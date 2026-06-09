AI Prop Runner Gold
- 专家
-
Sergey StovpetsFounder of Funded Trader Legends · Developer of AI PropRunner
Algorithmic trader specializing in XAUUSD and prop firm
challenge strategies. Focused on risk-controlled systems
with verified live performance. Running a public experiment:
- 版本: 1.3
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 15
这个机器人 10 笔交易输 7 笔（胜率约 25%）——但依然能稳定通过自营公司（prop firm）的考核，并且专为个人账户的稳健资金增长而设计。原因在于数学：在 1:6 的风险回报比下，系统的盈亏平衡点约为 15% 的盈利交易。高于这一点的部分都对交易者有利。
这款 EA 并不号称是史上最强交易策略。但至少，它没有隐藏的加仓网格，也没有马丁格尔。其核心是一套简单且经过验证的黄金趋势跟随系统，并由一个 AI 过滤器加以强化——它在每根一分钟K线上分析 43 个以上的市场特征，剔除弱势入场。每一笔交易都由真实挂在经纪商服务器上的止损单加以保护。
一个工具，两项任务：通过自营公司考核，并在个人账户上交易。开发者持续关注参数设置的时效性，定期根据当前市场波动率重新校准 AI 过滤器，并不断完善系统——所有更新均永久包含在授权中。
真实回撤、真实胜率——全部公开展示在回测截图中。自 2026 年 3 月起的测试为样本外（out-of-sample）：机器人在训练时从未见过这些数据。
Aggressive（小账户加速，$500 起） · Challenge Stage 1 · Challenge Stage 2 · FUNDED · Regular Accounts（$5,000 起）。
全部五个 set，连同每一个的详细回测统计（盈利因子、最大回撤、胜率、带样本内/样本外标注的资金曲线），均发布于此：set 文件与测试结果 →
机器人仅在 XAUUSD（黄金）、M1 时间框架上运行。
新终端没有价格历史——测试器首次运行会下载 tick 数据，这可能需要时间。结果异常或交易很少 = 数据问题，而非机器人问题。
推荐经纪商：FTMO、ICMarkets、RoboForex（ECN 账户）。在测试器中选择 "Every tick" 模式。
|Live Signal：准备中。
当前价格：$399。每售出 10 份涨价 $50。在当前阶段购买可永久锁定最低授权价格。
购买后请给我发私信——我会把您加入私人支持群。
适合谁
AI PropRunner 同时适用于两类账户：
自营交易者（Prop Firm Ready）。与 FTMO、FundedNext、The5ers 等自营公司的规则完全兼容。所有保护机制——服务器端真实止损、Daily Loss Limit、Hard News Filter、Weekend Close——均已内置，并可根据您所在自营公司的具体要求进行调整。推荐使用 Swing 账户类型。
个人账户。从激进 set 的 $500 到保守 set 的 $5,000 以上。适合希望在不每日干预、且系统核心不含马丁格尔的前提下实现稳健资金增长的交易者。
数学：为何 1:6 的风险回报比改变一切
在算法交易中存在一个根本性悖论：高胜率系统（70-80%）几乎总是对交易者不利的风险不对称系统。它们经常获胜，但一旦亏损就是灾难性的。糟糕的一天会抹去半年的利润。
AI PropRunner 建立在相反的原则之上——对交易者有利的数学不对称。每笔交易的平均风险回报比为 1:6。每冒险 1 美元，系统瞄准 6 美元的利润。这意味着系统的盈亏平衡胜率约为 14-15%。高于此即为利润。
实践中是这样运作的。10 笔交易中，系统赢 3 笔、输 7 笔：
- 盈利：3 × 6R = +18R
- 亏损：7 × 1R = −7R
- 净结果：+11R
即便 10 笔中只赢 2 笔、输 8 笔（胜率仅 20%），系统仍保持 +4R 的正收益。
这在实践中对您意味着：
- 连续亏损（历史数据中曾出现 15-20 笔连亏）是系统运行的正常部分，而非停止它的信号。
- 连续盈利（最多 8 连胜）能以充足的余量弥补这类连亏。
- 机器人无需每天获胜。它需要在一段区间内获胜。
仔细观察资金曲线会发现一个重要细节：那些陡峭的上行段并非源于加大仓位，而是源于一批胜率较高的交易聚集——即市场结构与 AI 过滤器阈值相吻合时的一连串确认入场。资金以不对称的方式、成阵地跳跃式增长，因为系统在等待真正的机会——并以 1:6 的比例将其完全收入。
交易策略
AI PropRunner 是一套在 XAUUSD 一分钟图上运行的趋势跟随系统。它不是剥头皮：平均频率为每个交易日 1-2 笔，每月 20-40 笔。
两种入场模式：
Breakout Mode（突破模式）。在关键位突破并伴随动能确认时入场。使用挂单，从而减少执行延迟与滑点。
