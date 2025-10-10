Extractors

5

XAUUSD 提取器

XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。

Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目 Gold Throne 的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。


通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。


设置文件 通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。


购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。


售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元



策略一 – 网格交易（无马丁格尔策略）

该策略采用非马丁格尔网格算法，旨在降低风险敞口，同时保留网格交易的结构化优势。与传统网格不同，提取器策略的入场点间隔为 4000 个点，从而显著降低持仓密度和累计回撤风险。

由于这种间距，系统大约 80% 的时间都以单一活跃位置运行，有效地像单一进入交易系统一样运作，同时在长期价格变动期间仍保留网格的灵活性。


Cut_Loss (%) – 基于百分比的风险控制

Cut_Loss (%) 输入项允许用户控制 EA 在电网运行期间可使用的账户资金比例。一旦达到百分比阈值，电网扩展将停止，从而有效地引入虚拟止损系统，根据用户定义的资本保护水平限制电网风险敞口。这种设计最大限度地减少了过度敞口，并为交易者提供了对电网风险的精确控制。


策略二——手动风险回报管理

第二个内置策略侧重于手动风险和收益控制。用户可以在此设置固定的止损和止盈距离，这使其特别适合需要精确风险参数和低回撤一致性的自营公司账户。

通过手动设置这些值，交易者可以创建一个清晰且基于规则的结构，根据其交易目标平衡奖励和保护。这种方法可以确保交易行为完全透明且一致，并符合严格的评估和资金账户要求。


五种市场方法模式

Extractors 提供五种独特的操作模式，每种模式都有各自的逻辑结构和市场解读。这些模式可以调整以下参数：

  • 交易入场条件和确认过滤器
  • 订单间隔和执行逻辑
  • 交易频率
  • 基于波动率的动态调整
  • 风险缩放和敞口响应

这使得交易者能够探索多种入市方法，从保守型到适应型或主动型交易风格。您可以：

  • 在一张图表上同时运行两种策略，或者
  • 在不同的图表上分别应用每种策略，以便更清晰地进行比较和绩效分析。


新闻过滤集成

Extractors 内置新闻过滤器，可自动管理与重大经济事件相关的交易活动。启用后，EA 可以在新闻发布前后暂停或延迟新交易，从而降低非农就业数据、消费者物价指数或联邦公开市场委员会 (FOMC) 公告等波动时期的风险敞口。此功能有助于在不可预测的市场波动期间防止不必要的交易，尤其适用于黄金等敏感型产品。


仪器兼容性和时间框架

虽然 Extractors 针对 XAUUSD（黄金）进行了优化，但它也可以应用于具有类似波动性特征的其他工具，包括：

  • 主要货币对（欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等）
  • 比特币 (BTCUSD)
  • 纳斯达克 (US100)
  • 道琼斯 (US30)
  • 您的经纪商支持的其他差价合约

建议时间范围：M1 至 M30

最低存款额：100美元


重要兼容性通知：

由于交易品种执行模型和回测数据格式存在内部差异，此 EA 与 Exness 经纪商服务器不兼容。如果您在回测过程中遇到交易不完整或无法执行的情况，请：

  1. 直接从 MetaTrader 5 终端创建 MetaQuotes 模拟账户。
  2. 使用 MetaQuotes 数据馈送重新运行回测。


支柱公司适用性

Extractors 在设计时充分考虑了自营公司的合规性。该 EA 具有渐进式交易手数调整、固定的每笔交易风险逻辑以及一致的资金管理原则，使其适用于自营公司评估以及严格执行风险和回撤限制的资金账户。


视觉演示和测试示例

提供的产品截图说明：

  • 紧密止损设置与宽止损设置的影响，展示灵活性如何影响市场定位。
  • 波动性条件下网格间距的示例及其对交易频率的影响。
  • 在不同模式下同时运行的双策略设置示例配置。

