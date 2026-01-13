- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
25 (78.12%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (21.88%)
En iyi işlem:
1 452.00 JPY
En kötü işlem:
-914.00 JPY
Brüt kâr:
6 621.00 JPY (3 330 pips)
Brüt zarar:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 543.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
2 571.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
75.29%
Maks. mevduat yükü:
50.12%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
146.06 JPY
Ortalama kâr:
264.84 JPY
Ortalama zarar:
-278.14 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 807.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 807.00 JPY (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
1 807.00 JPY (7.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (1 807.00 JPY)
Varlığa göre:
21.86% (4 880.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 452.00 JPY
En kötü işlem: -914 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 543.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -1 807.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
25K
JPY
JPY
1
100%
32
78%
75%
3.40
146.06
JPY
JPY
22%
1:500