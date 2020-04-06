官方指南： 要详细了解每个参数和配置，您可以在此查阅官方手册：Ultra Risk 用户指南 Ultra Risk 理念：速度与安全 在购买此软件之前，您必须了解其本质：Ultra Risk 的设计只有一个目的：在最短的时间内实现账户的激进增长。 在交易中，利润与风险成正比。为了取得由非凡的成果，该系统在数学上承担了极高的风险水平。这不是一个用于保守财富保值的工具；它是一个用于投机的资本加速引擎。

1) 为什么要承担这种风险？ 大多数交易者浪费时间试图规避风险。Ultra Risk 通过智能网格（Grid）架构来管理风险： • 买入逻辑： 与随机系统不同，Ultra Risk 耐心等待价格下跌以“低价买入”（Entry Drop Percent）。它从不追逐价格；它让市场走向它。

• 适应性： 如果市场走势不利，系统不会崩溃；它会扩展。其自适应网格根据实际波动率调整距离，避免了静态网格典型的过早崩溃。

• 智能退出： 系统通过在极端位置积累交易量来转移操作的“重心”。这拉近了盈亏平衡点，增加了关闭的概率，寻求与所承受的风险（回撤）成正比的利润。

2) 价格结构 我们为理解这一理念的有远见者提供了便利的准入门槛。价格将逐步上涨，以保护策略的独特性并限制用户数量。 在下一次涨价之前，立即锁定您的终身许可证。

3) 技术规格 建议以下操作条件： • 品种： 针对 XAUUSD (黄金) 进行了优化。可适应其他货币对。

• 时间周期： H1。

• 杠杆： 兼容任何杠杆。建议 1:500 或更高 以优化保证金。

• VPS： 建议使用，以确保全天 24 小时管理和关闭交易。