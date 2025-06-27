Flash Xbest EA MT5

FlashXbestEA - 专业Williams %R网格交易系统

革命性DCA策略与先进市场智能

FlashXbestEA代表了下一代自动化网格交易，结合Williams %R动量分析与复杂的美元成本平均法(DCA)技术。该EA使用先进的数学模型智能管理多个仓位，通过智能恢复机制在保护资本的同时最大化利润。

核心交易逻辑

Williams %R方向策略

EA使用Williams %R指标作为主要信号生成器。当%R上升（看涨动量）时，它下买入订单。当%R下降（看跌动量）时，它下卖出订单。这种基于动量的方法确保交易与市场方向一致。

智能网格系统

当Williams %R改变方向时下第一笔订单。当价格偏离现有仓位时添加DCA订单。步长距离最初使用较小步长，后期使用较大步长。手数递增确保每个新订单使用更大的手数以实现更快恢复。

详细输入参数

常规设置

起始手数 (0.01) - 第一笔订单的初始仓位大小

识别魔术号 (1101) - EA交易的唯一标识符

每个方向的最大订单数 (10) - 允许的最大买入或卖出订单数

步长距离

Step1距离 - 点数 (110) - 前几笔订单之间的距离

Step2距离 - 点数 (180) - 后续订单的距离，间隔更宽

使用Step2之前的订单数 (5) - 何时从紧密间隔切换到宽松间隔

DCA乘数

手数乘数 (1.17) - 渐进式手数调整乘数

  • 1.00 = 固定手数（无增加）
  • 1.17 = 每笔订单增加17%
  • 1.50 = 每笔订单增加50%

乘数1.17示例：订单1使用0.01手，订单2使用0.0117手，订单3使用0.0137手

DCA模式 - 选择您的平均策略：

  • All DCA: 允许盈利和亏损方向的平均
  • Only DCA+: 仅在盈利方向平均
  • Only DCA-: 仅向下平均（添加到亏损仓位）

恢复系统

单个/组订单止盈 - USD (0.5) - 单个仓位利润目标

最大负回撤阈值 - USD (5.0) - 触发恢复模式的回撤水平

恢复目标利润 - USD (5.0) - 关闭所有仓位的总利润目标

Williams %R过滤器

Williams %R时间框架 - 用于%R计算的图表时间框架（M1、M5、M15等）

Williams %R计算周期 (100) - 用于%R计算的K线数量

%R平均确认的前几根K线数 (2) - 确认信号所需的K线数

避免超买噪音的上限阈值 (-30.0) - 忽略高于此水平的信号

避免超卖噪音的下限阈值 (-70.0) - 忽略低于此水平的信号

新K线检查

新K线检测的时间框架 - 何时检查新的交易机会

基本设置

启用交易时间过滤器 - 将交易限制在特定时间

交易开始时间 GMT+0 (8:00) - 每天何时开始交易

交易结束时间 GMT+0 (9:00) - 每天何时停止交易

启用点差过滤器 - 在高点差期间避免交易

最大允许点差 - 点数 (30) - 如果点差超过此值则跳过交易

最大滑点 - 点数 (15) - 订单执行容差

启用详细日志 - 在日志中显示详细信息

利润标签

在图表上启用利润标签 - 在图表上显示盈亏标签

利润标签的字体大小 (8) - 利润文本的大小

在图表上保留标签的小时数 (36) - 显示标签的时长

高级功能

噪音过滤技术

EA包含复杂的噪音过滤以避免虚假信号，通过忽略极端超买/超卖区域的%R信号，在下订单前要求多根K线确认，以及防止波动市场中的锯齿状交易。

智能恢复算法

当回撤超过最大负回撤阈值时，系统暂停单个止盈，根据%R方向继续DCA，监控总投资组合利润，当达到恢复目标时关闭所有仓位，并重置系统以重新开始。

自适应仓位管理

DCA一致性检查确保新的DCA订单与%R方向一致。动态步长调整对后续订单使用更大步长以防止过度暴露。智能手数递增通过指数增长更快地恢复损失。

交易场景

场景1：趋势市场（买入）

%R在1850.00转为看涨，买入订单1在1850.00使用0.01手。价格上涨至1851.50并获利$0.50。%R保持看涨，价格回落至1848.90，买入订单2在1848.90使用0.0117手。持续直到趋势改变。

