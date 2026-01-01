Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 161%
- Aboneler
- 138
- Haftalar
- 36
- İşlemler
- 779
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.88
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 230%
- Aboneler
- 18
- Haftalar
- 66
- İşlemler
- 590
- Kazanç
- 57%
- Kâr faktörü
- 1.44
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 1 674%
- Aboneler
- 76
- Haftalar
- 220
- İşlemler
- 5560
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 299%
- Aboneler
- 1
- Haftalar
- 245
- İşlemler
- 1502
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 763%
- Aboneler
- 26
- Haftalar
- 51
- İşlemler
- 157
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.19
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 838%
- Aboneler
- 141
- Haftalar
- 58
- İşlemler
- 1689
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.99
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 329%
- Aboneler
- 19
- Haftalar
- 79
- İşlemler
- 470
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.45
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 364%
- Aboneler
- 34
- Haftalar
- 35
- İşlemler
- 496
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 3.49
- Maks. düşüş
- 11%
- Büyüme
- 570%
- Aboneler
- 18
- Haftalar
- 135
- İşlemler
- 1266
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.64
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 762%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 164
- İşlemler
- 658
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.10
- Maks. düşüş
- 38%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.