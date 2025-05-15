Luxor The Oscillators Engine
- 指标
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- 版本: 1.3
- 更新: 24 七月 2025
Luxor — 精准与高效的专业交易工具
Luxor 是一款先进的交易指标，基于两个成熟算法的强大组合：ALMA（Arnaud Legoux 移动平均） 和 PCH（百分比变化）。它可提供清晰、可靠的 买入、卖出和退出信号，并结合 动态 RMS 波段 与 实时推送通知。
主要特点：
-
精准的进出场信号，帮助你果断操作；
-
先进的 ALMA 平滑算法，有效过滤市场噪音；
-
PCH 动态变化检测，识别趋势爆发和动量加速；
-
RMS 波段，根据市场波动自动调整信号阈值；
-
实时推送通知，手机上立即收到交易信号；
-
独立窗口显示，界面清晰，易于分析。
可调参数：
-
input_length , input_smooth ：控制信号灵敏度；
-
offset , sigma ：精细调整 ALMA 曲线；
-
blen , bmult ：设定 RMS 波段宽度；
-
ShowSignals , EnableNotifications ：是否显示信号与推送通知。
使用建议：
-
适用于所有货币对、指数、加密货币和股票；
-
推荐时间周期：M15 到 H4；
-
适合手动交易和自动化策略结合使用。
推送信号：
-
BUY：确认的上涨突破；
-
SELL：确认的下跌突破；
-
EXIT：趋势减弱或反转信号。
注意：请确保在终端中启用了推送通知功能。
其他信息：
-
开发者：Titouan Cadoux
-
版本：1.00
-
支持：如有疑问，请通过 MQL5 私信联系。
立即下载 Luxor，提升你的交易水平
先在模拟账户中测试，准备好后可无缝过渡到真实账户交易。
