📊 BlocoSwingBR 指标

🔎 价值区域识别器

BlocoSwingBR 用于突出图表上的关键价格区域，帮助快速判断市场。

✨ 主要功能:

⚪ 动态矩形

⚪ 日固定矩形（高/低）

⚪ 昨日高低线

⚪ 摆动箭头

⚪ 灵活设置

🎯 交易员优势:

⚪ 识别支撑与压力区

⚪ 识别波动高低点

⚪ 更清晰的价格行为策略

⚪ 自动支撑/阻力标记





BlocoSwingBR - 高级图形分析指标

为您推出 BlocoSwingBR，这是一款用于 MetaTrader 5 的专业技术指标，通过多种集成的图形工具，提供对市场结构的全面视角。

主要功能：

• 动态矩形： 在选定的时间框架上自动绘制代表每个 K 线振幅的矩形，便于快速可视化交易区域。

• 固定日线矩形： 基于每天的最高价和最低价创建固定矩形，提供清晰的每日边界视觉参考。

• 参考线： 自动绘制前一日的最高价和最低价线，对于识别支撑和阻力位至关重要。

• 摆动点检测： 使用直观的箭头自动识别并标记摆动高点和低点，便于分析趋势反转和延续。

技术特点：