场景2：恢复模式

投资组合回撤达到最大负回撤-$5.00。系统进入恢复模式，暂停单个止盈，根据%R信号继续DCA，当达到恢复目标+$5.00时关闭所有仓位。

最佳设置指南

保守型（初学者）- 起始手数：0.01，乘数：1.10，Step1/Step2：150/250点，最大回撤：3.0 USD

激进型（有经验者）- 起始手数：0.02，乘数：1.25，Step1/Step2：80/120点，最大回撤：10.0 USD

平衡型（推荐）- 默认设置提供最佳风险/回报比，适合$500+账户，预期月收益率5-15%

专业功能

多货币支持适用于所有外汇对、金属和指数。VPS兼容实现24/7运行。低延迟优化最小资源使用。经纪商中立适用于所有MT5经纪商。回测友好提供全面的历史测试支持。

最低要求

MT5平台，$100+账户（建议$500+），稳定的互联网连接，对网格交易的基本理解。

技术规格

平台：MetaTrader 5 | 策略：Williams %R网格与DCA | 仓位管理：带恢复模式的智能网格系统 | 风险方法：带回撤保护的渐进式手数调整

使用这款机构级EA转变您的交易方式。


推荐产品
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
专家
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
专家
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
专家
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
专家
DollarEdge Reversal EA Pro：日线图上的美元反转检测 DollarEdge Reversal EA Pro 旨在识别美元主要货币对中潜在的反转条件。它在 日线 (D1) 时间框架上运行，并使用美元影响反转策略 (UIRS)，这是一种宏观技术方法，用于评估美元在多个相关品种中的强弱。 该EA侧重于系统的信号检测、结构化的执行和可配置的风险参数，适用于偏好波段交易或头寸设置的交易者。 核心交易逻辑             DXY 情绪引擎： 该EA评估美元指数 (DXY) 趋势，并与多达九个美元主要货币对进行交叉核对。这有助于识别相关性变化和动量转换。                 基于水平位的拒绝确认： 使用ATR调整的缓冲区评估支撑或阻力区域附近的价格行为，以过滤潜在的反转信号。                   执行系统： 包括基于ATR的止损、保本功能、部分退出逻辑和可调节的风险回报目标。                 动态头寸规模确定： 头寸规模根据账户净值、选定的风险百分比和可用保证金进行计算。         如果此EA对您的交易有帮助，我们感谢
FREE
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
专家
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
King Experts V2
Craig Alden Matteo
专家
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
专家
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
专家
仅剩 7/10 份，首发价格 $85！ 理念 — “只有当市场说可以时才构建。” 大多数网格只是随意放置水平然后祈祷。MAM White 会先请求许可——来自趋势、来自波动率、来自您的经纪商。它只在快速 EMA 与强大的慢速 EMA 趋势一致，并且价格与中心保持适当距离时才会构建单向 LIMIT 网格。没有趋势？不构建。刚刚翻转？冷却期。点差过大或超出交易时间？暂停。 当它行动时，它会谨慎行事：LIMIT 订单在 EMA_fast 周围以精确的步长布置，每个订单都通过服务器验证，并考虑止损/冻结水平。如果无法在下单时安全附加止盈，则在成交后再附加，无需任何麻烦。最终结果是一个像纪律助手一样的网格：与走势一致、受控、且避免经纪商错误。冷静的结构 > 混乱的成交。 (其余技术部分同样精准翻译，不失吸引力)
FREE
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
专家
