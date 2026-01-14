- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış otomatik bir sinyaldir. Tickmill + Londra VPS (düşük gecikme) altyapısı ile çalışır ve işlemler tamamen algoritma tarafından açılıp kapatılır (manuel işlem yok).
Strateji Grid mantığı kullanır ve daha tutarlı bir yürütme için 0.01 lot sabit pozisyon boyutuyla çalışır.
-
Enstrüman: XAUUSD (Altın)
-
Yürütme: Tickmill + Londra VPS (Low Latency)
-
Pozisyon boyutu: 0.01 lot (sabit)
-
Kaldıraç: 1:500
-
Yaklaşım: Grid / pozisyon yönetimi
Başlangıç bakiyesi önerisi (risk seviyesine göre)
-
Minimum (yüksek risk): 10$
-
Orta: 30$
-
Daha güvenli (daha stabil DD): 300$
Risk uyarısı: Grid stratejileri güçlü trend veya yüksek volatilitede önemli düşüşler (drawdown) yaşayabilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile kullanın.
Ayar desteği veya risk rehberi için MQL5 üzerinden geliştiriciye mesaj atabilirsiniz.