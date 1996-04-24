BlocoSwingBR
- 实用工具
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 3.20
📊 BlocoSwingBR 指标
🔎 价值区域识别器
BlocoSwingBR 用于突出图表上的关键价格区域，帮助快速判断市场。
✨ 主要功能:
⚪ 动态矩形
⚪ 日固定矩形（高/低）
⚪ 昨日高低线
⚪ 摆动箭头
⚪ 灵活设置
🎯 交易员优势:
⚪ 识别支撑与压力区
⚪ 识别波动高低点
⚪ 更清晰的价格行为策略
⚪ 自动支撑/阻力标记
BlocoSwingBR - 高级图形分析指标
为您推出 BlocoSwingBR，这是一款用于 MetaTrader 5 的专业技术指标，通过多种集成的图形工具，提供对市场结构的全面视角。
主要功能：
• 动态矩形： 在选定的时间框架上自动绘制代表每个 K 线振幅的矩形，便于快速可视化交易区域。
• 固定日线矩形： 基于每天的最高价和最低价创建固定矩形，提供清晰的每日边界视觉参考。
• 参考线： 自动绘制前一日的最高价和最低价线，对于识别支撑和阻力位至关重要。
• 摆动点检测： 使用直观的箭头自动识别并标记摆动高点和低点，便于分析趋势反转和延续。
技术特点：
-
完全可定制（颜色、粗细、线条样式）
-
兼容所有时间框架和交易品种
-
按配置组组织的界面
-
性能优化
-
使用唯一前缀便于对象管理