MidasZigzag EA This EA is an automated trading system specifically developed for GOLD (XAUUSD) trading. It employs a breakout strategy based on the ZigZag indicator and is optimized for 15-minute timeframe trading. Recommendations: Currency Pair: XAUUSD (GOLD) Timeframe: M15 (15-minute) Minimum Deposit: $500 Account Type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads Brokers: IC Markets, Pepperstone, Exness, and other low-spread brokers Important:   Using a LOW SPREAD account is crucial for optimal
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
专家
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
专家
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
专家
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
专家
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
RSI Auto Trader
Harun Benge
专家
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
专家
这个机器人是一个自动化的交易工具，利用这两个流行的指标在外汇市场中识别交易机会。RSI指标（相对强度指数）是一种技术指标，用于衡量一个资产相对于市场上其他资产的相对强度。Bollinger Bands是一种测量市场波动性的指标，有助于确定一个特定资产的价格限制。 RSI和Bollinger Bands指标的交易机器人结合使用这两个指标来识别有利可图的交易机会。当RSI指示资产处于超买或超卖状态，并且Bollinger Bands指示价格接近价格限制时，机器人会自动进入或退出交易。 最棒的是，这个机器人可以同时在多个货币对中运行，这意味着它可以同时寻找多种货币的交易机会。这对于希望多样化自己的投资组合并最大化利润的交易者尤其有用。 RSI和Bollinger Bands指标的交易机器人易于设置和使用。它可以根据用户的偏好进行定制。此外，该机器人是完全自动化的，这意味着它可以在不需要持续监督的情况下全天候运行。 无论您是经验丰富的交易者还是希望在外汇市场中涉足的新手投资者，RSI和Bollinger Bands指标的交易机器人都可以帮助您最大化利润并将风险降至最低。凭借其能够同时在多个货
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
专家
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
专家
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
专家
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
专家
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
GoldenEagle
Chantal Thys
专家
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
专家
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
专家
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
专家
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
GoldStorm Pro - 高级多策略分形交易系统 概述 GoldStorm Pro是一款专门为黄金(XAUUSD)交易设计的复杂Expert Advisor，使用高级分形突破策略。该系统结合三个独立的交易策略，协同工作以捕捉不同的市场波动，同时保持严格的风险管理。 主要功能 多策略架构 策略A（保守）提供高概率设置的长期波段交易。策略B（激进）提供基于动量的突破交易以应对波动性走势。策略C（趋势跟随）实现主要趋势跟随以实现大幅利润捕获。 高级分形分析 多时间框架分形检测系统，具有可自定义的左/右K线确认、动态回溯期优化和带偏移缓冲区的智能入场价格计算。 全面风险管理 基于百分比的仓位调整、最大每日交易限制、高级资金管理检查以及多重安全过滤器和验证。 智能交易管理 保本功能、追踪止损系统、虚拟订单过期和智能仓位监控。 策略详情 策略A - 保守波段交易 分析时间框架：4小时图表用于趋势识别。入场时间框架：1小时图表用于精确时机。风险回报：2.5:1比率，优化以获得持续利润。理想用途：低风险的稳定高概率设置。 策略B - 激进动量 分析时间框架：1小时图表用于动量检测。入场时间框架
