- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
222.50 USD
En kötü işlem:
-105.80 USD
Brüt kâr:
727.69 USD (23 320 pips)
Brüt zarar:
-307.91 USD (15 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (292.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
435.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
92.29%
Maks. mevduat yükü:
36.27%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
3 (20.00%)
Satış işlemleri:
12 (80.00%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
27.99 USD
Ortalama kâr:
72.77 USD
Ortalama zarar:
-61.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-210.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.81 USD (3)
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
210.81 USD
Maksimum:
210.81 USD (5.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (210.81 USD)
Varlığa göre:
1.76% (79.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +222.50 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +292.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|2.40 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
1
6%
15
66%
92%
2.36
27.99
USD
USD
5%
1:200