XtremeGold MT4

XtremeGold - 自动化黄金交易机器人 (XAUUSD)

XtremeGold 是一款先进的交易机器人，旨在通过最大限度地减少风险来利用黄金市场的机会。该机器人基于支撑位和阻力位策略，并结合简单（SMA）和指数（EMA）移动平均线，分析多个时间框架以捕捉精确信号，并在最佳条件下执行交易。

从亚洲到美洲的持续分析：

机器人从亚洲交易时段开始寻找机会，并持续分析直到美国交易时段结束，提供24小时的市场监控，捕捉持续的机会。

动态的头寸管理：

XtremeGold 自动管理您的进场和出场，以优化每个头寸。如果出现亏损头寸，它将在当天结束前平仓，以限制损失。对于盈利头寸，如果趋势仍然有利，可以保持几天以最大化利润。

Take Profit 的灵活性：

Take Profit 可以根据您的偏好进行调整，允许您根据您的交易策略自定义利润目标。

参数和分析频率：

机器人主要在15分钟的时间框架上操作，适应所有交易时段，从亚洲时段到美洲时段。其默认参数已优化，以在合理的初始资本要求下提供稳定的性能。

最低资本要求：

为优化使用此机器人，建议最低初始资本为50美元，交易量为0.01。

回测和性能：

XtremeGold 已通过多个年份的历史数据进行了严格测试，以确保在黄金市场上获得稳健的表现。然而，过去的结果并不能保证未来的表现，市场条件可能会影响实际结果。

个性化支持：

我们提供完整的支持，帮助您安装和使用 XtremeGold，确保您能够充分利用这款高效的交易机器人。