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
指标
TradingDashboardPro - MT5专业交易分析指标 概述 TradingDashboardPro是一款综合性实时交易分析仪表板，可将您的MT5图表转变为强大的账户监控站。这款专业级指标提供交易表现的即时可视化并支持多语言，通过每5秒更新一次的实时数据帮助您做出明智决策。 主要功能 多语言支持 内置10种语言翻译： English, Russian, Chinese, Spanish, Portuguese,  Vietnamese,   French, Italian, Korean, and Japanese 。所有界面元素包括标题、标签和状态消息都会根据您选择的语言自动翻译。 实时账户监控 通过实时更新跟踪您的账户健康状况，显示余额、净值、保证金水平和杠杆。仪表板自动对风险级别进行颜色编码：绿色表示安全区域，黄色表示警告，红色表示危险区域。在接近临界阈值时通过即时视觉警报监控保证金水平。 实时持仓跟踪 三个动态摘要框显示您当前的市场敞口：买入持仓显示总数量、交易量和盈亏（绿色显示），卖出持仓显示红色，综合总计显示蓝色以汇总所有持仓的视图。 多时间框架业绩分析 该指
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
Cloud DCA Pro EA - 高级Ichimoku DCA交易系统 产品概述 Cloud DCA Pro是一款复杂的智能交易顾问，结合了Ichimoku Kinko Hyo分析与智能美元成本平均法(DCA)策略。专为寻求系统化、无情绪交易且不使用传统止损的交易者设计。 主要功能 无止损策略 - 使用智能DCA级别代替硬止损 Ichimoku云图分析 - 专业趋势检测和过滤 智能DCA系统 - 使用乘数进行渐进式仓位平均 双向交易 - 管理买入和卖出DCA序列 智能状态管理 - 基于趋势变化暂停和恢复 可视化盈利跟踪 - 图表上的标签监控表现 Ichimoku设置 Tenkan-sen周期 (默认: 9) - 用于短期趋势检测的转换线 Kijun-sen周期 (默认: 26) - 用于中期趋势分析的基准线 Senkou Span B周期 (默认: 52) - 控制云图形成宽度 启用详细日志 (默认: 是) - 交易决策的全面日志 DCA设置 初始手数 (默认: 0.01) - 第一笔交易的起始仓位大小 DCA手数乘数 (默认: 1.5) - 在每个DCA级别乘以手数 最大DCA级
SeeGrid EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
SeeGrid EA - 高级网格交易系统 概述 SeeGrid EA v1.20是一款复杂的双向网格交易系统，实施动态美元成本平均法(DCA)策略并配备高级风险管理。该Expert Advisor结合传统网格交易与智能仓位管理和自动化市场分析。 主要功能 双向DCA网格系统 正向DCA跟随趋势方向并进行渐进式手数倍增。负向DCA提供反趋势平均并使用单独的风险参数。动态网格间距根据市场波动率(ATR)自动调整。独立买入/卖出管理确保每个方向使用单独的计数器和逻辑运行。 高级风险管理 多级安全包括单个仓位止盈、负回撤保护和正回撤目标。仓位修剪提供盈利与亏损仓位的智能部分关闭。每日利润限制在达到每日目标时自动停止交易。保证金水平监控防止危险的过度杠杆。紧急止损在高回撤期间启用自动仓位关闭。 市场条件适应 基于ATR的波动率过滤器自动调整网格间距以适应市场波动率。基于时间的交易提供可配置的交易时间，使用GMT+0时区。点差控制在高点差条件下暂停交易。市场时段识别针对不同交易时段进行优化。 交易模式 AUTO模式提供基于价格水平的全自动网格交易。MANUAL模式允许用户控制的订单下单并使用D
FREE
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
指标
RSI Advanced - 提升您的分析和高潜力交易信号 概述 RSI Advanced是MetaTrader 5的强大自定义指标，旨在提升您的技术分析并提供可靠的交易信号。该指标将标准相对强弱指数(RSI)与复杂的移动平均线(MA)和布林带(BB)系统集成，直接应用于RSI数据。此外，它还包含高级背离检测功能，使交易者能够识别潜在的市场趋势和战略入场点。 主要功能 多层RSI系统 基础RSI线使用可自定义周期计算（默认为10）并应用于收盘价。此线通常默认隐藏但可以显示。快速MA线（绿色）是基础RSI线的2周期简单移动平均线，专为快速响应而设计。信号MA线（红色）是快速MA线的7周期简单移动平均线，充当信号过滤器。基线MA线（橙色）是基础RSI线的34周期简单移动平均线，作为布林带的中心并反映更广泛的趋势。 应用于RSI数据的布林带 基于RSI数据计算，周期为34，偏差为1.618。这些带帮助识别RSI运动中的超买/超卖区域，并在快速MA线移出带外然后返回时发出潜在转折点信号。 时钟角度信号逻辑 当快速MA线（绿色）穿越信号MA线（红色）时，指标使用独特的"时钟角度"算法来评估交叉点
