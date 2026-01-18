SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 179%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
222 (92.88%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (7.11%)
En iyi işlem:
12.29 USD
En kötü işlem:
-7.58 USD
Brüt kâr:
700.50 USD (65 731 pips)
Brüt zarar:
-36.46 USD (2 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
116 (280.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
420.42 USD (106)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.27%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.21
Alış işlemleri:
210 (87.87%)
Satış işlemleri:
29 (12.13%)
Kâr faktörü:
19.21
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-2.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-36.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.46 USD (17)
Aylık büyüme:
68.86%
Yıllık tahmin:
835.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.46 USD (5.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.62% (36.46 USD)
Varlığa göre:
10.03% (257.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPUSD 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
GBPAUD 10
CHFSGD 10
CADCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
EURGBP 8
EURSGD 8
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDJPY 8
AUDUSD 8
NZDUSD 8
GBPSGD 7
EURCHF 7
AUDNZD 6
AUDJPY 6
AUDSGD 6
NZDCHF 6
EURJPY 5
USDCHF 5
NZDCAD 5
SGDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 4
USDSGD 2
GBPNZD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 38
EURAUD 26
GBPUSD 45
EURUSD 30
GBPCHF 36
GBPAUD 50
CHFSGD 31
CADCHF 17
GBPJPY 40
CHFJPY 46
EURGBP 26
EURSGD 15
EURCAD 22
GBPCAD 23
NZDJPY 11
AUDUSD 15
NZDUSD 0
GBPSGD 19
EURCHF 6
AUDNZD 9
AUDJPY 17
AUDSGD 16
NZDCHF 8
EURJPY 18
USDCHF 20
NZDCAD 3
SGDJPY 13
USDJPY 25
EURNZD 17
USDSGD 2
GBPNZD 15
AUDCAD 5
USDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 4.3K
EURAUD 3.4K
GBPUSD 3K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.1K
GBPAUD 5.3K
CHFSGD 3.8K
CADCHF 1.2K
GBPJPY 4.9K
CHFJPY 3.8K
EURGBP 1K
EURSGD 1.7K
EURCAD 2K
GBPCAD 3K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 510
GBPSGD 2.1K
EURCHF 409
AUDNZD 1.5K
AUDJPY 2.1K
AUDSGD 1.4K
NZDCHF 606
EURJPY 1.3K
USDCHF 1K
NZDCAD 475
SGDJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
EURNZD 1.6K
USDSGD 296
GBPNZD 1.3K
AUDCAD 419
USDCAD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.29 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +280.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
GoMarkets-Real 10
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1131
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 364
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 466
Exness-Real17
1.51 × 71
59 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