Pullback Mode（回撤模式）。系统的主要优势。某一位被突破后，机器人不会立即入场，而是等待价格确认回撤至被突破的位。这同时带来三项优势：更小的止损、更好的入场点，以及在交易方向上更大的空间。
两种模式可独立或共同运作。每种模式都应用两个具有各自确认逻辑的信号源。此外还可启用趋势过滤器，可单独工作或通过多数投票系统工作。信号源与入场模式的组合，形成由多个内部策略构成的多元化系统，每个策略都有自己的风险回报配置。
AI Brain——智能过滤器
系统的核心是一个 AI 过滤器，基于 2023-2026 年波动剧烈的黄金市场的最新数据训练而成。
在每根一分钟K线上，AI 模型分析 43 个以上的市场特征：波动率、走势结构、历史背景、动能强度、序列形态。基于此分析，模型做出一个决定：允许入场或予以阻止。
这不是带两个阈值的传统指标。它是一个最终的交易质量过滤器，会与市场波动率及系统当前设置进行比对。
过滤器阈值可由用户调整。阈值越高，交易越少、精度越高。阈值越低，交易越多、活动越频繁。这使系统能够适配您的个人风险偏好以及特定自营公司的要求。
随着市场波动率变化，模型会定期更新。开发者持续保持 AI 过滤器的时效性，并根据当前市场状况进行校准。所有更新均包含在授权中。
自营公司保护
专为自营公司严格规则设计的一组专用参数：
Real Server-Side Stop Loss（服务器端真实止损）。每笔交易的止损在开仓时即作为真实订单挂在经纪商服务器上。不使用虚拟止损——这一点至关重要，因为部分自营公司禁止使用虚拟保护交易，并会因此封号。
Daily Loss Limit（每日亏损限制）。当日亏损达到设定百分比或固定金额时自动停止交易。可由用户选择按净值（equity）或余额（balance）计算。
Max Total Drawdown Stop（最大总回撤停止）。当从初始本金起的回撤达到设定百分比时，系统完全停止。激活后需手动重启。
Target Profit Stop（目标利润停止）。达到目标利润百分比时自动停止。例如 FTMO Phase 1 设为 +10%，达到后机器人平掉所有仓位并停止交易——这与通过考核的机制相符。
Hard News Filter（重要新闻过滤）。每天支持四个可配置的新闻时段。重要事件的时间需手动设定。Hard Mode 不仅阻止新入场，还会在新闻发布前设定的分钟数内强制平掉所有持仓。
Weekend Close（周末平仓）。在周五收盘前可配置的秒数内自动平掉所有交易。可防范周日跳空，并避免违反禁止隔周末持仓的自营公司规则。
Lunch Pause + Time Management（午休与时间管理）。在工作区间内灵活配置交易时段与暂停。
资金管理与 Dynamic Risk
仓位大小可按每笔交易的风险百分比计算，或按本金货币的固定金额计算。止损针对每个具体情形单独计算，并直接与所选风险水平挂钩。
止损管理系统包含三种模式：静态止损、越过设定盈利水平后移至保本、以及步长可配置的移动止损。每种模式针对常规交易与亏损恢复系统的交易分别配置。
Recovery System（恢复系统，非马丁格尔）。在连续亏损时，系统可启用恢复机制。与马丁格尔的根本区别：手数不增加，风险不上升。AI 模块将恢复拆分为若干部分，以相同的原始风险分散到多笔交易中。这是一项产品政策，从架构层面强制执行。
AI Dynamic Risk（AI 动态风险）。机器人根据账户状态在四个交易激进度阶段间自动切换：
- Phase Defensive（系数 0.5）：建立安全垫的阶段。启动时默认开启。
- Phase Normal（系数 1.0）：越过设定盈利阈值后的标准模式。
- Phase Aggressive（系数 1.5）：达到第二盈利阈值后启用。
- Phase Protection（系数 0.3）：从净值峰值回撤时自动激活。
所有阶段切换阈值均以初始本金的百分比设定。
AI Confidence Lot Sizing（AI 置信度手数）。一种可选模式，仓位大小按 AI 模型对某笔具体交易的置信度水平成比例缩放。
现成 set 文件
产品随附针对不同账户类型与交易任务优化的 set 文件。挂载到图表只需一个动作：加载 set，点击 OK，机器人即开始运行。
Aggressive（$500 起）。用于小账户加速及对回撤容忍度高的用户。最大回撤可达 30%。针对 $500 起的本金优化。
Challenge — Stage 1。用于通过自营考核第一阶段。达到利润目标即停止。每日亏损受限。
Challenge — Stage 2。用于通过第二阶段。比 Stage 1 更保守。
FUNDED。用于通过考核后交易自营公司的真实资金。保守风险，配有每日亏损限制以保护 funded 身份。
Regular Accounts（$5,000 起）。用于无自营公司限制的个人经纪商账户。保守稳健模式，无每日亏损限制。
更新后的 v1.2 set 文件——经额外优化、重新校准至当前市场状况——连同每个 set 的详细回测统计（盈利因子、最大回撤、胜率、带样本内/样本外标注的资金曲线），均发布于产品讨论区。新 set 会与 AI 模型更新一并在那里发布。
回测结果与统计
测试基于 2023-2026 年 XAUUSD 历史数据，使用 Every tick based on real ticks 模式（建模质量 99%）。
