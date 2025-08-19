Croesus Gold EA MT4

3.5

Croesus Gold EA 产品简介

  Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 4（MT4）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。

  设置信息

  •    交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）
  •    时间周期：M5（5分钟）
  •    最低入金：200美元
  •    杠杆要求：1:100及以上
  •    推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户
  •    其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易
  •    不使用未来函数，未过拟合，无任何造假行为

  准备好借助Croesus Gold EA进军黄金市场了吗？即刻开启交易之旅吧！

如有任何疑问，可通过MQL5论坛联系我。

评分 11
shuaiguo331
28
shuaiguo331 2025.12.05 03:40 
 

用了一星期量化 稳定盈利 非常值得推荐

Layolis74
26
Layolis74 2025.10.12 13:13 
 

Hola, es el mejor asesor que he probado. Muy rentable en cuentas con alto apalancamiento. En cuentas con bajo apalancamiento puedes llegar a necesitar mucho capital, pero aún así es rentable. Propongo al autor que haga un archivo set para estas cuentas con apalancamiento bajo, como por ejemplo ejecutar entre una y tres operaciones máximo a la vez con un micro profit moderado o bajo y un stop loss general. Gracias al autor por este buen trabajo.

ChiYuan
22
ChiYuan 2025.09.26 12:55 
 

Despite the high spreads on the platform, I still managed to achieve a 30% profit within a week. Although it is generally advised not to trade gold assets during news events, the performance of the EA indicates that it does have a certain ability to withstand news-related risks.I had some doubts before, but the author would always help me solve them. Now it's running with a weekly return of 30% and still going strong.

推荐产品
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Trading for Living
Chusnul Mubarok
专家
MODIFIER V.11 The EA Modifier is based on the Pending Position (PPS) strategy and highly sophisticated secret trading algorithms. The Modifier EA strategy is a combination of secret custom indicators,Candlestick Patterns, Trend Lines, Support & Resistance (Price Action) levels and the most important secret trading algorithms mentioned above. Modifier is a unique and sophisticated EA, can receive and forward manual orders that you send via gadgets and home PCs, anti-floating (if floating occurs
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
专家
Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
专家
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
专家
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
专家
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Digital Experts
Mohamed Nasseem
专家
DIGITAL EXPERTS EA is a tool designed to assemble five of our digital experts into one expert as follows: MILCH COW HEDGE EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. MILCH COW MIX EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right
Forex Oscars PRO EA
Oskars Paeglis
专家
Forex Oscar's PRO EA   is the advanced mathematics algorithms  system  with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points and required amount of the rate in any market situation. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me. I have done very big mathematical calculations and I have found the right formula to trade in the Forex market. It takes a lot of work and time to achieve the best results.Nothing fancy here only
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
DracoAI
Hua Manh Hung
专家
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
专家
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
专家
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Forex Go
Ivan Simonika
专家
This development is a scalping system. The Forex Go bot shows excellent results, which can be seen in the screenshots. You can shamelessly start the protest and the bot with such a rite, self-confidently churning in your abilities. The bot can be tested on high currency pairs and high periods. In order to install the test tester so it is indicated on the screenshots, for correct test. You need to trade on timeframes M1-M15. Expert Advisor is designed to trade on any instrument. It is preferable
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
专家
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Ultima Trader Meta
Ivan Simonika
专家
Ultima Trader   is a multi-currency advisor that can effectively operate on different time frames and in a variety of market scenarios thanks to its advanced non-geometric progression averaging system. This feature allows him to build trading grids and determine the moments of entry into the market with high accuracy. Main characteristics of Ultima Trader: Security systems: The advisor is equipped with special filters, spread control and trading time limits to ensure safety and reliability. Ac
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
专家
Gold SWmax EA  - 是 Meta Trader 4 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   建議： 經紀商 - RoboForex , Weltrade,  WorldForex  或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN 時間範
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
专家
Gold SDmax EA   - 是 Meta Trader 4 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   建議： 經紀商 - RoboForex , Weltrade,  WorldForex  或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN 時間
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
专家
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
实用工具
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Goal Time
Mourad Ezzaki
专家
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Exotic Adv
Ivan Simonika
专家
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
专家
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
