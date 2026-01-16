SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LIYEMA
Liyema Longo

LIYEMA

Liyema Longo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
RCGMarkets-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
6 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (66.67%)
En iyi işlem:
11.75 ZAR
En kötü işlem:
-35.58 ZAR
Brüt kâr:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Brüt zarar:
-253.97 ZAR (898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (39.86 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
39.86 ZAR (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
226 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-1.03
Alış işlemleri:
6 (33.33%)
Satış işlemleri:
12 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-11.90 ZAR
Ortalama kâr:
6.64 ZAR
Ortalama zarar:
-21.16 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-68.64 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-131.47 ZAR (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
208.31 ZAR
Maksimum:
208.31 ZAR (520.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 10
USOil 6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -12
USOil -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -286
USOil -443
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.75 ZAR
En kötü işlem: -36 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +39.86 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -68.64 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RCGMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
İnceleme yok
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 224 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol