SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YinYang 69 B
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 B

Yohanes Anugrah Muliady
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
VictoryInternational-REAL
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
172 (55.30%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (44.69%)
En iyi işlem:
9 110.40 USD
En kötü işlem:
-9 043.20 USD
Brüt kâr:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Brüt zarar:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 622.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 110.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
19.53%
Maks. mevduat yükü:
43.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
169 (54.34%)
Satış işlemleri:
142 (45.66%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-41.07 USD
Ortalama kâr:
393.39 USD
Ortalama zarar:
-578.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8 223.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 624.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-35.17%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 691.40 USD
Maksimum:
23 080.80 USD (65.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.39% (23 000.80 USD)
Varlığa göre:
18.32% (3 315.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 110.40 USD
En kötü işlem: -9 043 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 622.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 223.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.16 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 11:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YinYang 69 B
Ayda 30 USD
-37%
0
0
USD
21K
USD
9
33%
311
55%
20%
0.84
-41.07
USD
58%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.