SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / London Liquidity Sniper
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.42 USD (245 pips)
Brüt zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.42 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
79.67
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
80.67
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

London Liquidity Sniper, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış otomatik bir sinyaldir. Tickmill + Londra VPS (düşük gecikme) altyapısı ile çalışır ve işlemler tamamen algoritma tarafından açılıp kapatılır (manuel işlem yok).

Strateji Grid mantığı kullanır ve daha tutarlı bir yürütme için 0.01 lot sabit pozisyon boyutuyla çalışır.

  • Enstrüman: XAUUSD (Altın)

  • Yürütme: Tickmill + Londra VPS (Low Latency)

  • Pozisyon boyutu: 0.01 lot (sabit)

  • Kaldıraç: 1:500

  • Yaklaşım: Grid / pozisyon yönetimi

Başlangıç bakiyesi önerisi (risk seviyesine göre)

  • Minimum (yüksek risk): 10$

  • Orta: 30$

  • Daha güvenli (daha stabil DD): 300$

Risk uyarısı: Grid stratejileri güçlü trend veya yüksek volatilitede önemli düşüşler (drawdown) yaşayabilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile kullanın.

Ayar desteği veya risk rehberi için MQL5 üzerinden geliştiriciye mesaj atabilirsiniz.


İnceleme yok
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol