SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mtchew
Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
7.41 USD
En kötü işlem:
-1.50 USD
Brüt kâr:
12.68 USD (1 740 pips)
Brüt zarar:
-4.27 USD (537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
3.17 USD
Ortalama zarar:
-1.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.98 USD (3)
Aylık büyüme:
66.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.98 USD
Maksimum:
2.98 USD (23.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.65% (2.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.41 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
263 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
