İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
35 (76.08%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (23.91%)
En iyi işlem:
12.47 CHF
En kötü işlem:
-2.45 CHF
Brüt kâr:
66.99 CHF (13 746 pips)
Brüt zarar:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (36.52 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
36.52 CHF (18)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
15.45%
Maks. mevduat yükü:
113.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
19 (41.30%)
Satış işlemleri:
27 (58.70%)
Kâr faktörü:
4.97
Beklenen getiri:
1.16 CHF
Ortalama kâr:
1.91 CHF
Ortalama zarar:
-1.22 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8.76 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-8.76 CHF (7)
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 CHF
Maksimum:
9.30 CHF (7.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.21% (8.85 CHF)
Varlığa göre:
12.75% (15.99 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
En iyi işlem: +12.47 CHF
En kötü işlem: -2 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.52 CHF
Maksimum ardışık zarar: -8.76 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Microtrading Gold and Indices
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
USD
154
CHF
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
CHF
13%
1:500