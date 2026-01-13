SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fat Flipper
Faisal Ammari

Fat Flipper

Faisal Ammari
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 -100%
Exness-Real38
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
14 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (26.32%)
En iyi işlem:
15.05 USD
En kötü işlem:
-27.59 USD
Brüt kâr:
43.69 USD (43 679 pips)
Brüt zarar:
-94.10 USD (94 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (43.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.69 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.36
Alım-satım etkinliği:
54.60%
Maks. mevduat yükü:
269.20%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
3 (15.79%)
Satış işlemleri:
16 (84.21%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-2.65 USD
Ortalama kâr:
3.12 USD
Ortalama zarar:
-18.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-94.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.10 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.41 USD
Maksimum:
94.10 USD (100.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (94.10 USD)
Varlığa göre:
81.71% (76.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.05 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My signal to flip your accounts in a very short time. 
İnceleme yok
2026.01.13 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 15:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 14:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol