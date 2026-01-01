SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

BreakThrustPro V2
Büyüme
217%
Aboneler
18
Haftalar
65
İşlemler
583
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 291%
Aboneler
2
Haftalar
244
İşlemler
1498
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
738%
Aboneler
29
Haftalar
50
İşlemler
155
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
307%
Aboneler
21
Haftalar
78
İşlemler
466
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
569%
Aboneler
18
Haftalar
135
İşlemler
1265
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
26%
TriumphCFD
Büyüme
1 360%
Aboneler
16
Haftalar
35
İşlemler
495
Kazanç
74%
Kâr faktörü
3.49
Maks. düşüş
11%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 828%
Aboneler
142
Haftalar
57
İşlemler
1684
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.98
Maks. düşüş
33%
Golden Nuggets
Büyüme
1 077%
Aboneler
119
Haftalar
35
İşlemler
759
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.87
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 835%
Aboneler
3
Haftalar
163
İşlemler
655
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.18
Maks. düşüş
38%
NoPain MT5
Büyüme
1 669%
Aboneler
74
Haftalar
220
İşlemler
5556
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2452 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.