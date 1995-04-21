KT ZigZag Trend Metrics MT4

KT ZigZag Trend Metrics 将市场波动转化为一张清晰易读的趋势与结构“地图”，让初学者也能一眼看出转折点与行情流向。指标为每个摆动标注出“Higher High、Lower High、Lower Low 或 Higher Low”，并显示相对前一摆动的百分比变化。

它还显示形成新高或新低所耗费的 K 线数量，并在最近的高低点之间绘制连线，像给价格走势做“X 光”，帮助你轻松识别常见谐波形态。





功能亮点



一眼勾勒完整市场结构，大幅节省分析时间，是价格行为交易者的必备工具。

标注摆动高低点，显示百分比幅度及距上一次摆动的 K 线数。

保持图表整洁，仅展示关键摆动数据。

所有数据均基于广受欢迎的 ZigZag 指标计算，定位摆动精准。

可调节摆动灵敏度（depth 周期），精准控制识别位置。

自定义颜色、线宽与文字大小，匹配你的图表主题。



优于标准 ZigZag 的原因

传统 ZigZag 只在过去的摆动点间画线，并未告诉你每段行情有多大、耗时多久。 KT ZigZag Trend Metrics 为每个摆动标注百分比和 K 数，并绘制区间线，揭示隐藏模式；更多细节让你在瞬息万变的市场中拥有明显优势。



与其他指标配合



可与 Hull 均线或 RSI 等工具搭配确认真实趋势转换。百分比与 K 数标签验证信号、过滤噪音，减少假突破。

这种层叠方法凸显高概率机会，助你精准进出场。





结语

