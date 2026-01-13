- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
0.90 USD
En kötü işlem:
-0.82 USD
Brüt kâr:
0.90 USD (141 pips)
Brüt zarar:
-0.82 USD (128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.03%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-0.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.82 USD (1)
Aylık büyüme:
0.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.82 USD
Maksimum:
0.82 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.31% (4.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.90 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
