 1R = −7R

净结果：+11R

即便 10 笔中只赢 2 笔、输 8 笔（胜率仅 20%），系统仍保持 +4R 的正收益。

这在实践中对您意味着：

连续亏损（历史数据中曾出现 15-20 笔连亏）是系统运行的正常部分，而非停止它的信号。

连续盈利（最多 8 连胜）能以充足的余量弥补这类连亏。

机器人无需每天获胜。它需要在一段区间内获胜。

仔细观察资金曲线会发现一个重要细节：那些陡峭的上行段并非源于加大仓位，而是源于一批胜率较高的交易聚集——即市场结构与 AI 过滤器阈值相吻合时的一连串确认入场。资金以不对称的方式、成阵地跳跃式增长，因为系统在等待真正的机会——并以 1:6 的比例将其完全收入。

交易策略

AI PropRunner 是一套在 XAUUSD 一分钟图上运行的趋势跟随系统。它不是剥头皮：平均频率为每个交易日 1-2 笔，每月 20-40 笔。

两种入场模式：

Breakout Mode（突破模式）。在关键位突破并伴随动能确认时入场。使用挂单，从而减少执行延迟与滑点。

Pullback Mode（回撤模式）。系统的主要优势。某一位被突破后，机器人不会立即入场，而是等待价格确认回撤至被突破的位。这同时带来三项优势：更小的止损、更好的入场点，以及在交易方向上更大的空间。

两种模式可独立或共同运作。每种模式都应用两个具有各自确认逻辑的信号源。此外还可启用趋势过滤器，可单独工作或通过多数投票系统工作。信号源与入场模式的组合，形成由多个内部策略构成的多元化系统，每个策略都有自己的风险回报配置。

AI Brain——智能过滤器

系统的核心是一个 AI 过滤器，基于 2023-2026 年波动剧烈的黄金市场的最新数据训练而成。

在每根一分钟K线上，AI 模型分析 43 个以上的市场特征：波动率、走势结构、历史背景、动能强度、序列形态。基于此分析，模型做出一个决定：允许入场或予以阻止。

这不是带两个阈值的传统指标。它是一个最终的交易质量过滤器，会与市场波动率及系统当前设置进行比对。

过滤器阈值可由用户调整。阈值越高，交易越少、精度越高。阈值越低，交易越多、活动越频繁。这使系统能够适配您的个人风险偏好以及特定自营公司的要求。

随着市场波动率变化，模型会定期更新。开发者持续保持 AI 过滤器的时效性，并根据当前市场状况进行校准。所有更新均包含在授权中。

自营公司保护

专为自营公司严格规则设计的一组专用参数：

Real Server-Side Stop Loss（服务器端真实止损）。每笔交易的止损在开仓时即作为真实订单挂在经纪商服务器上。不使用虚拟止损——这一点至关重要，因为部分自营公司禁止使用虚拟保护交易，并会因此封号。

Daily Loss Limit（每日亏损限制）。当日亏损达到设定百分比或固定金额时自动停止交易。可由用户选择按净值（equity）或余额（balance）计算。

Max Total Drawdown Stop（最大总回撤停止）。当从初始本金起的回撤达到设定百分比时，系统完全停止。激活后需手动重启。

Target Profit Stop（目标利润停止）。达到目标利润百分比时自动停止。例如 FTMO Phase 1 设为 +10%，达到后机器人平掉所有仓位并停止交易——这与通过考核的机制相符。

Hard News Filter（重要新闻过滤）。每天支持四个可配置的新闻时段。重要事件的时间需手动设定。Hard Mode 不仅阻止新入场，还会在新闻发布前设定的分钟数内强制平掉所有持仓。

Weekend Close（周末平仓）。在周五收盘前可配置的秒数内自动平掉所有交易。可防范周日跳空，并避免违反禁止隔周末持仓的自营公司规则。

Lunch Pause + Time Management（午休与时间管理）。在工作区间内灵活配置交易时段与暂停。

资金管理与 Dynamic Risk

仓位大小可按每笔交易的风险百分比计算，或按本金货币的固定金额计算。止损针对每个具体情形单独计算，并直接与所选风险水平挂钩。

止损管理系统包含三种模式：静态止损、越过设定盈利水平后移至保本、以及步长可配置的移动止损。每种模式针对常规交易与亏损恢复系统的交易分别配置。

Recovery System（恢复系统，非马丁格尔）。在连续亏损时，系统可启用恢复机制。与马丁格尔的根本区别：手数不增加，风险不上升。AI 模块将恢复拆分为若干部分，以相同的原始风险分散到多笔交易中。这是一项产品政策，从架构层面强制执行。

AI Dynamic Risk（AI 动态风险）。机器人根据账户状态在四个交易激进度阶段间自动切换：

Phase Defensive（系数 0.5）：建立安全垫的阶段。启动时默认开启。

Phase Normal（系数 1.0）：越过设定盈利阈值后的标准模式。

Phase Aggressive（系数 1.5）：达到第二盈利阈值后启用。

Phase Protection（系数 0.3）：从净值峰值回撤时自动激活。

所有阶段切换阈值均以初始本金的百分比设定。

AI Confidence Lot Sizing（AI 置信度手数）。一种可选模式，仓位大小按 AI 模型对某笔具体交易的置信度水平成比例缩放。

现成 set 文件

产品随附针对不同账户类型与交易任务优化的 set 文件。挂载到图表只需一个动作：加载 set，点击 OK，机器人即开始运行。

Aggressive（$500 起）。用于小账户加速及对回撤容忍度高的用户。最大回撤可达 30%。针对 $500 起的本金优化。

Challenge — Stage 1。用于通过自营考核第一阶段。达到利润目标即停止。每日亏损受限。

Challenge — Stage 2。用于通过第二阶段。比 Stage 1 更保守。

FUNDED。用于通过考核后交易自营公司的真实资金。保守风险，配有每日亏损限制以保护 funded 身份。

Regular Accounts（$5,000 起）。用于无自营公司限制的个人经纪商账户。保守稳健模式，无每日亏损限制。

更新后的 v1.2 set 文件——经额外优化、重新校准至当前市场状况——连同每个 set 的详细回测统计（盈利因子、最大回撤、胜率、带样本内/样本外标注的资金曲线），均发布于产品讨论区。新 set 会与 AI 模型更新一并在那里发布。

