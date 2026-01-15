- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
25 (78.12%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (21.88%)
En iyi işlem:
8.13 USD
En kötü işlem:
-5.49 USD
Brüt kâr:
51.37 USD (5 123 pips)
Brüt zarar:
-21.18 USD (2 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
51.34%
Maks. mevduat yükü:
35.93%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
5.50
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
2.05 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.49 USD (1)
Aylık büyüme:
30.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.54 USD
Maksimum:
5.49 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (5.49 USD)
Varlığa göre:
41.91% (47.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.13 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Min. : USD$100
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
İnceleme yok
