SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JUNAID FM trades
Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

Junaid Rasheed
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 -3%
Exness-Real38
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-3.25 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-5.31 USD (5 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-4.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
53.37%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.31 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.31 USD
Maksimum:
5.31 USD (3.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.02% (5.31 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
İnceleme yok
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol