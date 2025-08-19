Croesus Gold EA MT4
- 专家
- Lin Lin Ma
- 版本: 1.41
- 更新: 5 十月 2025
- 激活: 10
Croesus Gold EA 产品简介
Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 4（MT4）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。
设置信息
- 交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）
- 时间周期：M5（5分钟）
- 最低入金：200美元
- 杠杆要求：1:100及以上
- 推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户
- 其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易
- 不使用未来函数，未过拟合，无任何造假行为
