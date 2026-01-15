- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (42.86%)
En iyi işlem:
0.53 USD
En kötü işlem:
-9.61 USD
Brüt kâr:
0.72 USD (1 959 pips)
Brüt zarar:
-14.36 USD (47 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.53 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.40
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
146 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-1.95 USD
Ortalama kâr:
0.18 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.61 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.69 USD
Maksimum:
13.74 USD (272.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.93% (13.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.53 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok