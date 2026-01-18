- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 CAD
En kötü işlem:
0.00 CAD
Brüt kâr:
0.00 CAD
Brüt zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 CAD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 CAD
Ortalama kâr:
0.00 CAD
Ortalama zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CAD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
0.00 CAD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CAD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CAD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 CAD
En kötü işlem: -0 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TIOMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gold Trade Signal. Goal to have all profitable days and no open orders at end of day. Trade primarily 7pm to 2am EST.
İnceleme yok