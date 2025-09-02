FNCD mt5
- 指标
- Arinze Michael Ejike
- 版本: 1.0
FNCD指标是一个先进的技术分析工具，将费雪变换与统计价格标准化相结合，创建复杂的振荡器。基础从Z分数标准化开始，其中价格数据通过计算当前价格在指定周期内偏离其移动平均值多少个标准差来标准化。这种标准化过程将原始价格波动转换为标准化单位，使得更容易识别极端偏差，无论工具的价格水平如何。费雪变换然后将这些标准化值转换为围绕零振荡的有界振荡器，极端读数表明潜在的反转区域。两个指数移动平均线应用于费雪变换值——快速EMA和慢速EMA——创建类似于MACD但具有增强统计属性的双线系统。当快速EMA从下方穿越慢速EMA时，产生看涨信号，而当快线从上方穿越慢线时，出现看跌信号。统计标准化和费雪变换的结合使这个指标在识别超买和超卖条件方面特别有效，同时通过EMA平滑机制过滤市场噪音。
Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado