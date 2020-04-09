Chart Auto Flow Mini
- 实用工具
- Gakko Takahashi
- 版本: 2.1
- 更新: 13 十二月 2025
Chart Auto Flow 是 MT5 EA 工具，可让交易者：
-
自动回放图表（前向播放）
-
反向回放图表（后向播放）
-
快速浏览图表并识别图表形态
-
慢速练习交易策略并测试方法
支持 外汇、股票、黄金、加密货币及所有交易品种，适用于 所有时间周期（M1–MN）。
适合希望高效回顾历史图表、发现图表形态、进行技术分析或策略测试的交易者——从初学者到高级用户。可用版本
・Chart Auto Flow Mini（7天免费试用 / 每人限一次）
・Chart Auto Flow（付费版）
👉 https://www.mql5.com/zh/market/product/151071
・Chart Auto Flow Focus Edition（带 Target Focus Jump）
👉 https://www.mql5.com/zh/market/product/154905
|按钮 / 标签
|功能
|描述
|Pause / Restart
|暂停 / 继续
|控制图表播放
|Reset
|重置速度及K线移动量
|将 Speed 重置为 1s，Bar 重置为 1
|Slow / Fast
|调整播放速度
|可调 50ms 到 10 分钟
|Bar+ / Bar-
|调整K线移动量
|可调 1 到 480 根
|Past / Future
|切换播放方向
|在前向和后向播放间切换
|Speed / Bars (标签)
|显示速度及移动量
|显示当前设置
|END
|退出程序
|-
-
灵活的播放速度：50ms–10分钟/根K线
-
前进/后退播放：轻松切换方向
-
快速回顾 & 形态识别
-
慢速练习 & 策略验证
-
支持所有交易品种及时间周期
-
直观按钮操作
登录 MT5，点击市场中的 购买 和 下载，EA 将自动安装。
位于 导航器 → Expert Advisors → Market。可通过 拖拽 或 双击 添加到图表。推荐环境
-
OS: Windows 11
-
MT5 Build: 5320 / 5260
-
CPU: Intel Core i5（第11代或更高）
-
内存: 8GB+
Mac 可能可用，但未官方测试。风险声明
本工具不执行交易操作，无金融风险。
如果您喜欢此工具，您的评价将非常有帮助。