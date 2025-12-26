意大利10年期BTP国债拍卖 (Italy 10-Year BTP Auction)
10年期BTP国债拍卖反映了十年期意大利国债(Buoni del Tesoro Poliannuali)的平均收益率。意大利BTP国债期限包括3年期、5年期、7年期、10年期和30年期。政府发行证券以借款来弥补从税收中获得的数额与用于现有债务再融资和/或创造资本的数额之间的差距。BTP国债的收益率代表投资者在整个持有证券期限内将获得的回报。拍卖的所有参与者都会得到与最高接受报价相同的收益。必须密切关注回报的变化，因为它们是该国公共债务情况的指标。
BTP国债或多年期国债是意大利政府发行的债务凭证形式的政府债券，期限均为一年以上。
它们在一般政府证券市场上的兑换金额超过250万欧元，而低于MOT。
该国债有效期为十年，年息每六个月支付一次，因此收益率5%的BPT国债每六个月支付一次票息，利率为2.5%，剩余票息以2.5%利率在另六个月结束时支付，回报由BTP固定利率得出，发行价格减去偿还价格。
该证券到期时会有票面价值，因此被视为是一种保本证券。BTP国债价格根据递延年金的现值之和计算，其中分期付款由息票的固定值加上到期时收到的票面价值的现值得出。
BTP国债仅在意大利或欧洲发行，在欧洲发行时它们与欧洲通货膨胀指数挂钩，用调和居民消费价格指数HICP (IAPC)表示，不考虑欧盟统计局每月计算的烟草，而意大利的BTP则与意大利通货膨胀指数挂钩。
