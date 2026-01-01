Satoshi Protocol

Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false – 允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA