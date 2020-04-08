这个 Gann Candles 指标将一系列 W.D. Gann 的策略整合到一个交易指标中。Gann 是一位传奇交易员，生于 1878 年至 1955 年。他最初是一名棉农，1902 年 24 岁时开始交易。他的策略包括几何、天文学、占星术、时间周期和古代数学。尽管 Gann 写了几本书，但没有一本书包含他的所有策略，因此需要多年的学习才能学会。他还是一位虔诚的圣经和古希腊和埃及文化学者，并且是苏格兰礼仪共济会的 33 级会员。





为了简化我认为最好的 Gann 策略，我将它们简化为一个指标，当这些策略同步或不同步时，该指标只会为您现有的价格条着色。这大大减少了潜在的图表混乱。此外，我将输入设置的数量减少到只有两个：





FastFilter 和

SlowFilter

FastFilter 和 SlowFilter 都必须设置为 5 或更多，如将指标附加到图表时在“输入”选项卡中所述。





Gann Candles 适用于常规时间图表（M5、M15、M20 等）和自定义图表（Renko、范围条等）。指标不会重新绘制。





使用默认设置时，蓝色蜡烛形成看涨价格模式，灰色蜡烛形成平盘（横向）价格模式，白色蜡烛形成看跌价格模式。交易 Gann Candles 的最简单方法是在蓝色蜡烛收盘时买入并在灰色蜡烛收盘时退出，然后在白色蜡烛收盘时卖出并在灰色蜡烛收盘时退出。图表上的 Gann Candles 图片（如下）或多或少说明了一切。





