Pullback Arrows
- 指标
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- 版本: 1.2
- 更新: 7 三月 2025
- 激活: 10
Gāi zhǐbiāo tígōng mǎi rù hé mài chū jiàntóu yǐjí jīyú EMA de yídòng píngjūn xiàn hé tiáo xíng yánsè
yídòng píngjūn xiàn shàngfāng jǐn xiǎnshì mǎi rù jiàntóu, yídòng píngjūn xiàn xiàfāng jǐn xiǎnshì mài chū jiàntóu
jiàntóu jīyú fǎn zhuǎn suànfǎ, yīncǐ shìtú zhǎodào huítiáo diǎn
kěyǐ gēnjù xūyào jīhuó jǐngbào
shìhé rènhé shíjiān fànwéi huò xuǎnzé de gōngjù
gòumǎi qián qǐng xiān jìnxíng yǎnshì cèshì
xiǎngshòu
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Simple indicator but powerful .