样本内/样本外方法：模型校准期（样本内）涵盖截至 2026 年 2 月（含）的数据。2026 年 3 月起的时段用作样本外窗口——机器人在训练时从未见过这些数据。这是对是否存在曲线拟合的检验。
产品图库中的回测截图为标准设置下的基础截图。当前 v1.2 set 文件的最新统计已发布在产品讨论区（链接见上）。
回测结果展示系统在所述执行条件下的表现。在实盘交易中，实际数据取决于经纪商、点差、滑点及整体市场状况。
技术规格
- 终端：MetaTrader 5
- 品种：XAUUSD（黄金），单一品种
- 时间框架：M1
- 账户类型：ECN、Raw Spread、Standard、Swing——支持所有类型
- 最佳杠杆：1:30
- 最低本金：$500 起（Aggressive Set）/ $5,000 起（Prop Sets）
- 激活次数：15
推荐经纪商：FTMO Swing 账户、RoboForex ECN。IC Markets——测试中。
VPS。建议用于 7×24 小时运行。兼容 MQL5 VPS——此情形下不消耗激活次数。
Demo 版本。可通过 MQL5 Market 免费获取，并在 Strategy Tester 中运行。
设置流程
- 第 1 步：从 MQL5 Market 下载机器人。
- 第 2 步：从产品讨论区下载所需的 set 文件。
- 第 3 步：将机器人挂载到 XAUUSD M1 图表，加载 set，点击 OK。
安装与设置的视频指南可通过产品卡片中的链接获取。
价格
起始价格：$399。每售出 10 份涨价 $50。在当前阶段购买可永久锁定最低授权价格——所有产品更新永久包含在内。
对于偏好订阅付费模式的用户，可通过 MQL5 服务进行租赁。
支持与更新
技术支持通过 MQL5 系统提供：产品评论与私信。AI 模型与 set 文件会随市场波动率变化定期更新。开发者持续关注参数设置的时效性，校准 EA 并完善系统。
风险提示
金融市场交易伴随高额资金损失风险。历史数据测试结果及过往实盘交易时段的结果，并不保证未来取得类似结果。AI PropRunner 是一款交易工具，而非财务保证。使用前建议在 Strategy Tester 中按您自身条件测试系统，并从最小风险开始。
输入参数
AI Brain
|Parameter
|Description
|UseAI_Filter
|Master switch for the AI filter
|Inp_AI_Threshold_BUY
|Minimum AI confidence for BUY entries (Pullback)
|Inp_AI_Threshold_SELL
|Minimum AI confidence for SELL entries (Pullback)
|Inp_AI_Threshold_BUY_BRK
|Minimum AI confidence for BUY entries (Breakout)
|Inp_AI_Threshold_SELL_BRK
|Minimum AI confidence for SELL entries (Breakout)
|InpAI_ConfidenceLots
|Scale lot size proportionally to AI confidence score
Risk Management
|Parameter
|Description
|RiskMode
|Risk mode: % of account balance / Fixed dollar amount
|RiskPercent_Inp
|Risk per trade as % of balance
|RiskAmount_Inp
|Fixed risk per trade ($)
|RR
|Risk/Reward ratio for Pullback trades (TP = SL x RR)
|RR_Brk
|Risk/Reward ratio for Breakout trades
Dynamic Risk
|Parameter
|Description
|InpDynamicRisk
|Enable 4-phase Dynamic Risk Management system
|InpRisk_Normal
|Risk multiplier in Normal phase (startup default)
|InpRisk_Aggressive
|Risk multiplier in Aggressive phase (after profit cushion)
|InpRisk_Defensive
|Risk multiplier in Defensive phase (during drawdown)
|InpCushion_Pct
|Profit % from initial deposit to activate Aggressive phase
|InpDD_Defensive
|Drawdown % from initial deposit to activate Defensive phase
|InpDD_Stop
|Hard drawdown limit: close all positions and stop EA for the session
|Profit target % from Initial Deposit
