Chart Auto Flow Mini

Chart Auto Flow 是 MT5 EA 工具，可让交易者：

  • 自动回放图表（前向播放）

  • 反向回放图表（后向播放）

  • 快速浏览图表并识别图表形态

  • 慢速练习交易策略并测试方法

支持 外汇、股票、黄金、加密货币及所有交易品种，适用于 所有时间周期（M1–MN）。

适合希望高效回顾历史图表、发现图表形态、进行技术分析或策略测试的交易者——从初学者到高级用户。

可用版本

・Chart Auto Flow Mini（7天免费试用 / 每人限一次）

・Chart Auto Flow（付费版）
👉 https://www.mql5.com/zh/market/product/151071

・Chart Auto Flow Focus Edition（带 Target Focus Jump）
👉 https://www.mql5.com/zh/market/product/154905

按钮指南
按钮 / 标签 功能 描述
Pause / Restart 暂停 / 继续 控制图表播放
Reset 重置速度及K线移动量 将 Speed 重置为 1s，Bar 重置为 1
Slow / Fast 调整播放速度 可调 50ms 到 10 分钟
Bar+ / Bar- 调整K线移动量 可调 1 到 480 根
Past / Future 切换播放方向 在前向和后向播放间切换
Speed / Bars (标签) 显示速度及移动量 显示当前设置
END 退出程序 -
主要特点

  • 灵活的播放速度：50ms–10分钟/根K线

  • 前进/后退播放：轻松切换方向

  • 快速回顾 & 形态识别

  • 慢速练习 & 策略验证

  • 支持所有交易品种及时间周期

  • 直观按钮操作

安装方法

登录 MT5，点击市场中的 购买 和 下载，EA 将自动安装。

位于 导航器 → Expert Advisors → Market。可通过 拖拽 或 双击 添加到图表。

推荐环境

  • OS: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel Core i5（第11代或更高）

  • 内存: 8GB+

Mac 可能可用，但未官方测试。

风险声明

本工具不执行交易操作，无金融风险。

如果您喜欢此工具，您的评价将非常有帮助。

