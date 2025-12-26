意大利12个月BOT债券拍卖 (Italy 12-Month BOT Auction)
BOT，即“普通国库券”，是指期限小于或等于12个月的零息债券或无息债券。这个BOT债券期限为12个月。
意大利政府通过竞争性拍卖发行BOT债券，这个拍卖只有代表客户操作的金融中介机构才能参与。
这些拍卖会在远程信息技术“obbligazioni”（债券）和政府债券市场等市场中进行。
对于每种零息证券，BOT债券平均金融持续期限等于证券额定期限。可以通过联系银行、邮局或金融中介机构购买Bot债券。它们既可以在发行时购买，也可以在每日交易数百种证券并可满足供需要求的证券交易所购买。BOT债券也可以被偿还，即偿还价值就是证券的票面价值。
BOT债券既有优势，也有风险，因为在过去，它们在被计算回报（利润）简单轻松所吸引的小投资者中获得了成功。另一方面，它们是收入较低的投资形式。因为收益率可以反映意大利政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
"意大利12个月BOT债券拍卖 (Italy 12-Month BOT Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.181%
2.063%
2.063%
2.050%
2.050%
2.030%
2.030%
2.012%
2.012%
1.961%
1.961%
1.983%
1.983%
1.959%
1.959%
2.122%
2.122%
2.337%
2.337%
2.323%
2.323%
2.517%
2.517%
2.411%
2.411%
2.695%
2.695%
2.859%
2.859%
2.892%
2.892%
3.112%
3.112%
3.483%
3.483%
3.584%
3.584%
3.546%
3.546%
3.533%
3.533%
3.546%
3.546%
3.522%
3.522%
3.442%
3.442%
3.528%
3.528%
3.860%
3.860%
3.942%
3.942%
3.873%
3.873%
3.820%
3.820%
3.947%
3.947%
3.637%
3.637%
3.460%
3.460%
3.390%
3.390%
3.613%
3.613%
3.179%
3.179%
3.086%
3.086%
2.669%
2.669%
2.690%
2.690%
2.532%
2.532%
2.091%
2.091%
0.994%
0.994%
0.722%
0.722%
0.893%
0.893%
0.121%
0.121%
-0.105%
-0.105%
-0.436%
-0.436%
-0.324%
-0.324%
-0.444%
-0.444%
-0.467%
-0.467%
-0.533%
-0.533%
-0.474%
