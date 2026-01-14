SinyallerBölümler
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 34%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
52 (73.23%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (26.76%)
En iyi işlem:
22.88 USD
En kötü işlem:
-5.61 USD
Brüt kâr:
227.47 USD (16 124 pips)
Brüt zarar:
-54.86 USD (5 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (59.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.81 USD (15)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
7.14%
Maks. mevduat yükü:
74.04%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
8.51
Alış işlemleri:
43 (60.56%)
Satış işlemleri:
28 (39.44%)
Kâr faktörü:
4.15
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-20.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.28 USD (9)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.91 USD
Maksimum:
20.28 USD (6.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.46% (14.91 USD)
Varlığa göre:
2.22% (7.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 173
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +59.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
İnceleme yok
2026.01.14 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 11:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 11:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.