专家
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损（Stop Loss），并遵循“一次信号，只开一单”的原则。 促销活动
作者的更多信息
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Croesus Gold EA MT5
Lin Lin Ma
3 (1)
专家
Croesus Gold EA 产品简介 Croesus Gold EA 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）交易平台研发的专业化自动化交易工具，核心聚焦黄金（XAUUSD）交易品种，且深度适配 5 分钟（M5）图表行情场景，旨在为交易者提供高效、精准的自动化交易解决方案。基于黄金短期价格波动频繁、行情节奏快的特性，该EA通过系统化交易逻辑替代人工盯盘与操作，对于希望在黄金微观行情中捕捉小幅盈利机会、追求高频交易效率的交易者而言，Croesus Gold EA是黄金交易中的理想选择。 设置信息  交易货币对：XAUUSD（黄金/美元）  时间周期：M5（5分钟）  最低入金：200美元  杠杆要求：1:100及以上  推荐经纪商：建议选择点差较低的经纪商（如IC Markets），优先使用ECN账户  其他建议：推荐使用VPS，以确保全天24小时不间断交易   准备好借助Croesus Gold EA进军黄金市场了吗？即刻开启交易之旅吧！ 如有任何疑问，可通过MQL5论坛联系我。
Energy Flow Analyzer
Lin Lin Ma
指标
OBV（On-Balance Volume）能量潮指标是基于成交量与价格联动关系的技术分析工具，通过累积成交量数据动态追踪资金流向，辅助交易者确认价格趋势的有效性及潜在反转信号。适用于外汇、股票、期货等多市场环境。   核心功能与技术特性   1. 双模式成交量适配   - 支持 VOLUME_TICK （变动次数，外汇市场专用）与 VOLUME_REAL （实际成交量，股票/期货市场专用）两种模式，通过参数 InpVolumeType 灵活切换，适配不同市场流动性特征。   - 默认采用 VOLUME_TICK ，针对外汇市场高频交易特性优化，减少数据失真。   2. 可视化交互设计   - 独立图表窗口显示，避免与主图指标重叠，提升数据可读性；   - 以蓝色实线绘制OBV曲线，动态映射资金流入流出趋势，数值以整数形式显示，直观反映量能累积规模；   - 从第二根K线开始计算（首根K线OBV=0），确保数据连续性与趋势判断准确性。   3. 精准量能计算逻辑   - 收盘价上涨：OBV = 前值 + 当前成交量（资金流入信号）；   - 收盘价下跌：OBV = 前值 - 当前成交
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
指标
TrendVigor Index是一个RVI（相对活力指数）指标，是聚焦价格运动强度与趋势持续性的技术分析指标，通过量化开盘价、收盘价与全周期波幅的动态关系，以50为界衡量多空活力：高于50时多方动能占优，低于50则空方主导。其核心功能包括：   1. 趋势方向识别：通过指标在50线上下的运行状态，确认市场主趋势方向，辅助判断上升或下跌动能的持续性，避免在震荡市中误判趋势；   2. 背离信号预警：通过价格与RVI的顶底背离现象（如价格新高但RVI未新高），提前预判趋势反转拐点，为仓位调整提供参考；   3. 波动质量过滤：区别于传统动量指标，RVI侧重衡量价格波动的“有效性”，过滤无趋势的震荡噪音，减少虚假突破信号；   4. 多场景策略适配：适用于股票、期货等多品类市场，可与均线、成交量等指标结合构建共振策略，或通过多周期（分钟级至周线级）联动增强信号可靠性。 作为动态量化工具，RVI以“活力强度”为核心，帮助交易者从价格波动中提炼有效趋势信息，优化进出场时机判断。                                                         
FREE
MEMA TrendHunter
Lin Lin Ma
指标
MEMA TrendHunter是一款专为MT5平台设计的多功能双均线交易指标，深度整合简单移动平均线（MA）与指数移动平均线（EMA）的协同优势，帮助交易者快速识别市场趋势与买卖信号，同时提供高度灵活的自定义配置与多维度提醒系统。   核心功能：从数据计算到交易决策一站式覆盖   1. 双均线动态计算引擎 实时同步绘制MA与EMA曲线，支持7种价格源自由选择（收盘价、开盘价、最高价等），满足不同交易策略需求。用户可独立设置MA与EMA的计算周期（默认14周期），适配从日内短线到中长线持仓的多样化场景。   2. 智能交叉信号捕捉 自动检测MA与EMA的金叉（MA上穿EMA）和死叉（MA下穿EMA），并在图表上以醒目箭头标记：绿色上箭头指示金叉，红色下箭头标记死叉。箭头位置经过智能算法优化，自动偏移避免重叠，确保信号清晰可见。   3. 全渠道交易提醒系统 提供5种交易提醒方式，覆盖所有交易场景：   - 弹窗提醒：MT5内置弹窗实时推送信号，搭配交易品种与周期信息；   - 声音提醒：支持自定义音效文件（如 alert.wav ），重要信号“一听即知”；     - 终端日志：自动
FREE
Azath MT4
Lin Lin Ma
专家
Azath EA是一个专为MT4平台设计的超短线黄金（XAUUSD）自动交易程序，以马丁格尔策略为核心框架，结合黄金市场高频波动特性，捕捉黄金日内微小价格波动，通过高频交易获取高额利润。对于想进入黄金市场的交易者而言，Azath EA会是你交易中的不二之选。   基础信息：   - 交易货币对：XAUUSD（黄金）   - 时间范围：不限 (任意时间周期)   - 最低入金：500 USD，建议1000USD以上   - 杠杆：最低1:50，建议1:200   - 交易商：不限，建议使用ECN账户   - 建议使用VPS，以降低延迟并确保全天稳定运行   设置说明： 无论回测还是实盘，设置参数都至关重要。请在评论区留言或私信我获取详细设置。   咨询渠道： 如有任何疑问，请在MQL5论坛上私信我交流。
The Golden Dancer MT4
Lin Lin Ma
专家
The Golden Dancer   The Golden Dancer 专为 MetaTrader 4（MT4）平台打造，聚焦黄金（XAU/USD）交易品种。它搭载经市场验证的成熟全面高频交易（HFT）策略，能生成高精度的买入和卖出信号，帮助您获得收益，且历经真实交易场景反复验证，是您黄金交易之路上可靠的智能交易伙伴。   设置信息   - 货币对: XAUUSD   - 时间范围: 推荐使用M5周期   - 入金金额：建议500USD以上   - 杠杆：1：100 至 1：1000   - 交易商：建议选择任何低点差账户   如何准确地回测？   请选择最低500USD的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。   如何使用？   购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系我们，我们会帮助您进行设置；根据设置将EA添加至图表中，开始自动交易，就这么简单（推荐使用VPS降低延迟并进行24小时交易）。   为什么选择The Golden Dancer？   - 无马丁格尔，无网格交易，无高风险仓位管理，是一个稳定的HFT策略   - 无
The Gold Scalper MT4
Lin Lin Ma
专家
he Golden Scalper 是一款专注 于 XAUUSD 市场动能交易的智能系统。它旨在识别并有效利用价格的短期爆发瞬间，从而为交易者提供 新的盈利机会。 The Golden Scalper 的核心优势在于其独特的动量分析框架。它通过对价格速度的精确测量，能识别出市场中真实的动能信号，避免了滞后指标带来的误判。结合高效的订单管理和持仓优化策略， The Golden Scalper 力求在每一次有利的市场波动中，都能实现稳健的入场与出场，帮助您在动态市场中寻求持续的交易表现。   设置信息 :   货币对 :  XAUUSD    时间范围 :   不限，推荐 M1 或 M5   入金：建议 200USD 以上   杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000   账户：请选择低点差，极低滑点的账户使用   如何准确的回测？   请选择 最低 200 的存款， 选择任意周期， 自定义日期，选择每个报价， 选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。   如何使用？   购买产品后，请及时在 MQL5 论坛上联系我，我们会帮助您进行设置   根据设置将 ea 添加至图表中，开
筛选:
shuaiguo331
28
shuaiguo331 2025.12.05 03:40 
 