这些视觉效果仅供教育和配置参考，并不代表具体结果或性能成果。


主要特性总结

  • 两种先进的内置策略：网格策略（无马丁格尔策略）和手动风险回报策略
  • 五种操作模式，灵活适应市场
  • 4000 点网格间距，降低风险
  • 基于百分比的止损 (%)，用于控制网格的净值限制
  • 内置新闻过滤器，用于基于事件的交易管理
  • 可在 M1 至 M30 时间范围内操作
  • 针对 XAUUSD 进行了优化，并支持其他交易品种
  • 符合自营公司标准的配置
  • 与 Exness 服务器不兼容
  • 可在一个或多个图表上进行双策略操作
  • 可调整止损和止盈设置
  • 清晰的净值保护机制和交易过滤器


最终概述

XAUUSD 的提取器是一个平衡且适应性强的交易框架，围绕两个原则构建：控制风险敞口和战略市场灵活性。

无论是用作低风险网格系统，还是精准驱动的手动风险回报结构，Extractors 都能帮助交易者以结构化、一致性和风险意识来应对黄金的波动。它不使用马丁格尔策略，避免了高风险复利，并在各个操作层面集成了用户自定义控制。

对于寻求可定制、规范且专业级系统的交易者来说，该系统以稳定性和适应性为中心，XAUUSD 的提取器提供了一种结构化的交易自动化方法。


评分 2
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

推荐产品
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
专家
Alphabet AI 是一款基于均值回归策略的顾问工具——这意味着它利用市场的自然属性，在出现大幅偏离后回归到平均值。该算法会持续分析资产的当前价格，并将其与计算出的平均水平进行比较。当价格大幅偏离平均值时，顾问工具会将其解读为行动信号：当价格超过上限时，它会开空头仓位，预期价格下跌；当价格跌破下限时，它会开多头仓位，预期价格上涨。我们顾问工具的独特之处在于它采用自适应方法来确定通道边界并过滤错误信号，这使得它即使在温和趋势条件下也能有效运作。该顾问工具在价格通道内波动明显的货币对上表现尤为出色。 该顾问程序已经过 20 多年的数据测试，在此期间它可以承受最不稳定的时期。 如果您没有机会让您的计算机保持 24/5 运行，那么建议使用 VPS 服务器服务。 顾问拥有超过 12 个月的稳定交易且回撤较低。 限时价格仅为 379.99 美元！ 每购买 10 次，价格将上涨 50 美元！ 最终售价 2999.99 美元 实时信号： https://www.mql5.com/en/users/delmare/seller MT4 版本可在此处获取： https://www.mql5.com/
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
专家
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
专家
[Translated with ChatGPT] 请随意免费下载，如果你喜欢的话，我这里有一个剃头经理： https://www.mql5.com/en/market/product/101312 【欢迎提出可实施的改进建议。这个自动交易程序将永远保持免费。】 时间框架：5分钟以上（1分钟时间框架的蜡烛很短，无法设置止损） 货币：多种 设置： 手数：自动交易程序的交易量 持仓时间：5分钟时间段内持有的时间为900,000毫秒，或等于3个蜡烛 自动交易程序应观察多远：回望10个蜡烛，这是用户可选的，它决定自动交易程序观察多远以确定检测到的十字星是否发生在极端位置（具有最高高点或最低低点） 较短阴影的比例：你希望十字星的短尾有多长 较长阴影的比例：你希望较长尾巴有多长 （通过调整这些设置，你可以影响自动交易程序的盈利能力，例如，如果增加持有仓位的持续时间，在良好的市场反转中，利润可能相当可观。阴影/尾巴会影响交易的频率，如果设置较宽松，将进行更多交易，但十字星的质量也会受到影响。） 自动交易程序概述 正如名字所示，Doji Style是一款用于交易十字星（特别是锤
FREE
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
专家
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
KTrade Data Statistics Expert MT5
Kaijun Wang
5 (1)
实用工具
交易数据分析助手 : 这是一款交易数据统计分析工具,数据图表较多可供分析参考 . 语言: 支持语言的选择切换(目前支持中文和英文 主动识别不用人工选择) 主窗口显示: 余额显示 总盈亏显示 现在持仓盈亏金额显示 现在持仓盈亏比例显示 买单卖单总单量,总手数,以及盈亏情况显示. 仓位使用比例显示 按照目前持仓能够承受的亏损点数预计 (点击右下角可缩放)每日订单单量,手数,盈亏情况统计 (点击右下角可缩放)  当周盈亏数据 (点击右下角可缩放)  当月盈亏数据 (点击右下角可缩放)  当年盈亏数据 交易数据统计区: 详细订单统计,(可以选择按日,周,月,季度,年)(按品种,识别码)(现有持仓详细统计)  盈亏/手数/交易次数 柱状图 多/空持仓时间/获利水平情况 多货币盈利次数/盈利水平分布情况 余额净值曲线/余额曲线/盈利曲线等(注:加载余额净值曲线可能需要一定的数据处理时间,请耐心等待加载完成...) 每次订单盈亏利润柱状图 多货币对盈利曲线图 数据统计分析报告 关于版本更新 有任何问题,建议,欢迎交流.
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
专家
该专家顾问旨在测试和执行您在指标 规则绘图工具 中创建的策略。 使用方法： 免费下载指标 规则绘图工具 - 无需编程知识即可创建策略的工具 。 然后，开发在规则绘图工具中创建的策略。 最后，使用该专家顾问执行您创建的策略。 参数： Strategy : 在规则绘图工具中创建的交易系统。 Lot： 交易量；如果设置为0，该专家顾问将以最小交易量交易。 Take Profit： 止盈（以点数表示）；如果设置为0，您的交易将没有止盈。 Stop Loss： 止损（以点数表示）；如果设置为0，您的交易将没有止损。 Magic ID： 该参数允许您在同一资产上运行该专家顾问的多个版本，只需修改魔术编号。 请将我添加为朋友，以便在我发布新项目时得知， MQL5.com 。
