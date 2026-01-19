SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MK Forex Gold Master
Islam Fares Abdulaziz Abdulghani

MK Forex Gold Master

Islam Fares Abdulaziz Abdulghani
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 41%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
532 (83.25%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (16.74%)
En iyi işlem:
667.80 USD
En kötü işlem:
-164.68 USD
Brüt kâr:
3 198.94 USD (945 858 pips)
Brüt zarar:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (46.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
714.84 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.36%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
640
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
639 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
6.01 USD
Ortalama zarar:
-16.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-547.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-547.31 USD (4)
Aylık büyüme:
40.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
550.24 USD (12.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.45% (550.24 USD)
Varlığa göre:
0.41% (21.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 639
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 143K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +667.80 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -547.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot


Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&amp;af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&amp;st_strategy=110574513&sharer=investor
İnceleme yok
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MK Forex Gold Master
Ayda 100 USD
41%
0
0
USD
5.2K
USD
1
100%
639
83%
100%
1.83
2.28
USD
9%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.