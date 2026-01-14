London Liquidity Sniper, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış otomatik bir sinyaldir. Tickmill + Londra VPS (düşük gecikme) altyapısı ile çalışır ve işlemler tamamen algoritma tarafından açılıp kapatılır (manuel işlem yok).

Strateji Grid mantığı kullanır ve daha tutarlı bir yürütme için 0.01 lot sabit pozisyon boyutuyla çalışır.

Enstrüman: XAUUSD (Altın)

Yürütme: Tickmill + Londra VPS (Low Latency)

Pozisyon boyutu: 0.01 lot (sabit)

Kaldıraç: 1:500

Yaklaşım: Grid / pozisyon yönetimi

Başlangıç bakiyesi önerisi (risk seviyesine göre)

Minimum (yüksek risk): 10$

Orta: 30$

Daha güvenli (daha stabil DD): 300$

Risk uyarısı: Grid stratejileri güçlü trend veya yüksek volatilitede önemli düşüşler (drawdown) yaşayabilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile kullanın.

Ayar desteği veya risk rehberi için MQL5 üzerinden geliştiriciye mesaj atabilirsiniz.