FREE
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
实用工具
Chart Walker X Engine | Machine-led instincts Powerful MT5 chart analysis engine equipped with a sophisticated neural network algorithm. This cutting-edge technology enables traders to perform comprehensive chart analysis effortlessly on any financial chart. With its advanced capabilities, Chart Walker streamlines the trading process by providing highly accurate trading entries based on the neural network's insights. Its high-speed calculations ensure swift and efficient analysis, empowering tra
DemsFx Kidda PipTaker EA Buy
Desmond Ebimobowei Dogubo
专家
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with a touch of Price Action Principle that is highly effective and accurate for a sniper entry system. The EA have a good money management System.. 2. The expert advisor works best as from 5minutes time frame and above, The higher the time frame, the more accurate is the signal.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings
FREE
AI Stoch Crypto
Tran Vinh Vu
专家
AI Stoch Crypto is an advanced AI-powered trading system designed specifically for the crypto market. It uses a machine learning model trained on Stochastic indicator behavior to analyze price momentum and predict short-term market direction on the M15 timeframe . Optimized for BTCUSD and ETHUSD , the system continuously evaluates overbought and oversold conditions, market cycles, and momentum shifts to generate precise and data-driven trade entries. Built for automated trading, AI Stoch Crypto
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
EA MACHIAVELLI PRO   -   The Strategic Trend Master     MACIAVELLI PRO UNLEASH THE POWER OF STRATEGIC TRADING   Transform your trading game with the  MACHIAVELLI PRO EA   - a sophisticated yet beginner-friendly Expert Advisor that combines the cunning of Machiavelli's strategic mind with cutting-edge trend analysis!   WHY CHOOSE MACHIAVELLI PRO?   INTELLIGENT TREND STRATEGY •   Advanced Trend Detection   - Identifies high-probability trend opportunities •   Precision
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
专家
Strike Zone 是一款基于 OHLC 烛台图表模式的 EA 交易，所有回测均基于 10 年的 EA 活动。 回测使用固定参数：1 对、10,000 美元资本和 0.1 手入市量。 经过几天的测试，该 EA 交易在以下货币对和时间范围内被证明是有利可图的： 澳元CAD H4 NAS100 新西兰元 H1 美元兑加元 H1 回测并不能保证未来的利润，任何使用此工具的行为均由使用者承担全部责任。在将以下 EA 放入真实账户之前，必须在模拟账户上进行测试。 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
FREE
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
专家
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
专家