回测结果与统计

测试基于 2023-2026 年 XAUUSD 历史数据，使用 Every tick based on real ticks 模式（建模质量 99%）。

样本内/样本外方法：模型校准期（样本内）涵盖截至 2026 年 2 月（含）的数据。2026 年 3 月起的时段用作样本外窗口——机器人在训练时从未见过这些数据。这是对是否存在曲线拟合的检验。

产品图库中的回测截图为标准设置下的基础截图。当前 v1.2 set 文件的最新统计已发布在产品讨论区（链接见上）。

回测结果展示系统在所述执行条件下的表现。在实盘交易中，实际数据取决于经纪商、点差、滑点及整体市场状况。

技术规格

终端：MetaTrader 5

品种：XAUUSD（黄金），单一品种

时间框架：M1

账户类型：ECN、Raw Spread、Standard、Swing——支持所有类型

最佳杠杆：1:30

最低本金：$500 起（Aggressive Set）/ $5,000 起（Prop Sets）

激活次数：15

推荐经纪商：FTMO Swing 账户、RoboForex ECN。IC Markets——测试中。

VPS。建议用于 7×24 小时运行。兼容 MQL5 VPS——此情形下不消耗激活次数。

Demo 版本。可通过 MQL5 Market 免费获取，并在 Strategy Tester 中运行。

设置流程

第 1 步：从 MQL5 Market 下载机器人。

第 2 步：从产品讨论区下载所需的 set 文件。

第 3 步：将机器人挂载到 XAUUSD M1 图表，加载 set，点击 OK。

安装与设置的视频指南可通过产品卡片中的链接获取。

价格

起始价格：$399。每售出 10 份涨价 $50。在当前阶段购买可永久锁定最低授权价格——所有产品更新永久包含在内。

对于偏好订阅付费模式的用户，可通过 MQL5 服务进行租赁。

支持与更新

技术支持通过 MQL5 系统提供：产品评论与私信。AI 模型与 set 文件会随市场波动率变化定期更新。开发者持续关注参数设置的时效性，校准 EA 并完善系统。

风险提示

金融市场交易伴随高额资金损失风险。历史数据测试结果及过往实盘交易时段的结果，并不保证未来取得类似结果。AI PropRunner 是一款交易工具，而非财务保证。使用前建议在 Strategy Tester 中按您自身条件测试系统，并从最小风险开始。

输入参数

AI Brain

Parameter Description UseAI_Filter Master switch for the AI filter Inp_AI_Threshold_BUY Minimum AI confidence for BUY entries (Pullback) Inp_AI_Threshold_SELL Minimum AI confidence for SELL entries (Pullback) Inp_AI_Threshold_BUY_BRK Minimum AI confidence for BUY entries (Breakout) Inp_AI_Threshold_SELL_BRK Minimum AI confidence for SELL entries (Breakout) InpAI_ConfidenceLots Scale lot size proportionally to AI confidence score

Risk Management

Parameter Description RiskMode Risk mode: % of account balance / Fixed dollar amount RiskPercent_Inp Risk per trade as % of balance RiskAmount_Inp Fixed risk per trade ($) RR Risk/Reward ratio for Pullback trades (TP = SL x RR) RR_Brk Risk/Reward ratio for Breakout trades

Dynamic Risk

Parameter Description InpDynamicRisk Enable 4-phase Dynamic Risk Management system InpRisk_Normal Risk multiplier in Normal phase (startup default) InpRisk_Aggressive Risk multiplier in Aggressive phase (after profit cushion) InpRisk_Defensive Risk multiplier in Defensive phase (during drawdown) InpCushion_Pct Profit % from initial deposit to activate Aggressive phase InpDD_Defensive Drawdown % from initial deposit to activate Defensive phase InpDD_Stop Hard drawdown limit: close all positions and stop EA for the session Profit target % from Initial Deposit Total profit target % to stop EA automatically (0 = disabled)

Entry & Strategy

Parameter Description InpEntryMethod Entry mode: Breakout / Pullback / Both simultaneously InpSignalSource Signal level source: Standard Fractals / Bollinger Bands Stop StrategyMode Breakout direction: trade with the trend / against the trend TrendFilterMode Trend filter: Off / Single indicator / All indicators combined

Prop Firm Protection

Parameter Description DailyBaselineCalc Daily baseline update method: Standard (resets daily) / Maximum (never decreases) DailyBaselineMode Calculation basis for daily limits: Balance / Equity (recommended for prop firms) UseDailyLossLimit Enable daily loss limit DailyLossLimitMode Daily loss limit mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount If percentLoss, then % of the basis Daily loss limit value (% of daily baseline) UseDailyProfitTarget Enable daily profit target DailyProfitTargetMode Daily profit target mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount DailyProfitTargetValue Daily profit target value (% or $, depending on mode) UseWeeklyClose Automatically close all positions before the weekend WeeklyCloseBufferSec Safety margin before Friday session close in seconds (default: 300 = 5 min)

Time Management & News