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
实用工具
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - 高级交易管理工具 (重要提示：这是一个交易管理实用程序，而非自动交易系统。它通过智能平仓现有持仓来减少回撤；它不会开设任何新订单。) 是否正为处理回撤和手动管理复杂的对冲持仓而烦恼？ 隆重推出 Smart Order Hedging EA MT5 Pro ，这是一款强大的智能工具，旨在 自动 查找并关闭您 MetaTrader 5 账户上现有的盈利和亏损订单组合。其主要目标是根据您设定的规则 减少回撤 并 整合利润 。由 @BKTVentures 开发。 虽然通常被称为“对冲” EA，但请注意其功能是 关闭现有的相反方向持仓 （使用盈利抵消亏损），而不是开设新的对冲交易。它会仔细扫描您的未平仓头寸（针对当前交易品种，并可选定特定的订单识别码），识别潜在的平仓机会，根据您选择的策略确定优先级，并在净利润符合您期望范围时执行平仓。 主要功能： 自动化持仓管理： 设置您的参数，让该实用程序全天候处理查找和关闭对冲持仓的复杂任务。 多种平仓策略： 选择多种方法来减少风险敞口： 标准 (1:1)： 关闭一个盈利订单以对冲一个亏损
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
实用工具
Magic Order Manager EA v1.02 - 专业交易助手 智能仓位管理工具与自动止盈系统 产品描述 Magic Order Manager是一款专业级Expert Advisor，旨在通过智能自动化和风险控制优化交易利润。该仓位管理工具基于可自定义规则提供自动获利了结，同时保持全面的风险监控。 主要功能 智能自动止盈 达到利润目标时自动关闭所有仓位。基于仓位数量的动态利润水平（1-2、3-5、6-10、超过10个仓位）。消除持续手动监控的需要。 高级风险管理 带历史数据的实时最大回撤跟踪。最坏情况下的仓位数量和手数监控。从交易历史中智能计算费用。专业风险评估仪表板。 实时监控面板 带颜色编码状态的实时盈亏监控。跟踪实现利润目标的进度。全面的交易统计数据。一键手动控制可关闭所有仓位和重置数据。 多策略兼容 适用于任何交易策略，包括网格、马丁格尔和剥头皮。支持手动交易（Magic = 0）和EA交易。支持不同品种和策略的多实例运行。兼容所有外汇对、金属和指数。 工作原理 EA监控开仓位置，当达到预定利润水平时自动关闭所有交易： 1-2个仓位：目标$20，关闭所有仓位 3
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
实用工具
PosiOptimizer EA - 智能对冲仓位优化器 概述 PosiOptimizer EA是一款复杂的仓位管理工具，专为通过智能关闭反向订单对来优化对冲策略而设计。该Expert Advisor使用包括K-means聚类、哈希映射和夏普比率分析在内的高级算法来识别和关闭最优仓位对，同时保持可控回撤和期望的买入/卖出比率。 主要功能 高级配对算法 EA采用多种复杂算法来识别最优订单对。哈希映射实现提供快速仓位匹配和分组。K-means聚类自动按价格水平对相似仓位进行分组。贪婪匹配算法首先选择最有效的配对。夏普比率优化基于风险调整后的回报评估配对。 智能仓位管理 智能仓位配对关闭反向订单以减少风险敞口。微手优化允许部分仓位关闭以实现精细风险管理。动态手数调整基于效率评分调整关闭量。仓位分组在可配置的点数范围内合并相似订单以简化管理。 全面风险控制 最大回撤增加限制防止过度账户暴露。基于百分比或固定美元的回撤控制提供灵活的风险管理。买入/卖出比率维护确保平衡的投资组合暴露。波动市场检测在高波动期间自动调整风险参数。压力模式乘数在动荡市场期间增加回撤限制。 多因素评分系统 每个潜在配对使
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
实用工具
