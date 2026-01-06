相似订单

找个编程高手，熟悉黄金动态。写一个ea 200+ USD 核心要求 ：趋势共振策略 + 严格风控，严禁马丁格尔 / 网格无限加仓 一、基础配置 项目 要求 开发平台 MetaTrader 5 （ MT5 ） 开发语言 MQL5 交易品种 XAUUSD/XAUUSD.c （兼容标准 / 美分账户） 核心周期 M30 （决策） + D1 （趋势过滤） 账户适配 ECN/STP 、标准、美分账户 禁止逻辑 马丁格尔加倍加仓、网格无限扛单 二、核心策略逻辑 1. 指标组合与开仓条件（需同时满足） 模块 指标参数 触发条件 趋势判断 D1 EMA200 （收盘价） 多头： M30 收盘价＞ EMA200 空头： M30 收盘价＜ EMA200 位置信号 M30 布林带（ 20,2 ） 多头：价格触碰 / 略下穿下轨空头：价格触碰略上穿上轨 震荡过滤 M30 MFI （ 14 ） 开仓仅允许 20≤MFI≤80MFI ＞ 80 禁多； MFI ＜ 20 禁空 量价验证 M30 OBV 多头：价涨

找一个EA编程高手国内同行最好 100+ USD 价格面仪。具体细节和要求。我们电话沟通。我不是经常在线。看到信息 我会找你。留下你的联系方式 谢谢