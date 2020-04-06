PulseX

具有风险管理和交易序列动态控制的智能脉冲交易算法。

监控https ://www.mql5.com/en/signals/2347041 — 通过私信请求设置文件。


PulseX 的工作原理

PulseX EA 是一款独立运行、经过全面优化的脉冲交易系统，适用于多种货币对。该智能交易系统分析市场微观结构，识别价格形成短期脉冲后放缓的时机。与传统的反弹系统不同，PulseX 分析的是平滑变化的价格区间，识别价格持续偏离其长期动态的时机。这种方法确保了冷静、自信的入场，并能在任何货币对上实现同样精准的操作。

该顾问已针对所有 28 个主要外汇货币对进行了测试和优化，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元和日元交叉盘。


PulseX 的主要特点

• 智能检测市场波动和瞬时放缓。

• 简单的“单笔入场——固定止损/止盈”系统，或者平滑地构建具有固定总止损的仓位序列。

• 适应波动性和微趋势方向的自适应止盈。

• 设置简单，可 24/7 全天候自主运行。

• 可靠的风险控制系统——每笔交易或交易系列都受到严格的硬性止损限制。

• 适合进行数月稳定交易，且回撤较小的情况。


技术要求

• 时间范围：M5

• 货币对：任何货币对

• 账户类型：任意对冲账户

• 优先考虑：点差较低的ECN账户

• 互换交易：有利的条件提高了长期交易的可持续性


交易技巧

• 过去的盈利能力并不能保证未来的业绩。

• 使用多对货币会增加资金负担——每对货币至少分配 300 美元。

• 该顾问针对任何货币进行了优化，但在低波动性交叉货币对（不包括日元）上可获得最佳结果。

• PulseX 是一种单对算法：只有在有意识地将其安装在多个图表上时，才能控制整体风险。


如果您对 PulseX 有任何疑问，请私信我。

