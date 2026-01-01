SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Golden Nuggets
Büyüme
1 161%
Aboneler
138
Haftalar
36
İşlemler
779
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.88
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
230%
Aboneler
18
Haftalar
66
İşlemler
590
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.44
Maks. düşüş
22%
NoPain MT5
Büyüme
1 674%
Aboneler
76
Haftalar
220
İşlemler
5560
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 299%
Aboneler
1
Haftalar
245
İşlemler
1502
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
763%
Aboneler
26
Haftalar
51
İşlemler
157
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.19
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 838%
Aboneler
141
Haftalar
58
İşlemler
1689
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.99
Maks. düşüş
33%
OnlyUJ
Büyüme
329%
Aboneler
19
Haftalar
79
İşlemler
470
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
17%
TriumphCFD
Büyüme
1 364%
Aboneler
34
Haftalar
35
İşlemler
496
Kazanç
75%
Kâr faktörü
3.49
Maks. düşüş
11%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
570%
Aboneler
18
Haftalar
135
İşlemler
1266
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 762%
Aboneler
3
Haftalar
164
İşlemler
658
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.10
Maks. düşüş
38%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2560 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.