Thammasak Sanguansatwaja

Mean Reversion Trading

Thammasak Sanguansatwaja
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
163.43 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
214.42 USD (2 177 pips)
Brüt zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (214.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
214.42 USD (5)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.16%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
237.24
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
238.24
Beklenen getiri:
42.88 USD
Ortalama kâr:
42.88 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
21.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.90 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ADAUSD 3
USDJPY+ 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ADAUSD 3
USDJPY+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ADAUSD 123
USDJPY+ 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.43 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +214.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SD-Pivot - Mean Reversion

Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.

  • Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.

  • Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.

  • Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.


İnceleme yok
2026.01.14 17:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8.33% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.14 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mean Reversion Trading
Ayda 60 USD
22%
0
0
USD
1.2K
USD
4
0%
5
100%
100%
238.24
42.88
USD
0%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.