用了一星期量化 稳定盈利 非常值得推荐

jamidodo
257
jamidodo 2025.11.11 15:59 
 

Lose lose lose , open positions without reason or wisdom , going against the trend .. big stupid EA .. dont buy it

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.11.12 02:41
Hello, I have noticed your comment. You mentioned suffering losses and said you purchased this EA on November 6th—but I observed that your first rental date was August 16th, and you did not use this EA for the first time only when you purchased it on November 6th. If this EA had not brought you profits after you rented it on August 16th, why would you choose to buy it on November 6th? This precisely indicates that it was precisely because the EA had excellent profitability that you decided to purchase it. This is completely inconsistent with the situation you described in your comment. In addition, since November 16th, I have been in close contact with customers using this EA, all of whom have reported showing stable profit performance, which is also confirmed by the evaluations of other users. Therefore, I believe your claim of losses is completely unfounded and constitutes groundless rumors and smears.
Layolis74
26
Layolis74 2025.10.12 13:13 
 

Hola, es el mejor asesor que he probado. Muy rentable en cuentas con alto apalancamiento. En cuentas con bajo apalancamiento puedes llegar a necesitar mucho capital, pero aún así es rentable. Propongo al autor que haga un archivo set para estas cuentas con apalancamiento bajo, como por ejemplo ejecutar entre una y tres operaciones máximo a la vez con un micro profit moderado o bajo y un stop loss general. Gracias al autor por este buen trabajo.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.10.12 16:07
Thanks for your support! We’ll give all traders better service. About the problem you talked about, I’ll message you privately to reply.
ChiYuan
22
ChiYuan 2025.09.26 12:55 
 

Despite the high spreads on the platform, I still managed to achieve a 30% profit within a week. Although it is generally advised not to trade gold assets during news events, the performance of the EA indicates that it does have a certain ability to withstand news-related risks.I had some doubts before, but the author would always help me solve them. Now it's running with a weekly return of 30% and still going strong.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.09.26 22:04
Thank you for your support. We will continue to improve and strive to do better !
joseitor31
328
joseitor31 2025.09.25 15:48 
 

Lo tuve en alquiler un tiempo y hoy lo he comprado. Este sistema es rentable y aún tiene más potencial. Es cierto que tiene cierto riesgo si operas con un depósito bajo. Con mil euros en mi cuenta no he tenido ningún susto todavía. Estoy haciendo retiros casi diarios, así que sólo me queda que darles las gracias a los autores. Espero que sigan mejorando. Gracias.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.09.25 15:57
Thank you very much for your support. We will definitely continue to improve and provide better services for you and all traders.
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.09.02 02:49 
 

I used tick data with shift dates ,He's just a scammer ,he used cheating codes for backtest

Update:

I advise everyone to use TickData 99.9 or use the demo account, although I used the real account but it blew my account.

Be honest, there are traders who don't have a lot of money for you to steal from them.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.09.25 15:21
Hello! Regarding your remarks in the comment section accusing us of cheating and smearing me and my team as "scammers", we hereby make a solemn statement based on factual evidence: First, to verify the authenticity of the strategy backtest, we have conducted two independent backtests on the strategy data. The first backtest chart shows the results of the original time period, while the second chart shows the results of recalculating the data after shifting it to another time period. The two sets of data show an identical trend, which fully proves that the backtest results do not involve any time-dimensional fraud. Second, we attach the client's live trading records as evidence: within 10 trading days of using the Croesus Gold EA strategy, the client completed a total of 97 trades, including 76 profitable ones and 21 losing ones, with an actual win rate of 78.3%. This is highly consistent with the 81% win rate in the backtest data, further verifying the authenticity and stability of the strategy logic. The above dual evidence chain clearly shows that we have never used any improper means to cheat in the backtest. Your accusation lacks factual basis and has damaged the reputation of me and my team. We now formally request that you publicly apologize to me and my team for this defamatory act to correct the misunderstanding. We have always based our operations on compliance and strategy effectiveness. We welcome supervision from all sectors based on facts, but firmly oppose any unfounded accusations and malicious smears.
akira430
41
akira430 2025.09.01 08:41 
 

My account was burned today because I didn't have a sell limit during the Asian session. Why can't I get the limit like in the backtest?

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.10.07 21:16
Thank you for your support. We have already fixed the relevant issues, and the program can now be used normally.
Yuusuke Senaga
545
Yuusuke Senaga 2025.09.01 02:39 
 

This EA is dangerous. I am currently testing it on two brokers, but the spread limit function is not working. The stop loss function is also not operating correctly.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.10.07 21:16
Thank you for your support. We have already fixed the relevant issues, and the program can now be used normally.
BMWbq7070
283
BMWbq7070 2025.08.31 18:36 
 

用户没有留下任何评级信息

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.08.31 19:16
I have sent you a private message; please check your messages for it.
zaustorron
809
zaustorron 2025.08.29 09:22 
 

Very happy with the results. I´m 35% up in one week. Will recommend. I´m live with Ic Markets RAW account and Roboforex Pro account.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.08.29 09:29
Thank you for your support, and we will strive for excellence.
MICHEL EMILE F DAMOISEAU
713
MICHEL EMILE F DAMOISEAU 2025.08.22 07:31 
 

Pour l'instant, fonctionne très bien sur un compte Démo.

Lin Lin Ma
1787
来自开发人员的回复 Lin Lin Ma 2025.08.22 11:15
Merci pour votre soutien. Veuillez nous contacter promptly en cas de problème.
回复评论