|Total profit target % to stop EA automatically (0 = disabled)
Entry & Strategy
|Parameter
|Description
|InpEntryMethod
|Entry mode: Breakout / Pullback / Both simultaneously
|InpSignalSource
|Signal level source: Standard Fractals / Bollinger Bands Stop
|StrategyMode
|Breakout direction: trade with the trend / against the trend
|TrendFilterMode
|Trend filter: Off / Single indicator / All indicators combined
Prop Firm Protection
|Parameter
|Description
|DailyBaselineCalc
|Daily baseline update method: Standard (resets daily) / Maximum (never decreases)
|DailyBaselineMode
|Calculation basis for daily limits: Balance / Equity (recommended for prop firms)
|UseDailyLossLimit
|Enable daily loss limit
|DailyLossLimitMode
|Daily loss limit mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount
|If percentLoss, then % of the basis
|Daily loss limit value (% of daily baseline)
|UseDailyProfitTarget
|Enable daily profit target
|DailyProfitTargetMode
|Daily profit target mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount
|DailyProfitTargetValue
|Daily profit target value (% or $, depending on mode)
|UseWeeklyClose
|Automatically close all positions before the weekend
|WeeklyCloseBufferSec
|Safety margin before Friday session close in seconds (default: 300 = 5 min)
Time Management & News
|Parameter
|Description
|TimeManagementMode
|Behavior outside trading window: stop new orders / close all open trades
|InpStartHour / InpEndHour
|Active trading window: start and end hours (server time)
|LunchBreakMode
|Lunch break pause: On / Off
|InpNewsTradingMode
|News filter: Off / Hard block (force-close before news) / Hold market
|NewsPauseCount / PauseTime1–4
|Number of daily news pauses (0-4) and their times in HH:MM format
|PauseDelay
|No-trading window around each news event (minutes before and after). Set according to your prop firm requirements.
Great EA, works like clockwork. I ran it on a demo account for a while to test all the critical features for prop trading: proper weekend closing, strict daily drawdown limits, and profit targets. The robot handles everything perfectly. I've already moved it to a live prop account and got my first profit. As stated by the developer, the 1:6 risk-to-reward ratio works really well. Solid tool, feeling highly optimistic about it.