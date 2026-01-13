- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-3.25 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-5.31 USD (5 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-4.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
53.37%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.31 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.31 USD
Maksimum:
5.31 USD (3.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.02% (5.31 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