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 实时账号信号在这里： https://www.mql5.com/zh/signals/1270367 MT4版本在这里： https://www.mql5.com/zh/market/product/69905 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,500美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
专家
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Range Lover
Sio Kei Wong
专家
智能波幅交易系統 系統概述 智能波幅交易系統是一款高效的自動化交易工具，專為捕捉市場波幅中的盈利機會而設計。用戶只需設定價格區間（上限與下限），系統即可全天候運行，無需人工干預。在價格波動範圍內，系統通過智能算法持續計算並累積利潤，波幅越大，收益越高。即使突破了區間範圍，也不用擔心虧錢，因為之前 累積的利潤已能防守 。 優勢亮點 智能化運作 ：無需持續監控，系統自動執行交易策略。 風險優化 ：避免市場暴跌時的過度買入，降低平均成本。 目標盈利設定 ：支持自定義盈利目標，達標後自動停止，鎖定收益。 券商適配性:   用戶可根據不同券商的開倉上限，自行調整交易總量，確保符合平台要求。 自動化間距計算:   系統內置智能算法，自動計算最佳開倉間距，提升交易效率與精準度。 交易保護機制:   配備滑點控制與價差保護功能，有效降低交易風險，保障資金安全。 誰適合這EA 喜歡長線(過去到現在一直波幅橫行)、中線(10-15年波幅橫行)、短線(天/週/月的波幅橫行)的交易員可以使用 不想整天盯盤的交易員 只要一直波動，就會不斷有利潤的追求者 建議 先找現在橫行的圖表，然後優化及回測 無論是外匯、
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
专家
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
EW Turnaround Tuesday
Edgellence
专家
>>>>>>>  享受我们的EA免费赠送，作为我们EW产品精选促销的一部分！ <<<<<<< 此EA实现了 Turnaround Tuesday 策略，这是一种经过验证的方法，利用市场在周二反转方向的趋势。在Edgellence框架内构建，包括以下功能： 自动调整手数大小 资金和风险管理功能 保本和平保止损 每日和总收益跟踪 与ForexFactory的集成 多语言支持 此策略非常适合交易股票和指数。 此策略的简要说明 Turnaround Tuesday 策略基于历史观察，即市场通常在周二改变方向，此前一周早些时候形成了趋势。此EA识别这些反转机会并据此进行交易。 为了提高其准确性和效率，此EA包括： 均线过滤器: 仅在开盘价低于移动平均线时触发买入交易，预期价格会向上反转。 设置可以自定义，允许交易者调整过滤器以获得最佳效果。 配置文件 此EA使用专有属性文件，您可以在终端之外维护。然而，为了帮助您快速开始并支持回测，提供了默认设置文件。这些文件可在此产品页面的 评论部分 中获取，并可直接加载到您的MT5平台中以立即使用。 [阅读更多] 支持 购买此EA的用户可以安排一次免费的
FREE
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
Gold SMC EA
Mohammed Zakana Al Mallouk
专家
Overview XAUUSD ICT SMC – Lean Core (v1.4) is a MetaTrader 5 Expert Advisor focused on fast, clean FVG entries with tight risk and simple, robust exits . It trades XAUUSD (and other symbols you list) using a direction-aware Fair Value Gap detected on a single, user-selected entry timeframe. Direction is seeded by short-term momentum, optionally filtered by a higher-TF EMA bias. The exit engine combines a hybrid ATR / R-multiple take-profit , optional breakeven , and ATR trailing with a minimum
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
指标
Engulfing Goddess Indicator for MetaTrader 5 Discover the Engulfing Goddess Indicator , a technical analysis tool for MetaTrader 5 (MT5) that helps traders identify engulfing candlestick patterns. This indicator is designed to provide visual signals that correspond to common patterns used in market analysis. The Engulfing Goddess Indicator is built to detect various types of engulfing patterns. It includes a range of optional filters to refine pattern detection, giving you the flexibility to cu
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
专家
