BOT，即“普通国库券”，是指期限小于或等于12个月的零息债券或无息债券。这个BOT债券期限为12个月。

意大利政府通过竞争性拍卖发行BOT债券，这个拍卖只有代表客户操作的金融中介机构才能参与。

这些拍卖会在远程信息技术“obbligazioni”（债券）和政府债券市场等市场中进行。

对于每种零息证券，BOT债券平均金融持续期限等于证券额定期限。可以通过联系银行、邮局或金融中介机构购买Bot债券。它们既可以在发行时购买，也可以在每日交易数百种证券并可满足供需要求的证券交易所购买。BOT债券也可以被偿还，即偿还价值就是证券的票面价值。

BOT债券既有优势，也有风险，因为在过去，它们在被计算回报（利润）简单轻松所吸引的小投资者中获得了成功。另一方面，它们是收入较低的投资形式。因为收益率可以反映意大利政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。