EA Performance Monitor - 您的交易指挥中心 概述 EA Performance Monitor是MetaTrader 5的综合监控工具，可对图表上运行的所有Expert Advisors提供实时监督。该实用程序在集中式仪表板上显示性能指标、风险评估和账户健康状况，实现高效的投资组合管理和明智的决策制定。 主要功能 指挥中心仪表板 将您的交易工作空间转变为专业的指挥中心，单个面板显示实时性能指标，包括每5秒更新一次的利润、交易和仓位。即时风险评估清晰显示回撤百分比。账户健康监控器显示余额、净值和保证金水平并配有视觉警告。 智能EA检测引擎 无需设置。自动发现功能查找所有图表上运行的每个EA。智能映射将交易活动匹配到正确的EA。实时状态突出显示活跃的EA并标记等待中的EA。 专业风险管理 基于实际账户余额的内置回撤跟踪。历史峰值跟踪保持最佳表现记录。一键重置允许重新开始而不丢失EA设置。 数据完整性 防崩溃存储确保性能数据在MT5重启后保留。智能验证自动修复损坏的数据。具有多层安全保护的备份系统保护您的历史记录。 性能优化 即使使用20+个EA，轻量级操作也只使用最
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
专家
Enhanced Candlestick DCA EA - 专业交易策略 描述 Enhanced Candlestick DCA EA是一款复杂的多策略交易系统，结合了日本蜡烛图形态分析与先进的美元成本平均法(DCA)仓位管理。考虑到安全性和盈利性，该EA通过其智能入场系统和全面的风险管理框架动态适应不断变化的市场条件。 主要功能 入场系统 蜡烛图形态识别识别看涨和看跌形态以确定方向偏向。RSI确认过滤器提供可选的基于动量的入场以避免逆强趋势交易。多重交易模式提供完全灵活性，包括仅买入、仅卖出或双向交易。入场频率控制允许自定义EA评估市场条件的频率（每个tick、M1或当前时间框架）。 高级DCA管理 智能仓位构建策略性地添加仓位以利用价格波动。动态手数调整使用可自定义的乘数来扩展DCA序列中的仓位大小。可配置步长间隔提供对DCA订单之间最小距离的精确控制。最大DCA级别保护通过限制DCA订单数量防止过度暴露。 利润管理 双重止盈系统包括单个订单止盈，为独立仓位设置个别利润目标，以及篮子止盈，为DCA仓位序列设置集体利润目标。智能订单关闭算法优先关闭盈利仓位。 动态追踪止损技术自动跟随
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
XSmartPro EA - 专业网格交易系统 智能双向DCA网格与高级安全过滤器 概述 XSmartPro EA是一款专业的网格DCA（美元成本平均法）交易系统，专为寻求安全高效外汇交易的交易者设计。该EA使用智能双向网格策略结合高级技术过滤器来优化入场点并保护您的账户。 主要功能 智能网格DCA系统 双向网格在上升趋势中自动开启买入订单，在下降趋势中开启卖出订单。灵活的DCA乘数使用几何级数进行渐进式手数增加（默认1.05倍）。动态步长系统采用双层系统，Step1为200点，Step2为300点。最大订单控制允许可配置的最大DCA订单数，最多50个订单。 高级技术过滤器 EMA趋势过滤器使用EMA（默认D1上的34周期）来确定市场方向。RSI安全过滤器仅在RSI确认极端条件时入场（超卖低于25，超买高于75）。智能入场逻辑仅在上升趋势加RSI超卖时买入，仅在下降趋势加RSI超买时卖出。趋势变化检测在趋势反转时自动切换方向。 风险管理与安全 个别止盈默认为每个订单目标利润$0.25。正回撤目标在总利润达到$5时关闭所有仓位。追踪止损提供可选的追踪止损，具有可自定义的激活和步长。保证
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
专家
PrecisionGold PRO：XAUUSD 算法交易的机构级方案 欢迎查阅 PrecisionGold PRO 文档，这是一款专为解决黄金市场固有波动问题而设计的交易系统。这不是一个“快速致富”的工具；它是为严肃的资本增长而设计的纪律执行算法。 零妥协的安全： 无网格 (No Grid)。无马丁格尔 (No Martingale)。无套利。 核心理念： “基于市场结构的狙击手入场”。 第 1 部分：“狙击手”逻辑解码 大多数黄金 EA 之所以失败，是因为它们试图猜测市场方向或通过加倍下注来挽回损失。PrecisionGold PRO 与众不同。它依赖于源代码中严格编写的**“三因素融合模型”**。 1. 宏观趋势过滤器 (H4 时间框架) 在寻找交易之前，EA 使用双指数移动平均线系统 (EMA 50 & EMA 200) 扫描更高的时间框架 (H4)。 看涨情景： 如果 价格 > EMA 50 > EMA 200，EA 进入“仅买入模式”。 看跌情景： 如果 价格 < EMA 50 < EMA 200，EA 进入“仅卖出模式”。 优势： 这防止了 EA 在顶部买
筛选:
245237776
226
245237776 2025.12.25 15:24 
 

用户没有留下任何评级信息

budij
14
budij 2025.07.21 03:19 
 

用户没有留下任何评级信息

Khac Thanh Bui
4522
来自开发人员的回复 Khac Thanh Bui 2025.12.24 07:37
Thanks
回复评论