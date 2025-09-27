LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 355.

介绍Kintal – 高级风险控制EA





Solar Crest是一款为智能风险管理者和自营交易者量身定制的强大专家顾问。它在XAUUSD上完全自动运行，以M15作为基础图表。只需将EA加载到一个图表上，让精准的逻辑处理一切。

“配备追踪止损逻辑和严格的回撤控制——Solar Crest旨在生存和增长。”





主要特性

工作基础： 它基于发现图表的正确长期和短期趋势，并根据我为入场创造的最惊人的指标找到入场点。

它基于发现图表的正确长期和短期趋势，并根据我为入场创造的最惊人的指标找到入场点。 仅需一个图表： 附加到XAUUSD，EA内部处理所有逻辑。

附加到XAUUSD，EA内部处理所有逻辑。 符号列表： 与 XAUUSD 一起使用——EA针对这些货币对进行了优化。

与 一起使用——EA针对这些货币对进行了优化。 手数管理模式： 选择固定手数或基于止损的风险手数，使用账户余额。

选择固定手数或基于止损的风险手数，使用账户余额。 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。

当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。 追踪止损模式： 选择固定点基的追踪或基于ATR的动态追踪。





推荐设置 附加到： XAUUSD

XAUUSD 时间框架： M15

M15 账户余额： 最低$250

最低$250 杠杆： 1:100或以上

1:100或以上 经纪商： 任何低点差的ECN经纪商

任何低点差的ECN经纪商 Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





自营公司友好

构建以遵循每日损失和风险限制

当每日损失超过您的风险参数时，可以完全停止交易





购买后

立即联系我们 获取访问我们私人Telegram频道的权限，我们在那里发布更新、新闻和独家EA提示。