Aquila Aurum VWAP Pro – Silver (XAGUSD) Edition Smart VWAP trading with clear rules & stable risk Aquila Aurum VWAP Pro is a fully automated trading system that analyzes price movements in relation to the intraday VWAP. It uses clean, objective rule sets to detect price extremes and profit from precise mean-reversion moves within trending market phases. The EA is specifically optimized for XAGUSD (Silver, Screenshots Setup 1) , but a setup preset for XAUUSD (Gold, Screenshots Setup 2) is also i
EuroStrike X
Jayanta Pal
专家
Recommended Trading Pairs Optimized For: EUR/USD (Primary Development Pair) GBP/USD  (Primary Development Pair) USD/JPY Gold (XAU/USD) Major Forex Pairs Compatible With: All Forex pairs Commodities Indices (with spread adjustment) Cryptocurrencies (with volatility adjustment) Key Features & Competitive Advantages Advanced Trading Strategy Bollinger Bands Integration : Dual-mode strategy (Touch & Breakout) for precise market entry Intelligent Grid System : Adaptive grid trading with fixed
Sterling Pulse
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Sterling Pulse is a dual-mode GBPUSD trading system engineered to capture both high-frequency intraday momentum and medium-term directional swings within the Sterling market. It combines a dynamic scalping module for London volatility with a structured swing engine for broader trend cycles, using ATR-driven risk control, multi-timeframe confirmation, strict spread filtering, and adaptive position management. The system operates in two modes: 1. Scalping Mode (Intraday Momentum Execution) Buil
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 特别优惠：现价$799（限时优惠）！下一个价格：899美元 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供了持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间进行了严格的开发和优化，使用了4-6个优化阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的鲁棒性，避免了过度优化，并使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前以来，EA一直在实时使用，您可以信任它的性能，而不必担心“线性”回溯测试结果或伪造数据。 主要特点 高级多指标策略 使用Ichimoku云图MACD ATR、布林带和LWMA的复杂组合确定了高概率的交易机会。 基于价格行为
Trend Vision
Abderrahmane Benali
指标
Important Reminder: If you find this tool helpful ,   please support the work by leaving a comment or rating . Avoid using it without showing support. Your feedback motivates further development! Trend Vision -   SuperTrend PRO   Take your trading to the next level with a powerful upgrade to one of the market’s most trusted trend-following indicators! SuperTrend PRO has been optimized to deliver precise signals based on the strength of the ATR, with smart alerts sent instantly to your phone wh
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
专家
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
专家
OrionXAU 是一款为 XAUUSD（黄金） 和 US100 / 纳斯达克 市场开发的算法交易系统。 系统结合了剥头皮策略与波段趋势策略，并具有严格的风险管理框架，旨在实现长期稳定性。 主要支持市场 • XAUUSD（黄金） • US100 / 纳斯达克 双策略架构 1. 剥头皮策略 • 日内交易 • 短时间持仓 • 针对小幅波动设计 • 风险控制严格 2. 波段趋势交易 • 捕捉趋势性大行情 • 交易频率低 • 小亏损频繁但受控 • 胜利交易通常 盈利巨大 ，驱动整体收益 3.5版本新增功能 OrionXAU 可： • 仅用于黄金 • 仅用于纳斯达克 • 或在同一账户中运行两个市场 系统限制： • 每日最多 2 单 • 每个市场最多 1 单 • 第一单亏损时，不会开第二单 尽管具备多市场功能，仍建议一次仅用于一个市场，以降低风险。 运行机制 • 自动结构与动量分析 • 可设置交易时段 • 自动平仓管理 • 根据资金自动调整仓位大小 • 自动止损、止盈与跟踪止损逻辑 推荐设置 • 周期：H1 • 经纪商：低点差 / Zero Spread 推荐 • 最低建议资金：100 US
作者的更多信息
GVolt
DRT Circle
4.11 (9)
专家
GVolt — 精密黄金网格引擎（非马丁格尔） GVolt 是一款先进的黄金交易智能交易系统 (EA)，专为在波动剧烈的 XAUUSD 市场中追求稳定性、精准度和智能订单处理的交易者而设计。GVolt 基于非马丁格尔网格架构，在保持频繁交易活动和独立策略执行的同时，提供了一种可控且结构化的波动管理方法。 这款 EA 的创建目标只有一个：以一种使市场走势看起来更平滑、更易于掌控的方式来解读和管理黄金的波动性。其内部架构旨在捕捉长期方向性交易机会和短期日内波动——所有这一切都在保持严谨的网格结构的同时完成，而无需通过马丁格尔策略来增加交易手数。 购买后请立即私信我索取设置文件和说明。 低风险信号： 点击此处 GVolt 信号 2： 点击此处 售出五件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1800 美元。 主要亮点 一个EA，两种功能——独立策略引擎 GVolt 将两个完全独立的交易系统整合到同一架构下： 趋势跟踪引擎——检测整体趋势走向并据此建仓。 超短线交易引擎——瞄准趋势内的微小回调和日内波动。 这两层逻辑独立运行，因此买卖逻辑互不干扰。实际操作中： 长期买入趋势可以持续
DualGrid
DRT Circle
5 (1)
专家
DualGrid 智能交易系统 DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 实时信号： 点击此处 售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元 战略架构 EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔） 第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。 EA Two – 超级延迟网格（固定马丁
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne EA 已针对 M30
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Extractors MT4
DRT Circle
专家
XAUUSD 提取器 XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。 Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目   Gold Throne   的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。 通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。 设置文件  通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。 购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。 售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 策略一 – 网格交易
GVolt MT4
DRT Circle
专家
GVolt — 精密黄金网格引擎（非马丁格尔） GVolt 是一款先进的黄金交易智能交易系统 (EA)，专为在波动剧烈的 XAUUSD 市场中追求稳定性、精准度和智能订单处理的交易者而设计。GVolt 基于非马丁格尔网格架构，在保持频繁交易活动和独立策略执行的同时，提供了一种可控且结构化的波动管理方法。 这款 EA 的创建目标只有一个：以一种使市场走势看起来更平滑、更易于掌控的方式来解读和管理黄金的波动性。其内部架构旨在捕捉长期方向性交易机会和短期日内波动——所有这一切都在保持严谨的网格结构的同时完成，而无需通过马丁格尔策略来增加交易手数。 购买后请立即私信我索取设置文件和说明。 低风险信号： 点击此处 GVolt 信号 2： 点击此处 售出五件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1800 美元。 主要亮点 一个EA，两种功能——独立策略引擎 GVolt 将两个完全独立的交易系统整合到同一架构下： 趋势跟踪引擎——检测整体趋势走向并据此建仓。 超短线交易引擎——瞄准趋势内的微小回调和日内波动。 这两层逻辑独立运行，因此买卖逻辑互不干扰。实际操作中： 长期买入趋势可以持
DualGrid MT4
DRT Circle
专家
DualGrid 智能交易系统 DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 实时信号： 点击此处 售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元 战略架构 EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔） 第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。 EA Two – 超级延迟网格（固定马
筛选:
BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.10.15 21:37 
 

用户没有留下任何评级信息

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

回复评论