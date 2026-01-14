SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wyira
Wira Farma Wijaya

Wyira

Wira Farma Wijaya
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -17%
MaxrichGroup-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
43 (38.73%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (61.26%)
En iyi işlem:
23.26 USD
En kötü işlem:
-25.00 USD
Brüt kâr:
580.74 USD (26 919 pips)
Brüt zarar:
-597.69 USD (26 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (58.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
42.87%
Maks. mevduat yükü:
30.17%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
52 (46.85%)
Satış işlemleri:
59 (53.15%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
13.51 USD
Ortalama zarar:
-8.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-102.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.40 USD (9)
Aylık büyüme:
-16.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.45 USD
Maksimum:
164.97 USD (70.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.05% (164.97 USD)
Varlığa göre:
12.92% (14.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 107
GBPUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -30
GBPUSD_MRG 3
GBPJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 6
AUDUSD_MRG -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -478
GBPUSD_MRG 99
GBPJPY_MRG 626
CHFJPY_MRG 335
AUDUSD_MRG -83
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.26 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +58.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi
İnceleme yok
2026.01.16 07:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 02:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 16:45
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wyira
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
61
USD
1
0%
111
38%
43%
0.97
-0.15
USD
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.