SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Precision
Rizal Mutaqien

Gold Precision

Rizal Mutaqien
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-MT5Real18
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
56 (83.58%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.42%)
En iyi işlem:
26.86 USD
En kötü işlem:
-11.70 USD
Brüt kâr:
161.92 USD (146 243 pips)
Brüt zarar:
-48.75 USD (47 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.96 USD (9)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
1.97%
Maks. mevduat yükü:
24.12%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.85
Alış işlemleri:
28 (41.79%)
Satış işlemleri:
39 (58.21%)
Kâr faktörü:
3.32
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.91 USD (3)
Aylık büyüme:
46.74%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.89 USD
Maksimum:
29.39 USD (2.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.39% (4.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 42
XAUUSD 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 15
XAUUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 598
XAUUSD 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.86 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.59 × 22
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
İnceleme yok
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Precision
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
100
USD
8
82%
67
83%
2%
3.32
1.69
USD
4%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.