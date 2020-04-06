Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - 是 Meta Trader 4 的最佳專家顧問之一。該顧問的獨特演算法會分析資產價格的變動，同時考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理和手數乘數。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.



Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE



My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax

建議：

經紀商 - RoboForex , Weltrade, WorldForex 或其他，成功優化後

或其他，成功優化後 帳戶類型 – 具有對沖功能的 PRO/ECN

時間範圍 - M30

符號-XAUUSD（黃金）

初始存款 - 5000 起

槓桿 - 1:100起

交易模式 - 建議 VPS（24/7）= 可接受的 ping 值為 0-30 毫秒

優化和測試期 - 12-60個月

建議優化頻率 - 每 3-6 個月

優點：





1. EA 交易不使用指標、不使用外部資源、不依賴基本面分析和/或新聞。

2. EA 交易在策略測試器以及模擬帳戶和真實帳戶上的交易方式幾乎相同。

您可以交易任何資產（貨幣、金屬、加密貨幣、股票、指數等）。

3. EA 交易可用於中長期投資，也可用於超頻存款。

4. 您可以安裝 EA 交易以在任何時間範圍的圖表上進行交易。可以在 Expert Advisor 的設定中更改關鍵參數，以便每個交易者都可以輕鬆地針對其經紀商、帳戶類型和存款優化和自訂顧問。此圖表還顯示一個資訊面板，用於統計 EA 的運行參數。





筆記：





1. EA 交易為其所有訂單都內建了 Magic。您不能將顧問用於同一交易終端的不同資產。

2. 在購買 EA 交易之前，請確保您擁有適當的經驗和電腦來優化和測試 EA 交易。

警告：





1. 在真實帳戶上安裝 Expert Advisor 之前，有必要針對顧問將進行交易的特定經紀商、帳戶類型和存款來優化和測試顧問。









💥 使用此 EA 交易的利潤取決於您願意承擔的風險......!!!

























祝大家交易順利，獲利穩定！